Recenze televize Philips 55OLED806: co dokáže OLED za 30 tisíc?

LED pásky systému Ambilight jsou po celém obvodu

Podsvícení nechybí ani dálkovému ovladači, byť ten není právě malý

OLED panel naopak podsvícení nepotřebuje, takže černá dosahuje dokonalosti

Plánujete pořídit nový televizor a máte rozpočet okolo 30 tisíc Kč? Pak vás dnešní recenze bude zajímat. Do redakce totiž dorazil Philips 55OLED806 a alespoň na papíře se zdá, že má vše podstatné. Jak si ale povede po vybalení?

Řada OLED televizorů Philips 806 je tu s námi od minulého roku a za tu dobu si prošla důležitými softwarovými aktualizacemi. Vyplatí se ji tedy dnes pořídit, počkat na nástupce 807, nebo sáhnout po konkurenci od LG či Sony?

Modelová řada 806 představuje v rámci nabídky Philipsu zlatý střed označený prostě „OLED“. Společně s ní je k dispozici ještě řada 706 s o něco chudší výbavou. Na druhé straně spektra stojí kategorie OLED+ aktuálně zastoupená řadou 936. V každé řadě lze vybírat z několika úhlopříček. Co se týče námi testovaného modelu, krom 55″ můžete zvolit i 48″, 65″ a 77″.

Instalace

Stává se už zvykem, že kurýr dorazí vždy, když zrovna nikdo další není po ruce. I tentokrát jsem TV vybaloval sám. Tato má naštěstí poměrně malou hmotnost. Největší oříšek byl dostat tenké tělo v kluzké fólii ven z krabice. U větších modelů lze často sejmout celé horní víko, v případě 55″ verze však budete televizor tahat jako kouzelník neposedného králíka z klobouku.

S tenkou OLED obrazovkou souvisí již tradiční skutečnost, že ji není prakticky kde chytit, takže si kromě šroubováku připravte také utěrku z mikrovlákna na otření otisků z obrazovky.

Nožičky jsou dvoubarevné a musíte se tedy rozhodnout, zdali bude do prostoru vystavena tmavší, nebo naopak světlejší stříbrná část. Pokud máte v rodině někoho s OCD, můžete mu připravit menší překvapení a každou nožičku nastavit jinak. Šroubovák si však raději ponechte v pohotovostní poloze.

Design a zpracování

Hranice mezi prémiovou a střední třídou se dnes často stírají a i v případě Philipsu byste rozhodně na první pohled neřekli, že máte v obývacím pokoji cenově dostupnější model. Veškeré detaily jsou precizně zpracované a obrazovka zasahuje prakticky až do samotných okrajů. Zadní stranu pokrývá plast, ale ten nijak nesnižuje výsledný dojem. Navíc bude většinu času přiražený ke zdi a tím pádem neviditelný.

Dvoubarevné nožičky jsem již zmiňoval a v rychlosti doplním, že ani u nich nemám dojem laciného provedení. Philipsu se tohle povedlo a k dokonalosti chybí jen přední soundbar. Ten najdete až u vyšší řady 936. Nicméně přímo u Philipsu si můžete dodatečnou audio sestavu přikoupit.

Dálkový ovladač je na můj vkus zbytečně dlouhý a při používání všech funkcí se nevyhnete buď zapojení obou rukou, nebo pohazování v dlani. Na první pohled nechybí zásadní tlačítka včetně těch dedikovaných pro oblíbené video služby, byť bych asi více ocenil YouTube a Spotify než Rakuten a Philips TV Collection.

Vše je ale zapomenuto, jakmile vezmu ovladač do ruky. Po stisku jakékoliv klávesy se totiž aktivuje podsvícení ovladače. Ano, čtete správně! Philips vyrobil televizor s podsvíceným ovladačem. Zdá se to jako malichernost, ale po pár použitích už nebudete chtít jinak. Sám po této možnosti volám už více jak dekádu a nyní mohu konečně v poklidu odejít. Samozřejmě však nejdříve dokončím dnešní recenzi.

Co se skrývá pod kapotou?

Řada 806 má, alespoň na papíře, více než obstojnou výbavu. OLED panel s 4K rozlišením disponuje 10bitovou barevnou hloubkou a obnovovací frekvencí až 120 Hz. Z HDR standardů je podporováno vše včetně Dolby Vision. Pokud však chcete v oblasti OLED to nejlepší, což jsou aktuálně EVO panely od LG, musíte u Philipsu sáhnout po vyšší řadě 936.

O zpracování obrazu se stará čipset, kterému Philips říká P5 AI Perfect Picture Engine. Jeho základ tvoří MediaTek MT5895 se čtyřmi jádry Cortex-A73, k dispozici má 3 GB RAM. Dle specifikací si tato sestava troufne na dekódování až 8K videa při 60 FPS, takže s 4K by i ve vyšších datových tocích neměl být problém.

Z hlediska konektivity obsahuje tento model vše podstatné: USB včetně verze 3.0, optický výstup zvuku, Bluetooth 5 nebo Wi-Fi 802.11ac. Nechybí samozřejmě ani HDMI porty, avšak musíte dávat pozor na správné zapojení. Dva jsou novější HDMI 2.1 s podporou 120 Hz ARC/eARC, další dva jsou pouze specifikace HDMI 2.0, tedy umí maximálně 60 Hz.

Obraz

Prakticky všechny významnější výrobce OLED televizorů zásobuje panely jeden dodavatel, a to LG. To svádí k tomu otestovat vždy nejnovější model přímo od LG a stejný závěr pak vztáhnout i na ostatní. Každý výrobce si však ladí zobrazovací algoritmy podle svého a každý má jinou filozofii. Pro jedny je důležitá maximální hodnota jasu bez ohledu na detaily, pro druhé je to přesně naopak.

Philips, alespoň dle mého názoru, cílí na věrnější podání barev, zachování detailů a „nepřepálenost“. V případě řady 806 mi u filmů a seriálů přišla jako nejlepší volba režim Filmmaker Mode. Obraz je sice o něco tmavší než u ostatních režimů, ale celkové vyznění barev bylo nejpřirozenější.

Ke stejnému závěru došli i na serveru avforums.com, kde výše uvedené změřili. Z továrních režimů vyšel nejlépe výše jmenovaný, avšak i u něj má Philips ještě prostor pro zlepšení, neboť DeltaE je místy vyšší a například bílé odstíny jsou mírně nažloutlé. Ke stejnému závěru došli i po testu Rec.709, kde opět zpozorovali mírný posun ke žluté. Pokud máte doma kalibrační sondu, může si tyto drobné nedokonalosti opravit – poté bude podání barev prakticky dokonalé.

Z hlediska homogenity jsou na tom OLED obrazovky dobře, neboť si svítí každým pixelem zvlášť a nespoléhají na další vrstvu podsvícení v pozadí. V rámci testů mi napříč obrazovkou vycházely takřka shodné hodnoty jasu (s odchylkou do 6 %) a pouze levý horní roh měl deltu 11 %. Během sledování to prakticky nepostřehnete a není vyloučeno, že se to týkalo pouze testovaného kusu. V dalších recenzích jsem nenašel o homogenitě při zobrazování jednolitých barev negativní zmínky.

Při sledování vysílání skrze DVB-T umím ocenit schopnosti upscalovacího algoritmu, který se rok od roku zlepšuje, ale tady to stále není ono. Večerní zprávy přetrpíte, ale pokud víte, jak vypadá 4K HDR obsah, pak se vám na „běžné“ televizní kanály příliš koukat nechce.

Pro hraní her jsou k dispozici všechny aktuální technologie jako VRR, ALLM a AMD FreeSync Premium. Hodnotu input lagu si s dovolením opět vypůjčím z portálu avforums.com, kde u 48″ verze naměřili hodnotu 15.1 ms. Při rekreačním hraní her na poslední generaci Xboxu jsem žádné viditelné zpomalení nepozoroval.

Zvuk

Pokud tenké OLED televizory nedorazí rovnou se soundbarem, tak je vesměs příliš nechválím za zvukový projev. V případě 55OLED806 jsem byl však mile překvapen tím, že i z takto úzkého těla dokázal Philips vymáčknout celkem solidní zvuk, a to při soustavě dvou 10W reproduktorů a 30W subwooferu.

Zlepšení je citelné zejména u dialogů, které se neztrácejí kdesi na pozadí a nemusíte kvůli nim mít nastavenou hlasitost na vyšší úroveň. K naprosté spokojenosti to má sice daleko, ale v rámci námi otestovaných televizí se jedná o krok kupředu. Výtku tak budu mít pouze k subwooferu, který je až příliš agresivní a během testování často „rozduněl” stolek, na kterém televizor stál.

Ambilight

Názory na Ambilight se různí a doporučuji si ho někde vyzkoušet. Pro mě osobně opticky rozšiřuje „projekční“ plochu a zjemňuje přechod mezi obrazovkou a okolím. Pokud jste navíc zvyklí si k TV přisvítit prostor lampičkou, tak u Ambilightu nemusíte.

Ambilight býval nejčastěji po třech stranách (boky + horní hrana) a osvícení všech stran bylo vyhrazeno jen vlajkovým modelům. To se však mění, neboť i dnes testovaný model řady 806 disponuje LED pásky po celém obvodu.

Operační systém

I v roce 2022 zůstává hlavním operačním systémem pro většinu výrobců televizorů Android TV. V modelu 806 je ve verzi 10 a doplněn o několik aplikací z dílny Philipsu. Hned při úvodním nastavení mě zarazila velká nepříjemnost, neboť televizor a Google účet nebylo možné spárovat přes telefon. Jediná možnost byla vyťukat celý login přes ovladač, který nemá QWERTY klávesnici.

Dle vyjádření techniků Philipsu je toto omezení způsobené Googlem. Nechápu, kdo měl tento „geniální” nápad, a doufám, že se jedná o dočasnou záležitost. Bez účtu je totiž celý systém značně osekaný, takže nezbývalo než zatnout zuby a zadat email i heslo ručně.

Po úspěšném přihlášení vás přivítá již klasická domovská obrazovka, která by si zasloužila trochu větší možnosti úprav. V základu dostanete několik populárních aplikací jako YouTube, Netflix, Prime Video a ty další si velmi snadno doinstalujete z obchodu.

Ani ve verzi 10 bohužel Android TV neobsahuje pořádný prohlížeč internetu a je to škoda, protože díky Bluetooth si snadno připojíte bezdrátovou klávesnici a mohli byste tak surfovat na internetu z pohovky.

Závěrečné hodnocení

Současné OLED televizory s Androidem jsou si místy až nebezpečně podobné. Kde nastává asi největší rozdíl, je nastavení obrazovky (podání barev, odezva) a zvukový projev. Philips své OLEDy každý rok posouvá o kus dál a v případě řady 806 dosáhl na velmi vysokou úroveň.

Tovární nastavení není úplně optimální, ale po přepnutí na režim Filmmaker už si není moc na co stěžovat. Odezva panelu na hraní her plně dostačuje a i v disciplíně upscalu si 55OLED806 nevede vysloveně špatně. K tomu si přidejte povedenou zvukovou soustavu a máte horkého kandidáta ke koupi. Třešničkou na dortu je kromě Ambilightu také podsvícený ovladač. Na první pohled maličkost, ale teprve po pár večerech bez přisvěcování mobilem doceníte jeho užitečnost.

Ze záporů musím zmínit komplikované párování s Google účtem a celkové rozhraní, které si už roky nese stejné rigidní prvky bez možnosti úpravy. Jste tak trochu vydáni na pospas výrobci, což je u Androidu naprosto paradoxní situace. Philips za to však nelze vinit – ruce mu totiž svazuje samotný Google.

Philips 55OLED806 se aktuálně prodává v průměru za asi 30 tisíc Kč, sehnat jde i výrazně levněji. V podobné cenové hladině narazíte například na LG C1, která Philips poráží v parametrech i odladění OLED panelu. Kde naopak LG zaostává, je operační systém. Zejména poslední aktualizace webOS se příliš nepovedla.

Konkurencí z vlastních řad bude modelová řada 807, která již byla ohlášena a dorazí v průběhu tohoto roku. Bude využívat novou generaci OLED panelu i čipsetu. Dorazí s podporou IMAX Enhanced, chytřejším Ambilightem, automatickou detekcí filmového profilu a vyšším výkonem audio soustavy.

Pokud vám jde čistě o parametry, zvítězí LG. Pokud však dáte na misky vah i použitelnost a uživatelskou přívětivost systému, pak se nahnou spíše k Philipsu. Doporučuju zabrzdit ve vašem oblíbeném elektru a výše uvedené si vyzkoušet. Na řadu 807 si můžete počkat, ale počítejte s tím, že v době uvedení bude při stejné úhlopříčce o něco dražší.

Philips 55OLED806 9.4 Design a zpracování 9.6/10

















Kvalita obrazu 9.4/10

















Kvalita zvuku 9.0/10

















Funkce a výbava 9.5/10

















Klady skvělá kvalita obrazu, homogenita

dobrý poměr cena/výkon

široká podpora technologií

podsvícený ovladač

zvukový projev Zápory spárování Google účtu

omezené možnosti úprav UI

příliš velký ovladač Koupit Philips 55\" OLED televizor