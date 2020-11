Recenze Surface Pro X: s ARMem se dá pohodlně žít, ale…

Zatímco loni před Vánoci nás Microsoft doslova zaplavil novými zařízeními, letošní říjnová tiskovka byla o poznání chudší. Představen byl nový „levný“ notebook Surface Laptop Go, a pak nová varianta ARMového tabletu Surface Pro X. Microsoft nové generace svých zařízení obvykle čísluje, avšak v tomto případě tak neučinil – jedná se totiž o ten samý stroj, jaký byl představen vloni, pouze si v konfigurátoru můžete vybrat více barev a výkonnější procesor.

Nám do redakce přistála varianta, na které Microsoft demonstruje všechny provedené změny:

má novou stříbrnou barvu (Microsoft ji nazývá Platinum)

má výkonnější čipset Microsoft SQ2

a dostali jsme ji na test s novými barevnými kryty Signature Keyboard

Tím však výčet novinek končí, proto nemá cenu se pouštět do příliš podrobného textu. Raději vás odkážu na detailní jarní recenzi původního Surface Pro X a v tomto textu se budu soustředit především na nové skutečnosti, a hlavně na to, kam se za rok posunul systém Windows určený pro ARMové počítače.

Obsah balení

V krabičce žádné velké překvapení nenajdeme, pokud tedy pominu pohodlnější uložení nabíječky. Stále zde najdeme pouze tablet, nabíječku a skromnou literaturu doplněnou o špendlík pro otevření dvířek na vsunutí SIM a výměnu disku. Pokud si budete chtít užít Surface Pro X dosyta, nevyhnete se investici do klávesnicového krytu, popř. stylusu Surface Pen.

Mohlo by vás zajímat… Test ŠKODA CITIGOᵉ iV: proč je bestseller?

Nejelegantnějším je kombinované řešení, které jsme na test dostali hned ve dvou barevných provedeních – platinum a poppy red. K tomu všemu nám Microsoft ještě přibalil dvě novinky – myš Bluetooth Ergonomic Mouse a externí numerickou klávesnici Number Pad.

Design a konstrukce: platinová tabletu sluší

Na konstrukci Surface Pro X se nic nezměnilo, což v tomto případě vůbec nevadí. Tablet vypadá o poznání modernější než Surface Pro 7, zejména díky znatelně tenčím rámečkům, které dají vyniknout většímu 13“ displeji. Díky zaobleným hranám tablet působí výrazně tenčím dojmem, v pase má pouze 7,3 mm. Na váze pak mají oba soupeři prakticky stejně (774 vs. 775 gramů).

Nechybí pochopitelně ikonický vyklápěcí stojánek umožňující naklopení tabletu takřka do libovolné podoby. Bez něj si nedovedu tablet představit, jedná se o naprosto elegantní řešení, které umožňuje velmi široké využití. Tablet jsem si s chutí stavěl na kuchyňskou linku, na područku pohovky nebo na koberec v dětském pokoji, kde dětem zobrazoval LEGO návody. Skoro podezřívám Apple, že jeho těžká a drahá klávesnice Smart Keyboard k iPadům vznikla jenom proto, aby od Microsoftu nemusel kopírovat stojánek přímo na tabletu.

Jak jsem psal v úvodu, Surface Pro X jsme dostali na test v nové platinové barvě, která je nanesena na hliníkové tělo. Oproti hořčíkovému Surface Pro 7 je tělo světlejší a lesklejší, barva je prakticky totožná se Surface Laptopy. Já osobně nejsem velký příznivec černých počítačů, takže mě nová barevná varianta velmi potěšila, v kombinaci s barevnými klávesnicemi působí Surface Pro X velmi svěže a upoutá pozornost na první dobrou.

Mohlo by vás zajímat… Recenze Apple Watch SE: dostupná vstupenka do světa chytrých hodinek

Mírnou kaňku na kráse může být pro někoho světlý plastový pruh táhnoucí se přes horní část zad, který u černé varianty není tak patrný. Jeho přítomnost je však nezbytná, ukrývají se pod ním antény bezdrátových sítí. Microsoftu bych také vytknul umístění hardwarových tlačítek na levou a pravou stranu – stojí-li tablet opřený o stojánek, musíte si jej při odemykání nebo změně hlasitosti přidržet rukou, aby neujel do strany. V režimu na výšku si navíc můžete tlačítka nechtěně mačkat zapřením tabletu o malíček nebo o břicho. U Surface Pro 7 s tlačítky nahoře tyto problémy odpadají.

Perfektní pro vášnivé spisovatele

Absolutní hodnocení si zaslouží klávesnicový kryt Signature Cover. Tahle klaviatura je u mě číslo jedna mezi všemi, na kterých jsem kdy ve svém životě psal, a to i přes absenci českých znaků (dá se sehnat i s českými popisky). Microsoftu podařilo nacpat do tenkého a lehkého krytu klávesnici plnohodnotných rozměrů, přičemž jednotlivé klávesy mají akurátní zdvih, dostatečnou dráhu a perfektně zvolený odpor.

Pohodlí také přispívá fakt, že spodní část klávesnice roste prakticky od nuly, takže není nutné ruce zalamovat do výšky nebo si do nich nechat řezat ostrými hranami, jak je běžné u některých notebooků. Díky magnetickému zalomení se klávesnice směrem k tabletu zvedá, což je opět prvek, který velmi významně vylepšuje komfort při psaní.

A pak je tu Alcantara. Odolná tkanina z umělých vláken, která pokrývá celé okolí klávesnice. Ruce si v ní připadají jak v bavlnce, zvláště pak v pošmourných podzimních měsících, kdy vám namísto chladného hliníku nabídne komfort pletených ponožek a teplého rodinného krbu. To se nedá popsat, to se musí zažít. Moc mě mrzí, že Microsoft minimálně u notebooků Surface Laptop od Alcantary spíše ustupuje.

Mohlo by vás zajímat… Recenze Xiaomi Mi 10T Pro: má skvělou výbavu a s cenou to nepřehání

Pod klávesnicí se nachází přesný touchpad, se kterým je radost pracovat. Ve Windows 10 si nastavíte gesta pro dva, tři a čtyři prsty, a poté vás bude jakákoliv připojená myš jenom brzdit.

Perfektní schovka pro stylus

V horní části klávesnicového krytu se nachází šachta pro tenké černé pero Surface Pen Slim. Jedná se o perfektně vymyšlenou schovku, která vám stylus nejen uchová v bezpečí, ale zároveň i nabije. Stylus lze v případě potřeby magneticky připnout i na pravou stranu, byť kvůli zaobleným bokům nedrží tak pevně jako u Surface Pro 7. Kromě toho kvůli svému subtilnějšímu plastovému tělu nepůsobí tak pevně jako původní Surface Pen. Pero maluje po displeji spolehlivě s přijatelně nízkou odezvou, na kreslení grafů a náčrtků na pracovních poradách se hodí náramně.

Displej stejný jako minule

Zatímco tělo a klávesnice jsou u „nového“ Surface Pro X barevnější, displej je barevný stále stejně. Máme zde totožný 13“ panel s rozlišením 2 880 × 1 920 pixelů na poměru stran 3:2. Panel je kalibrovaný, pracuje v barevném spektru sRGB, takže o věrnost zobrazení vašich fotografií nemusíte mít strach. I přestože má tablet tenčí rámečky, nemusíte se bát úchopu za kratší boky; systém v tomto případě prsty nevyhodnocuje jako vstup. Displej Surface Pro X vás nezklame, nicméně pro příště by už to chtělo alespoň podporu HDR a vyšší obnovovací frekvence.

Microsoft ARMstrong?

Nyní se pojďme podívat asi na největší novinku tohoto stroje, kterou je poměrně tajemný ARMový čipset Microsoft SQ2. Dohledat papírové parametry tohoto křemíku je takřka nemožné. Microsoft se při premiéře chlubil pouze vyšším výkonem, avšak žádnými konkrétními čísly se neoháněl; navýšení výkonu je totiž spíše symbolické.

Jak Microsoft SQ1, tak i jeho nástupce vycházejí z „počítačového“ čipsetu Qualcomm Snapdragon 8cx. Jeho základní varianta má hlavní čtveřici jader Kryo 495 taktovanou na 2,85 GHz, Microsoft SQ1 je taktovaný na 3 GHz a Microsoft SQ2 pak na 3,15 GHz. Lehký upgrade dostal i grafický čip, kde byl Adreno 685 vyměněn za Adreno 690. Škoda, že se Microsoft nepustil do úpravy novějšího čipsetu Snapdragon 8cx Gen2 5G, který se navíc pyšní podporou sítí 5G a Wi-Fi 6, tu však v Surface Pro X nehledejme. Tolik teoreticky k procesoru, nyní se pojďme podívat, jestli jaký podává výkon při běžných úlohách.

Běžnou práci zastane bez zaškobrtnutí

Začněme zlehka, a tedy běžnou činností samotného systému, kterým je v tomto případě speciální edice Windows 10 pro ARMové procesory. Byl jsem mile překvapen, jak rychle plní Surface Pro X drtivou většinu příkazů bez zbytečného čekání, zejména pak v nativních systémových aplikacích. Při práci se soubory, hudebními či obrázkovými knihovnami, prohlížení webu, nebo v kanceláři Office se tablet cítí jako ryba ve vodě. V podstatě nemáte šanci postřehnout, že za pohonnou jednotku byl dosazen mobilní čip. Svůj díl na tom má nepochybně i 16 GB RAM, kterými je tablet vybaven.

Dostatek výkonu jsem si ověřil ve chvíli, kdy jsem najednou spustil herní aplikace Ubisoft Connect (dříve uPlay), Steam, Epic Games Launcher a Origin a v každé z nich jsem začal stahovat nějakou hru. Tablet přitom pohotově reagoval i na další příkazy, takže mě tato mašinérie na pozadí nijak neomezovala. Stejně tak jsem si mohl otvírat v internetovém prohlížeči nové a nové záložky do aleluja a tablet se z toho nijak nehroutil.

Když už je řeč o internetovém prohlížeči, musím zmínit paradoxní situaci. Po celou dobu testování jsem se snažil používat výhradně nativní Microsoft Edge, který je ve své současné verzi velmi povedeným prohlížečem a nijak zásadně nezaostává za populárnějším Google Chrome. Bohužel na ARMových Windows jsem se občas setkával s nezvyklým chováním, kdy například nebylo možné posouvat obsah na webových stránkách, nebo se velmi znatelně rozcházel obraz se zvukem v online videích. Přitom na emulovaném Google Chrome vše běželo jako po másle.

Chrome na tomto počítači funguje pouze ve své 32bitové podobě, neboť desktopové 64bitové programy Windows pro ARM (zatím) nepodporují. To diskvalifikuje spoustu aplikací, jejichž vývojáři již na 32bitové programy zcela zanevřeli; buď si musíte najít starší verzi, nebo alternativu. To platí například pro populární Photoshop i povedenou konkurenční aplikaci Afinity Photo, které existují pouze v 64bit verzi. Naštěstí by Microsoft měl ještě do konce letošního roku vydat aktualizaci, která ARMová Windows naučí pracovat i s 64bitovými aplikacemi.

Zkoušel jsem na Surface Pro X spustit i nějaké benchmarky, z těch běžných funguje tak polovina. Překvapivé výsledky vykázal GeekBench 4, který umožňuje spustit jak nativní test ARMového procesoru, tak i emulovaný test virtuálního procesoru x86 (32 bit). Rozdíl ve výsledku je poměrně značný, pochopitelně ve prospěch nativního testu. Otázkou je, nakolik jsou tato čísla porovnatelná a zda si opravdu emulace ukousne víc než třetinu celkového výkonu. Testy grafického čipu nebylo možné spustit ani v GeekBench 4, ani v GeekBench 5.

Pokud nejste příliš náročný uživatel, tak vás Surface Pro X nebude nijak omezovat. Horší situace však nastane, pokud je váš pracovní živost svázaný s nějakou konkrétní aplikací, která bude mít s daným železem problém. V mém případě se tablet diskvalifikoval v aplikaci AutoCAD – novější verze existují pouze v 64bitové podobě, a ve starších nefunguje hardwarová akcelerace grafiky. A rýsovat bez ní není žádný med.

U klasických her pohoříte

S grafikou bude mít patrně problém i drtivá většina klasických moderních her. To však není žádné velké překvapení, Surface Pro X je přeci jen „obyčejný“ tablet, který nemá být konkurencí pro tlusté notebooky prošpikované výkonným hardwarem a plejádou ventilátorů. Zde je vše chlazeno pasivně, přesto jsem byl mile překvapen, že i při největší zátěži se tablet nijak významně nezahříval.

Zpět ale k hrám. Jak jsem psal dříve, nainstaloval jsem si řadu launcherů, abych si otestoval, jestli mám alespoň minimální šanci spustit na Surface Pro X nějakou tradiční hru. Rychle se mnou vyběhl Epic Games Launcher, který u drtivé většiny her ukázal hlášku o nepodporovaném systému. Výjimkou byla snad jen hra Borderlands 2 z roku 2012, která fungovala dokonce v nativním rozlišení 2 880 × 1 920 pixelů, žádné grafické orgie se ale z pochopitelných důvodů nekonaly. Lépe fungovala stařičká strategie Sim City 4, která byla hratelná i na plné detaily.

To však byly pouze jedny z mála úspěchů. Závodní hra Grid 2 ze Steamu se sice spustila, ale už samotné menu nezobrazovalo žádné položky. Strategie Might and Magic Heroes VI z Ubisoft Connect se nespustila vůbec, stejně tak ani třetí díl „tahovky“ Civilizace.

Vyloženě děsně pak jela hra Asphalt 9 z Microsoft Store, což mě nepříjemně překvapilo, neboť na smartphonu se slabším čipsetem s ní nemám sebemenší problém. Nakonec jsem stejně zakotvil u mé nejoblíbenější „pravěké“ hry Heroes of Might and Magic III, kterou je na tomto tabletu radost hrát, zvláště pak s pomocí stylusu Surface Pen.

Připraven na aplikace a hry budoucnosti?

Surface Pro X není zjevně zařízení pro hráče ze staré školy, ale míří spíše na hráče budoucnosti. Tedy ty, kteří neřeší žádné věci jako je stahování, instalace a vytěžování vlastního hardwaru. Surface Pro X by mohl být vhodný tenký klient pro streamovací služby typu Google Stadia, GeForce Now nebo Microsoft Xbox Ultimate Pass. Bohužel zatím věci nejsou tak růžové, jak by mohly být – Google Stadia není v ČR podporována, GeForce Now funguje pouze v prohlížeči a aplikace Xbox se odmítá nainstalovat. Nezbývá tedy než doufat v budoucí zlepšení.

Ve zlepšení musíme doufat i ve světě aplikací. Systém se sice (snad) zanedlouho naučí emulovat 64bitové x86 programy, ovšem nejspolehlivější a úspornější cestou jsou stejně nativní aplikace. Nedá se počítat s tím, že pro ARMová Windows budou vznikat jako na běžícím páse; to by musel Microsoft po vzoru Apple oznámit úplný přechod na ARM, nebo alespoň víc tlačit kupředu ARMové počítače. S tím ovšem v dohledné době počítat nelze.

Částečnou záplatou se mohou stát progresivní webové aplikace, avšak od progresivního Photoshopu nebo AutoCADu nás ještě dělí hodně vody. Zatím se spíše jedná o jednodušší prográmky typu Messenger. Ten ve své progresivní podobně funguje dobře, což mě potěšilo; verzi z Microsoft Store totiž nelze na ARMová Windows nainstalovat.

Konektivita a výdrž baterie

Když už jsme se v předchozí kapitole opřeli o streamování her, musím vyjádřit své mírné zklamání z konektivity. Surface Pro X se navenek tváří jako zařízení s moderními způsoby připojení, což prozrazují zejména dva USB-C porty na pravé straně, ovšem bezdrátová konektivita trochu pokulhává. Wi-Fi je zde pouze ve specifikaci 802.11ac (ovšem s příkladnou citlivostí), mobilní sítě si užijete maximálně ve čtvrté generaci, tedy LTE.

SIM se vkládá pod krytku schovanou za stojánkem, na stejném místě je i přístupné a vyměnitelné SSD. Bohužel kvůli nestandardnímu formátu M.2 2230 NVMe budete náhradu shánět s velkými obtížemi.

Staromilce zklame absence sluchátkového jacku a tradičního USB-A, kromě USB-C portů už na těle tabletu narazíte pouze na nabíjecí magnetický port Surface Connect. Ten asi nikdy nepřestanu milovat, nabíjení počítačů Surface je prostě radost. Přiložený akumulátor se pyšní výkonem 65 Wattů a dokáže dobít počítač „do plných“ za zhruba hodinu a půl.

Výdrž se od minule nezměnila, což je škoda. U prvních ARMových počítačů Qualcomm i Microsoft velkohubě slibovali výdrž oscilující okolo hodnoty 20 hodin, v tomto případě však v pracovním nasazení s maximálním jasem počítejte spíše s menší polovinou. Je to dáno tím, že Surface Pro X je tenký tablet, a akumulátor v něm nemá žádnou obří kapacitu. Nutno však podotknout, že stejně vážící Surface Pro 7 s „klasickým“ procesorem od Intelu vydrží jen o malinko méně a nemusí bojovat s omezeními ARMového procesoru.

Přihlašování, které vás neomrzí

Stejně jako ostatní počítače Surface (vyjma Surface Laptop Go), je i tento vybaven infračervenou kamerou pro rozpoznávání uživatele podle obličeje. Málo platné, tohle prostě Microsoft umí. Stačí odemknout a voilà… jste přihlášeni. Systému funguje perfektně i v noci, rozpoznávání je doprovázeno svícením LED, která svítí vždy, když je aktivní webkamera. Spojení těchto dvou součástí je na úrovni hardwaru, webkameru bez LED spustit nejde. Jakékoliv špehování od aplikací tak vždy odhalíte.

Příslušenství: příjemná myš a praktická numerická klávesnice

Jak jsem psal v úvodu, Microsoft nám k Surface Pro X poslal k otestování ještě bezdrátovou myš Bluetooth Ergonomic Mouse a externí numerickou klávesnici Number Pad. V obou případech se jedná o velmi dobře navržené příslušenství, zejména numerická klávesnice mi přišla v době oznamování kvartálních výsledků technologických společností maximálně vhod.

Myš je velmi dobře tvarovaná a překvapí svojí lehkostí; po vybalení jsem si nejprve myslel, že ještě není nakrmená bateriemi. Trochu mi chybělo vyklápěcí kolečko do stran, tuto funkci však lze suplovat bočními tlačítky vpřed a zpět; veškeré změny se provádějí v aplikaci Microsoft Mouse and Keyboard.

Potěšující je, že jak klávesnice, tak i myš komunikují s počítačem skrze Bluetooth, takže není zapotřebí ucpávat USB porty všemožnými rádiovými dongly. Jelikož se jedná o příslušenství od výrobce softwaru, není zapotřebí ani žádné dlouhé párování; Surface Pro X sám v okolí rozpoznal Bluetooth zařízení v párovacím režimu a nabídl v notifikaci propojení. Třešničkou na dortu je fakt, že jak myš, tak i klávesnici lze spárovat až se třemi různými počítači a přepínat se mezi nimi tlačítkem na spodní straně.

Závěr: Surface Pro X mě bavil i podruhé, ale…

Používat Surface Pro X je radost. Jedná o po čertech dobře navržený stroj, který se pyšní nadčasovým designem, osvědčenou konstrukcí se spolehlivým stojánkem a nadpozemsky skvělou klávesnicí ukrytou do elegantního krytu s bezvadně vymyšlenou šachtou na stylus.

Pokud jste méně náročný uživatel fungující vesměs na webu nebo v aplikacích Microsoft Office, budete spokojeni. Tablet se vám odvděčí slušným výkonem, slušnou výdrží (byť lehce pod očekávání), a hlavně širokým množstvím scénářů použití bez větších kompromisů. Potřebujete tablet na čtení internetů v křesle? Máte ho mít. Potřebujete plnohodnotný notebook na cesty? Prosím, jak je libo. Potřebujete multimediální zařízení se stojánkem např. na kuchyňskou linku? Ale ovšem, beze všeho. Rádi byste si na přednáškách a poradách vytvářeli ručně psané poznámky, náčrtky a grafy? Není problém.

Potud je vše zalité sluncem. Pak ale přijdou na řadu omezení týkající se použitého procesoru. Někdo je nemusí ani zaznamenat, pro jiného se však může jednat o zásadní překážku. Přeci jen naše konfigurace s klávesnicovým krytem s integrovaným stylusem přijde na ohromných 52 980 korun a po takto vysoké investici nechcete zjistit, že vám nejde spustit oblíbená aplikace nebo nejde nainstalovat ovladač či doprovodný program od některého profesionálního příslušenství nezbytného pro vaši práci.

Já sám dokážu při vší spokojenosti na tomto stroji zvládnout 90 procent všech svých obvyklých činností, a ještě si libuji, jak pohodlně se mi na něm pracuje. Ovšem kvůli těm zbývajícím deseti procentům bych Surface Pro X zatím nemohl používat jako svůj primární počítač. A kupovat si sekundární stroj za více než 50 tisíc mi přijde přemrštěné.

České ceny Surface Pro X:

Procesor RAM SSD Barva Cena Microsoft SQ1 8 GB 128 GB černá 30 990 korun Microsoft SQ1 8 GB 256 GB černá 35 990 korun Microsoft SQ1 16 GB 256 GB černá 44 990 korun Microsoft SQ2 16 GB 256 GB černá/platinová 45 990 korun Microsoft SQ2 16 GB 512 GB černá/platinová 55 990 korun

Klávesnicový kryt 3 890 korun Surface Pen Slim s nabíjecí vaničkou 3 890 korun Klávesnicový kryt s integrovaným stylusem 6 990 korun

Tím ale rozhodně neházím Surface Pro X do obilovin. Uvědomuji si, že se teď nacházíme v jakémsi přechodném období, které jako vždy „odtrpí“ early adopters a běžný uživatel dostane hotovou věc až za pár let. ARMové procesory v počítačích nepochybně zpopularizují čerstvě představené stroje od Apple, které alespoň na papíře vypadají, že žádnými dětskými nemocemi netrpí a spustí vše, nač si uživatel vzpomene. Teprve až první testy ale ukáží, zde je situace skutečně tak růžová, jak ji Apple maluje.

Rozhodně však počítejme s tím, že ARM má ve světě počítačů budoucnost, a že s ní musí počítat i vývojáři aplikací. Jakmile se na tuto architekturu začne adaptovat více programů a zbytek aplikací a her se přesune do cloudu, Surface Pro X bude najednou zařízení zcela bez kompromisů. Zatím jim ale není. I když je to po čertech dobře navržený stroj.

Microsoft Surface Pro X 8 Design a zpracování 8.9/10

















Hardwarová výbava 7.9/10

















Výdrž akumulátoru 7.4/10

















Konektivita 7.1/10

















Kvalita displeje 8.2/10

















Klávesnice a touchpad 8.6/10

















Klady (+) Skvělá konstrukce a moderní design

Dokonalý klávesnicový kryt s ukrytým stylusem

Nadstandardní kancelářský výkon

Magnetické nabíjení

LTE modem

Přihlašování obličejem

Vyměnitelný disk Zápory (–) Nepodporuje všechny aplikace

Klávesnice nemá české popisky

Chybí slot na paměťové karty a sluchátkový jack

Nepodporuje Wi-Fi 6

Vysoká cena tabletu i příslušenství Koupit Surface Pro X