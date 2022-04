Recenze tvrzeného skla a fólie Ocushield: je libo chránit zrak či zajistit soukromí?

Na trhu existuje nepřeberné množství tvrzených skel a fólií od stovek výrobců. Většina z nich zastává pouze ochrannou funkci, ať už proti poškrábání, nebo zničení displeje. Produkty britského výrobce Ocushield jsou ale odlišné a do jisté míry unikátní. V jeho portfoliu najdeme tvrzená skla blokující modré záření i ochranné fólie s privátním filtrem pro displeje. Tvrzená skla se navíc jako jediná pyšní zdravotní certifikací, jelikož za jejich vývojem stojí tým specializovaných optometristů. Rozhodl jsem se je tedy vyzkoušet.

Jako první mě napadla otázka, v čem může být filtr modrého světla odlišný od toho, který dnes v rámci systémového nastavení nabízejí všechny moderní smartphony. Otázku jsem položil přímo výrobci a podle měření, které nechal provádět na početném vzorku smartphonů, redukuje „softwarový“ filtr maximálně 70 % modrého světla, ve většině případů se ale hodnota pohybuje jen v rozmezí od 30 do 60 %.

Produkty značky Ocushield mají blokovat až 99 % UV světla a modrého záření s vlnovou délkou od 300 do 400 nm a přes 54 % modrého záření s vlnovou délkou 400 až 470 nm. Je také dobré vědět, že modré světlo má vlnovou délku v rozmezí 380 až 500 nm, což je jedna z vůbec nejkratších vlnových délek, avšak s nejvyšší energií.

Pokud se bavíme o dopadech světla na lidský zrak, měli bychom rozlišovat krátkodobé a dlouhodobé vystavení. Krátkodobé vystavení se intenzivnímu světlu obsahujícímu ultrafialovou nebo modrou složku může vést k poškození sítnice. Toto riziko však hrozí u opravdu intenzivních zdrojů, jako je slunce nebo vysoce výkonné LED zdroje. Pohled do takto jasného světla je však velmi nepříjemný a člověk tak má tendenci se mu vyhýbat. Riziko poškození zraku tímto způsobem je tedy relativně malé.

Zcela odlišná situace ale nastává u vystavení se sice nepříliš jasnému, ale zato dlouhodobému zdroji modrého světla. Zde teoreticky existuje riziko poměrně značné, neboť s umělými zdroji produkujícími světlo o problematické vlnové délce odpovídající modrému záření přicházíme do dlouhodobého styku denně. Pokud se o této problematice chcete dozvědět více, rozhodně vám doporučím náš třídílný seriál.

Tvrzené sklo s filtrem modrého světla

Zpět ale k testovanému produktu. Už víme, že tvrzené sklo Ocushield nabízí podstatně lepší a zároveň certifikovanou ochranu proti modrému světlu ve srovnání se softwarovými filtry vestavěnými v iOS a Androidu. Nejdříve se však zaměříme na instalaci, která naštěstí není nijak složitá. Tvrzené sklo jsem aplikoval na iPad Air z roku 2021 s 10,9″ obrazovkou.

V balení kromě tvrzeného skla najdete plastový rámeček, do kterého tablet stabilizujete, čistící utěrku a papír i několik samolepek, které se používají pro odstranění prachu. Nejprve musíte navlhčeným papírem provést odmaštění displeje tabletu, na které následně navážete čistěním utěrkou.

Jakmile displej odmastíte a vyčistíte, můžete tablet umístit do plastového rámečku a poté se pustit do nalepení tvrzeného skla. V případě, že by se na ploše objevila zrnka prachu, je lze odstranit díky přiloženým samolepkám. Pak už jen stačí sklo přesně umístit a nalepit. Já postupoval směrem odshora a prsty postupně vytlačoval vzduchové bubliny.

Případné zbylé vzduchové bubliny doporučuji po ukotvení skla vymačkat hadříkem. Pokud by vám pod sklem i tak některé zůstaly (u mě to byly čtyři), není důvod panikařit. V mém případě do druhého dne zmizely. Případně je vždy můžete zkusit vytlačit sami pohyby směrem k okrajům skla.

Installation guide: Your iPad Ocushield® - anti blue light screen protector

Watch this video on YouTube

První, čeho si po zapnutí displeje všimnete, bude jeho mírně nafialovělý nádech, což není žádná výrobní vada, ale vlastnost. Chvíli jsem si na něj musel zvykat, ale po zhruba hodině používání už jsem ho nevnímal. iPad Air v naší rodině nejčastěji používáme k večernímu surfování po internetu a pak také na delší cesty autem, kdy na něm dcera sleduje pohádky. V obou situacích mi pokročilá redukce modrého světla dává smysl.

Přítomnost tvrzeného skla nijak nezhoršuje čitelnost a ani nesnižuje intenzitu jasu. Displej navíc disponuje dodatečnou ochranou, takže se při přenášení na cestách nemusím bát, že bych jej poškrábal. Na okrajích se sklo Ocushield svažuje, takže se zde neusazují nečistoty a ani vás nijak neřeže do rukou.

Tvrzené sklo Ocushield s filtrem modrého světla je dostupné pro většinu iPadů za cenu 899 Kč. Nechybí ani verze pro nejrůznější typy iPhonů, kde se cena pohybuje v rozmezí od 799 do 899 Kč.

Ochranná fólie přidává privátní filtr

V portfoliu výrobce najdeme ochranné fólie pro MacBooky či monitory různých úhlopříček, které se rovněž pyšní filtrem modrého světla ve stejném rozsahu jako u tvrzeného skla. Kromě ochrany displeje proti poškrábání fólie plní i funkci privátního filtru, redukuje odlesky, a dokonce má antibakteriální povrch.

V případě MacBooků cena startuje na 1 090 Kč (úhlopříčka od 11,6 do 14 palců), ale seženete ji i pro jiné notebooky, případně pro monitory, a to o velikosti od 14 do 27 palců, kde se cena pohybuje v rozmezí od 1 390 do 2 890 Kč.

Otestování jsem se nemohl dočkat, byl jsem velmi zvědavý. Fólii jsem využíval na svém 13palcovém MacBooku Air. Samotná instalace není nijak těžká, navíc si můžete vybrat mezi dvěma způsoby uchycení – nalepeným a odnímatelným.

První, trvalejší možnost, spočívá v tom, že na okraje fólie nalepíte čtyři průhledné oboustranné samolepky o délce zhruba 12 centimetrů a šířce okolo 0,5 cm, pomocí kterých následně fólii přitisknete na displej. To zajišťuje lepší přilnavost, ale pokud fólii budete chtít odstranit, bude ji nutné v uchycených místech odlepit. V balení dohromady najdete 12 samolepících proužků pro případ potřeby opakování celého procesu.

Installation guide: Your MacBook Ocushield® anti blue light screen protector with privacy filter

Watch this video on YouTube

Po několika týdnech testování se mi jako praktičtější jevilo druhé, odnímatelné řešení (představu získáte z první poloviny tohoto videa). Sice nevypadá tak hezky, ale dává vám možnost fólii odstranit, když třeba nepotřebujete využívat vlastností privátního filtru (ke kterému se ještě vrátím). Aretaci fólie v tomto případě zajišťuje osm plastových výlisků (v balení jich celkem najdete 16), které po dvou nalepíte na jednotlivé rámečky displeje. Pod plastové „pacičky“ následně fólii zasunete.

Nicméně i odnímatelný způsob má své mouchy. A nejde jen o to, co jsem již naznačil, tedy že plastové výlisky jsou o poznání nápadnější než průhledné samolepky a obrazovka s nimi vypadá trochu nevzhledně. Nepříjemnost představuje i to, že po pár týdnech vkládání a vyjímání fólie přestalo lepidlo „paciček“ účinkovat a ty se mi odlepily.

Kvalita obrazu a spolehlivost privátního filtru

Zatímco u tvrzeného skla bylo nutné počítat i při přímém pohledu s lehce fialovým barevným nádechem, fólie ničím podobným netrpí a barvy jsou věrné. Kvůli přítomnosti privátního filtru však musíte počítat se snížením úrovně jasu o zhruba 20 procent. To by mi až tolik nevadilo, nicméně fólie také trochu zhoršuje celkovou ostrost obrazu. To mi během prvních dnů testování vadilo nejvíce, jelikož hodně pracuji s textem a jsem zvyklý na ostrý obraz. Přiložené fotografie dobře demonstrují snížení jasu, ale zhoršení ostrosti už nikoliv.

Pokud bych měl zhoršení kvality obrazu k něčemu přirovnat, tak k deaktivaci vyhlazování písma v operačním systému. Samozřejmě se na to dá zvyknout, ale subjektivně to považuji za největší slabinu produktu. I v tomto případě „nese vinu“ privátní filtr tvořící součást fólie. Ten nicméně funguje poměrně spolehlivě.

Pokud často cestujete vlakem nebo v letadle a nechcete, aby cestující vedle vás viděli obsah na vaší obrazovce, budete spokojeni, tedy minimálně za denního světla. Jak se můžete přesvědčit z přiložených fotografií, ve tmě účinnost privátního filtru klesá poměrně výrazně – i při pozorování ze stran je obsah na displeji čitelný, a to včetně textu, což není žádoucí.

Při běžném denním světle privátní filtr spolehlivě blokuje obraz při pohledu z pravého i levého úhlu, ale pokud se někdo bude na displej dívat seshora, opět obsah uvidí.

Po přečtení předchozích řádků už vám asi došlo, proč jsem preferoval odnímatelné uchycení. Kvůli snížené ostrosti mi nedávalo smysl ji využívat neustále, ale nasazoval jsem ji jen když jsem cestoval vlakem, chtěl mít soukromí na práci v kavárně, nebo když jsem na počítači pracoval těsně před spánkem. Právě v takových situacích mi využití fólie dává největší smysl.

Závěrečné hodnocení

Produkty britské značky Ocushield bych doporučil všem, kteří pečují o svůj zrak, a to především ve večerních hodinách, kdy filtrace modrého světla přináší průkazné zdravotní benefity. Ideální by samozřejmě bylo před spaním do obrazovky vůbec nekoukat, ale to v dnešní době pro většinu lidí nejde praktikovat. Ostatně podle zahraničních výzkumů více jak 80 % lidí v posledních 60 minutách před spánkem používá mobilní telefon, nejčastěji pro surfování na internetu.

Zejména z tvrzeného skla jsem byl nadšený. Zamrzí však, že se značka Ocushield v tomto případě zaměřuje na produkty Applu a pro konkurenci své produkty v současnosti v podstatě nenabízí. Smysl mi dává i fólie na displej notebooku či monitoru, nicméně spíše pro občasné využití v situacích, které jsem zmiňoval výše, než pro trvalou aplikaci.