Recenze Sony Xperia 10 III: protáhlý elegán z druhé ligy

Sony se před několika lety rozhodlo změnit svou strategii v mobilním odvětví. Podle finančních výsledků se tato strategie japonskému gigantu vyplatila – po několika krušných letech je konečně v černých číslech. Z nejnovější trojice smartphonů Xperia třetí generace do našich končin dorazil nejlevnější zástupce, Sony Xperia 10 III.

Na první pohled se „trojka“ vzhledově příliš neliší od svého předchůdce, Sony Xperia 10 II. Dokázal se ale nástupce poučit z chyb minulých generací, zvládne pořádně zatopit telefonům ve střední třídě a podaří se mu přesvědčit české zákazníky, že značka Sony nepatří do starého železa? Nejen to se dozvíte z naší recenze.

Design a konstrukce

Sony si vždycky šlo vlastní cestou a Xperia 10 III je toho zářným důkazem. Designová linka sázející na „nudlovitý“ design se v Japonsku stále ještě neokoukala a musím říct, že oproti tradičním smartphonům je to příjemná změna. Kombinace plastového rámu a skla na přední a zadní straně působí elegantně a nenápadně, byť by někdo mohl namítnout, že je design poměrně nudný. K zádům mám jen dvě výtky – jsou extrémně kluzká a velmi ráda sbírají otisky prstů.

Plochý kvádr na zadní straně vyrušuje jen mírně vystouplý modul fotoaparátů. Přední straně chybí moderní výřez, vše se zvládlo ukrýt do rámečků. Ty by sice mohly být tenčí, alespoň jsou ale symetrické. Na pravé straně se nachází kolébka hlasitosti, vypínací tlačítko kombinované s čtečkou otisků prstů a dedikované tlačítko pro Google Asistenta, které bohužel nejde přemapovat.

Na druhé straně je poté paráda, kterou by měli co nejrychleji zkopírovat všichni ostatní výrobci chytrých telefonů. Šuplíček na dvě SIM karty nebo jednu SIM a microSD kartu lze pohodlně vyjmout s pomocí nehtu, takže není potřeba žádný ostrý nástroj. Po vyjmutí se navíc telefon nerestartuje, což je oproti minulé generaci příjemný posun. K tomuto se telefon ještě pyšní dvojicí certifikací IP65/IP68, což rozhodně chválím.

Parametry a funkce

Přední straně dominuje 6″ OLED displej s poměrem stran 21:9, rozlišením 1 080 x 2 520 pixelů (457 ppi), 60 Hz obnovovací frekvencí, HDR a krytím Gorila Glass 6. Ačkoli se mi na displej dívalo dobře a rozhodně se jedná o jeden z kvalitnějších panelů, absenci alespoň 90Hz obnovovací frekvence lze překousnout jen stěží. Na přímém sluníčku by maximální jas také mohl být vyšší. Co také nemohu Xperii 10 III odpustit, je chybějící Always-on režim.

Uvnitř telefonu najdeme osmijádrový procesor Snapdragon 690 5G doplněný grafikou Adreno 619, 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty. Asi už tušíte, že z pohledu výkonu neudělá Xperia 10 III žádnou parádu – v AnTuTu smartphone získal 280 297 bodů, což je na danou kategorii prostě málo.

Hardwarové parametry Sony Xperia 10 III Systém: Android 11 Rozměry: 154 x 68 x 8,3 mm , Hmotnost: 169 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 690 5G, octa-core, 2x 2,0 GHz Kryo 560 Gold, 6x 1,7 GHz Kryo 560 Silver RAM: 6 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6", Full HD+, 1080 x 2520 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, 27mm, 1/2.8", PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.4, 54mm, 1/4.0", PDAF, 2x optický zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 8 Mpx, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0", širokoúhlý , Přední kamera: 8 Mpx, f/2.0, 24mm, 1/4.0", HDR, Full HD vdeo Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 11 490 Kč Kompletní specifikace

Z ostatní výbavy nechybí 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, všechny relevantní polohové systémy, Bluetooth 5.1 s podporou apt-X HD, NFC, 3,5mm jack, stereo reproduktory, USB-C nebo dvojice odolností proti vodě a prachu standardu IP65/IP68 a notifikační LED, za což patří Sony velká pochvala. Za čtečku otisků prstů ve vypínacím tlačítku si naopak Japonci zaslouží pověsit za uši do průvanu – v této cenové kategorii je velmi pomalá. Sice je přesná a nemýlí se, na odemčení si nicméně počkáte.

Rychlost 5G jsme otestovali v sítí operátora T-Mobile. Průměrná rychlost stahování dat se pohybovala okolo 103 Mbps, v případě nahrávání to bylo okolo 28 Mbps.

Baterie a výdrž

Baterie dostala příjemnou kapacitu 4 500 mAh a také podporu rychlého 30W nabíjení. Výdrž je jednou z předností Xperie 10 III, neboť náročný pracovní den ji nevyvede z míry a často se mi stávalo, že jsem musel po nabíječce sáhnout až v podvečer druhého dne. S trochou omezení se můžete dostat i na dvou a půl denní výdrž.

Nabíjení sice konkurence zvládne i s dvojnásobným výkonem, 30W ale bohatě pro běžné používání dostačuje. Problém ovšem je, že v balení dostanete pouze 7,5W adaptér. S ním nabijete Xperii 10 III z 0 na 100 % za více než tři hodiny, za 30 minut poté doplníte pouze 20 %. S rychlejším adaptérem dostanete za půl hodiny nabíjení 37 % a do plna budete Xperii nabíjet něco málo přes dvě hodiny. Tady si Sony žádné plusové body neodnese.

Operační systém

Operačním systémem je Android 11 na první pohled v prakticky čistém stavu, nicméně Sony si v telefonech drží svou velmi lehkou nadstavbu. Rád bych o optimalizaci řekl něco pozitivního, pravdou ale je, že během každodenního používání jsem narážel na zpomalené a sekající se animace prakticky na každém kroku. Nejedná se sice o vyloženou tragédii, díky které by Xperia 10 III nešla používat, dobrý dojem to na mě ale neudělalo.

Výraznějším zásahem Sony do systému je boční panel, kam si můžete odložit aplikace, zkratky nebo dokonce seznam všech aplikací. Zajímavou možností je uložení zkratky pro dvě aplikace najednou, které se poté otevřou současně v rámci rozdělené obrazovky. V praxi jsem pro tuto funkci bohužel nenašel využití a obdobná funkce, kterou disponují například telefony od Samsugnu, je v tomto ohledu dále.

Co potěší, je možnost přizpůsobení displeje, konkrétně jeho barevného podání. Sony v systému dodalo také několik předinstalovaných aplikací, například PlayStation, ovládání sluchátek, hudební přehrávač či zprávy. Naštěstí je lze odinstalovat.

Fotoaparát a záznam videa

Sony vsadilo v případě Xperie 10 III na užitečnou trojici fotoaparátů. Hlavní snímač dostal rozlišení 12 Mpx a clonu f/1.8, širokoúhlý senzor se pyšní 8 Mpx a clonou f/2.2 a třetí do party je teleobjektiv s rozlišením 8 Mpx a světelností f/2.4. Sestavu uzavírá selfie fotoaparát s 8 Mpx a světelností f/2.0. Na papíře vypadá sestava fotoaparátů velmi silně.

Co mě nepříjemně překvapilo, je rychlost ostření a čas pořízení fotografie po stisknutí spouště. Chápu, že Sony chce opravdu pečlivě zaostřit a postarat se o co nejlepší výsledek, téměř tři sekundy to ale trvat prostě nesmí. Tohle se Sony hrubě nepovedlo.

Za dobrých světelných podmínek jsou snímky přinejlepším průměrné. Hlavní fotoaparát umí překvapit a vykouzlit ostré snímky s dobrým dynamickým rozsahem, stejně tak širokáč zvládne velmi dobře imitovat výstup z hlavního fotoaparátu. Protisvětlo je nicméně problém, stejně tak jako měkčí stíny, se kterými si Xperia 10 III příliš poradit neumí.

Teleobjektiv je už slabší, obzvláště v případě ostrosti. Dynamický rozsah také nepatří mezi silné stránky teleobjektivu a celkově mě jeho výsledky zklamaly. Xperia 10 III nemá dedikovaný senzor pro makro a vůbec mu to nechybí. Snímky detailů jsou průměrné a mohou se s klidným svědomím měřit s 2Mpx snímači, kterými s hrdostí osazuje své telefony konkurence. Portréty taktéž zvládá Sony poměrně dobře, bokeh je krásně měkký a fotografie je ostrá.

Za zhoršených světelných podmínek mě fotky velmi nepříjemně překvapily. Znatelný šum, špatné barevné podání, chybějící detaily a neostré snímky jsou v podstatě standardem a je poměrně jedno, jestli v nočním režimu zvolíte hlavní fotoaparát, širokáč nebo teleobjektiv.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit či stáhnout zde

Koukatelný snímek pořídíte jen dílem náhody nebo v případě, kdy fotíte pod silným zdrojem umělého světla. Řeknu to naprosto bez obalu – takhle špatné noční snímky jsem už dlouho neviděl a u telefonu v této cenové kategorii se jedná o podprůměrné výsledky.

Video umí Sony Xperia 10 III natáčet až ve 4K při 30 snímcích za sekundu. Za dobrých světelných podmínek se objektivy snaží, nicméně rychlá změna scény telefonu nesvědčí a občas vytvoří neestetický přepal oblohy. Ostření je na můj vkus trochu pomalejší, pozitivem je ale možnost přepínání mezi všemi objektivy a poměrně kvalitní zvuk.

Sony Xperia 10 III camera test (4K, 30 fps)

Watch this video on YouTube

V noci je to v případě videa stejný případ jako u fotografií. Pokud vyloženě nemusíte, za zhoršených světelných podmínek Xperií nenatáčejte. Videa jsou přeplněna šumem, neostrostí a špatným barevným podáním. Na natočené video se nebudete chtít znovu podívat, natož jej s někým sdílet.

Závěrečné hodnocení

Sony Xperia 10 III měl být japonskou štikou ve střední třídě. Smartphone měl dostatek předpokladů pro to, aby vybočil z šedého průměru konkurence a zaujal funkcemi, které se v této cenové kategorii jen tak nevidí. Kdyby Xperia 10 III neselhala v tolika jiných oblastech, byla by to jistě zajímavá alternativa. Obzvláště v případě fotoaparátů je to veliké překvapení s ohledem na to, že mezi bezzrcadlovkami Sony udává trendy.

Předností Sony Xperia 10 III je kvalitní displej, elegantní design, dvojitá certifikace odolnosti proti vodě a prachu IP65/IP68, snadno vyjmutelný šuplíček na SIM karty či velmi dobrá výdrž na baterii. Zklamáním je nedostatek papírového výkonu, podprůměrný noční režim a pouze průměrné denní snímky, pouze 7,5W adaptér v balení, pomalá čtečka otisků prstů, hůře optimalizovaný systém, jen 60Hz obnovovací frekvence bez Always-on režimu a pomalé ostření fotoaparátu.

Když sečteme pozitiva a negativa smartphonu Sony Xperia 10 III, rozhodně mi z toho nevychází cena 11 490 korun. Za tyto peníze pořídíte mnohem lepší telefony, které Xperii strčí hravě do kapsy. Obávám se, že Sony by s konkurenceschopností měla potíže i v případě, kdy by stála o pár tisíc méně.