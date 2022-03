Recenze Vivo Y76: chameleon s 5G a řadou kompromisů

Stylovka s unikátním designem zadní strany

Ve dne produkuje slušné fotky, v šeru a ve tmě už ale spokojeni nebudete

Potěší rychlé 44W nabíjení, ale řada parametrů je o kompromisech

Vivo Y76 mělo skvěle nakročeno. Na první pohled zaujme líbivým a poměrně unikátním designem. Hardwarové parametry také nepatří k nejhorším. Dobrý dojem nicméně kazí cena. Za 7 490 Kč byste pod kapotou zkrátka očekávali lepší výbavu. A nezachrání to ani bohatší obsah balení či softwarové vychytávky, které nabízí uživatelská nadstavba výrobce.

Obsah balení a design

Výrobci v posledních letech obsah krabičky i u násobně dražších telefonů redukují. O to větší překvapení je, když krom zařízení samotného dostanete například i sluchátka. Ta jsem přibalena u telefonu už dlouho neviděl. Ačkoliv jde v tomto případě o drátové pecky, tvarově se inspirovaly u starších AirPodů, takže mi poměrně dobře sedly do uší. Špatně na tom nejsou ani co se kvality reprodukce týče.

Potěší také přiložený 44W nabíjecí adaptér i průhledný silikonový kryt a to, že displej telefonu je už z výroby opatřen ochrannou fólií. V balení najdete též letáky a špendlík na vyjmutí SIM karty.

Po vyjmutí telefonu z krabičky jsem byl příjemně překvapen. Modré provedení s efektem měnících se barev, které jsem dostal na test, vypadá velmi zajímavě (k dispozici je pak ještě decentní černé provedení). I přes barevné efekty jsou záda vlastně matná, takže se nijak neupatlávají. Zároveň tady změna odstínu barev funguje velmi dobře. Při různých úhlech pohledu záda telefonu přechází mezi modrou, červenou a částečně i žlutou barvou. Díky absenci mastných otisků to vypadá opravdu pěkně – z mého úhlu pohledu určitě lépe než u nedávno testovaného Realme 9 Pro+ s podobnou image. I přes plastová záda telefon působí velmi solidním dojmem.

Na zádech pak najdeme ještě fotomodul opatřený třemi čočkami a jednotónovým LED přisvícením. Ten mírně vystupuje z těla, nicméně přibalený kryt jej celkem spolehlivě srovná s okolním povrchem.

Boční rámeček je lesklý, takže na něm již nějaké otisky ulpí. Na tak malé ploše to ale není nijak na obtíž.

Horní hrana skrývá otvor pro mikrofon a hybridní slot na buďto dvě NanoSIM karty, nebo jednu NanoSIM kartu a jednu microSD paměťovou kartu. Pravá hrana nabízí dvě tlačítka v jednom pro nastavení hlasitosti a také tlačítko pro odemknutí telefonu, které funguje zároveň jako čtečka otisku prstu. Na spodní hraně nechybí otvor reproduktoru a mikrofonu, USB-C port, ani 3,5mm audio jacku pro připojení ať už vlastních, nebo přibalených sluchátek.

Přední stranu z 84,9 % pokrývá 6,58” IPS displej. Rámečky tedy nejsou nijak výrazně tlusté, jen brada je o něco výraznější. Přední kamerka je řešena kapkovitým výřezem, který bohužel nejde softwarově kompenzovat, abyste místo něj měli rovnou hranu.

Displej a možnosti odemykání

Svítivost osazeného panelu dosahuje 460 nitů a rozlišení činí 1 080 × 2 408 pixelů. S ohledem na úhlopříčku tak dostáváme hustotu pixelů 401 ppi.

Ačkoliv se papírově nejedná o žádný zázračný AMOLED panel s vysokými zobrazovacími frekvencemi, v praxi mne displej nijak nezklamal. A na dané parametry se bezproblémově používá. Čitelnost na slunci není špatná a také barevné podání mne nijak neurazilo.

Vivo Y76 nabízí standardní sestavu možností odemknutí. Kromě zmíněné čtečky otisku prstu, kterou jsem používal nejčastěji, a samozřejmého číselného kódu nechybí rozpoznání obličeje, které funguje dobře, a to i v horších světelných podmínkách. Neměl jsem problém ani s rychlostí autorizace.

Výdrž na baterii a nabíjení

Dostatečnou výdrž na nabití zajišťuje baterie s kapacitou 4 100 mAh, která nabídne energii zhruba na den středně náročného používání. Při menším zatížení není problém dostat se až na dvoudenní výdrž.

Ačkoliv v této cenové kategorii nemůžeme očekávat bezdrátové nabíjení, určitě potěší přítomnost alespoň rychlého drátového dobíjení. Přibalený 44W adaptér za hodinu a půl nabije telefon z nuly na sto. Nejedná se tedy o žádnou revoluční rychlost, ale při běžném provozu to mnoho uživatelů ocení.

Hardware, výkon a funkce

Z hlediska výbavy je nutno zmínit čipset MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G, který v kombinaci s 8 GB RAM zajišťuje dostatečnou porci výkonu pro většinu běžných činností. Vyzkoušel jsem Need For Speed No Limits i PUBG Mobile: Aftermath a ani u jedné hry jsem nezaznamenal žádné problémy – vše běželo plynule a telefon se nijak nepřehříval.

Změřil jsem také výkon benchmarkem Geekbench 5, který potvrdil, že se Vivo Y76 nemůže rovnat s výkonnými bestiemi z vyšších tříd. Vzhledem k ceně to ale nelze mít telefonu za zlé, zvlášť když běžný pohyb v systému nevykazoval žádné známky zamrzání nebo problémy s plynulostí.

Hardwarové parametry Vivo Y76 5G Konstrukce Rozměry: 164 × 75,3 × 8,5 mm, hmotnost: 193 g, zvýšená odolnost: ne Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 11, čipset: MediaTek Dimensity 700 5G, octa-core, 2× 2,2 GHz Cortex-A76 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G57 MC2, RAM: 6/8 GB, interní paměť: 128 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,58", IPS LCD, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2408 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 64 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.72", 0.8µm, PDAF, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.0, HDR, Full HD video Cena: 7 499 Kč Kompletní specifikace

Z další výbavy nutno zmínit i vnitřní úložiště s kapacitou 128 GB (108 GB volných k použití), což je zároveň jediná dostupná paměťová varianta. Dále pak nesmíme opomenout Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 i navigační systémy v podobě A-GPS, Glonass, Galileo, Beidou nebo QZSS. Z hlediska konektivity nechybí ani NFC nebo již zmíněná podpora 5G sítí. Na hlasité stereo musíte zapomenout.

Operační systém

Vivo Y76 nabízí Android 11 s novou nadstavbou Funtouch 12. Obsaženy jsou některé předinstalované aplikace, ale není jich naštěstí mnoho. Režim na šířku k dispozici není a ani speciální funkce pro ovládání jednou rukou byste zde bohužel nenašli.

Vizuálně je prostředí čisté a přehledné. Nabídne tmavý režim i mřížku pro pokročilý multitasking. Řadí se mezi ty příjemnější a jednoduše použitelné.

Fotoaparát a video

Modul fotoaparátu obsahuje trojici objektivů srovnaných úhledně pod sebou. Jmenovitě jde o hlavní fotoaparát s rozlišením 50 Mpx a světelností f/1.8, který je doplněn 2Mpx makrem se světelností f/2.4 a snímačem hloubky scény se stejnými parametry. V sestavě nechybí ani jednotónové LED přisvícení. Marně budeme hledat širokoúhlý objektiv, který je čím dál častěji součástí telefonů střední i vyšší třídy. Pro úplnost, na čelní straně najdeme selfie fotoaparát s rozlišením 16 Mpx a světelností f/2.0.

Vzhledem k tomu, že širokoúhlý objektiv chybí a dva doplňkové jsou spíše do počtu, za zmínku ze zadního panelu stojí v podstatě jen hlavní 50Mpx snímač. Ten vzhledem k ceně telefonu určitě není vůbec špatný, byť maximálně dvojnásobné digitální přiblížení vykazuje známky přeostření. Za dobrého světla umí vykouzlit barevně relativně věrné snímky, které bohužel místy nejsou dostatečně ostré. Dobrou zprávou je, že i noční snímky jsou použitelné a nevykazují nadměrnou míru umělého rozjasnění, jak tomu často při aktivovaném nočním režimu bývá u konkurence.

Přední objektiv mne příjemně překvapil, ale bohužel jsem marně hledal portrétní režim s bokeh efektem. Nechybí ale mód „Pro“, který umožní pokročilejší nastavení parametrů, focení panoramat či dvojitou expozici.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Video lze nahrávat v maximální rozlišením Full HD při 30 fps, což už dnes není žádná hitparáda. Tolik papírové parametry. Bohužel i v praxi video nedosahuje zázračných kvalit. A ani zvukový záznam u videa nemá příliš dobrou kvalitu.

Vivo Y76 5G: camera test (Full HD, 60 fps)

Watch this video on YouTube

Ačkoliv statické snímky za dobrého světla nejsou špatné, s vyšší mírou pohybu a horšícími se světelnými podmínkami klesá kvalita rapidně dolů. Za šera a ve tmě je nutné počítat s velmi vysokou mírou šumu a se sléváním detailů.

Závěrečné hodnocení

Vivo Y76 je velmi hezký telefon, který sice v žádné z kategorií nijak neexceluje, ale zároveň ani extrémně nezklame. Displej nedisponuje nadstandardní obnovovací frekvencí ani AMOLED technologií, avšak pro běžné použití stačí. Hlavní fotoaparát podává slušné výsledky především na denním světle, zatímco v horších podmínkách jde kvalita rapidně dolů a video pořízené telefonem také není zdaleka dokonalé, navíc se musíte smířit s pouze Full HD rozlišením.

Výkon pro běžné činnosti a nějaké to hraní postačí. Kapacita baterie není nijak oslnivá, ale den provozu pro ni není problém. Potěší rychlé nabíjení nebo přítomnost 3,5 mm audio jacku pro běžná sluchátka. Především při sledování videí nebo hraní her naopak zklame pouze jeden reproduktor.

Vivo Y76 je vhodnou volbou spíše pro méně náročné uživatele, kteří ocení především jeho líbivý design, zatímco nad parametry budou schopni přimhouřit oko. Největší zápor spočívá v ceně – za 7 490 Kč najdete podstatně lépe vybavenou konkurenci. Bohatý obsah balení ani záda chameleona z něj zkrátka hvězdu střední třídy neudělají.