Recenze sluchátek Realme Buds Air 2 Neo: levné špunty s ANC i slušným zvukem

Kromě nových smartphonů Realme v poslední době přišlo také s dalším modelem dostupných sluchátek Realme Buds Air 2 Neo. Ačkoliv jejich cena nepřekročí hranici 1 000 Kč, mají nabídnout ANC, rychlé nabíjení i bohaté basy. To je na takto levná sluchátka poměrně vysoká laťka, naštěstí jsme je dostali na test a můžeme tak zprostředkovat některé reálné zkušenosti.

Design a zpracování

Sluchátka na první pohled příliš nevystupují z řady bezdrátových špuntů s nabíjecí krabičkou, kterých je nyní na trhu velké množství. Krabička se drží zažitého oválného tvaru. Povrchová úprava je matná, na zadní straně najdeme USB-C konektor pro nabíjení.

Na přední straně je indikační dioda (ukazuje dva stavy, úroveň nabití nad a pod 20 %) a horní stranu krabičky už tradičně zdobí logo výrobce. Uvnitř krabičky je pak jediné tlačítko pro párování. Ačkoliv barva testovaných sluchátek je označena jako šedá, v reálu je to spíše světle modrá. V prodeji je pak také černá varianta.

Špunty jsou vyvedeny z velké části ve stejném modro-šedém odstínu. Matné provedení narušují jen dotykové plochy obou sluchátek, které jsou dokonale odrazivé a vypadají spíše jako malá zrcadélka. Ačkoliv se designově jedná o zajímavý nápad, v praktičnosti tato povrchová úprava dost ztrácí. Vzhledem k tomu, že se jedná o dotykové plochy, je jen otázka času, kdy ona efektní zrcátka upatláte konečky prstů.

V balení kromě sluchátek a krabičky najdete také krátký nabíjecí kabel a dva náhradní páry ušních nástavců. To je celkem standard, u sluchátek v této cenové kategorii ale těžko čekat jakoukoliv další výbavu. Z hlediska zpracování působí Buds Air 2 Neo solidně. Krabička dokonale lícuje a nikde nic nevrže.

Parametry a funkce

Jednou ze zásadních funkcí Buds Air 2 Neo je ANC, které lze přepnout i na transparentní mód. Díky dvojici mikrofonů na každém sluchátku by měly být zajištěny i kvalitní telefonní hovory. Zvukové měniče mají průměr 10 mm, což by mělo být zárukou kvalitních basů. Dále se výrobce chlubí nízkou odezvou 88 ms, kterou ocení především hráči her, IPX5 odolností nebo rychlým nabíjením.

ANC a transparentní mód

Ačkoliv je ANC přítomno, neočekávejte žádné zázraky. Rozhodně pak nelze srovnávat ANC u těchto Realme s ANC u dražších sluchátek, kde se pohybujeme v jiných sférách. Pozitivum ale je, že už se tato funkce dostala i ke sluchátkám z nižší cenové kategorie a ve své podstatě to kvalitu zvuku vylepšuje. Transparentní mód je taktéž funkční, ale opět nelze čekat zázraky.

Když jsem kvalitu ANC porovnával se sluchátky Huawei Freebuds 4i, které mají taktéž příznivou cenu 1 799 Kč, musel jsem uznat, že Realme jsou na tom o něco hůře. Pro lepší izolaci od okolních hluků je tedy potřeba i nadále vybírat spíše z dražších sluchátek.

Dotykové ovládání

Taktéž dotykové ovládání je u sluchátek za necelý 1 000 Kč příjemným překvapením. Je zde možnost čtyř typů dotykových pokynů. V nativním nastavení dvojím poklepáním zastavíte nebo spustíte přehrávání, trojím poklepáním přesunete přehrávání na další skladbu, podržením prstu na obou sluchátkách zároveň po dobu dvou sekund je pak možné přepínat mezi ANC a transparentním módem. K dispozici je také podržení každého sluchátka zvlášť, jehož funkci pak můžete nastavit v aplikaci (pouze pro Android).

Kromě již zmíněných možností lze na jednotlivé gesta nastavit také vyvolání hlasového asistenta, aktivaci herního módu nebo návrat k předchozí skladbě. Každé sluchátko je možné nastavit zvlášť, takže možností pro ovládání je pak opravdu dostatek. Horší bude si je všechny zapamatovat.

Co se týče reálného použití, po získání určitého návyku je ovládání poměrně spolehlivé. Po dvou dnech používání odhaduji úspěšnost dotykového ovládání na 90 %. V této oblasti tedy Air Buds 2 Neo bodují.

Doprovodná aplikace

Jak jsem již nakousl v předchozích odstavcích, výsada propojení sluchátek s aplikací Realme Link je pouze pro uživatele Androidu. Majitelé iPhonu mají tedy smůlu. Nevím, zdali Realme v budoucnu aplikaci rozšíří i pro jablečnou platformu, nicméně v době testování v aplikaci tento model sluchátek zalistovaný nebyl.

Pokud máte Android, můžete se těšit z poměrně jednoduché aplikace, která velmi přehledně ukazuje stav nabití sluchátek, umožní přepínání mezi módy poslechu (ANC, Normal, Transparency), případně také aktivaci zvukových efektů (Bass Boost+, Dynamic, Bright). U těchto efektů musím zmínit, že rozdíl mezi Dynamic a Bright jsem v podstatě nepoznal. Bass Boost+ podpoří basovou složku přehrávané skladby, tady jsem změnu naopak zaznamenal.

V aplikaci je pak možné aktivovat také herní mód s nízkou latencí nebo funkci pro automatické přijetí hovoru při vyjmutí sluchátka z krabičky. Poslední zásadní částí aplikace je pak sekce pro nastavení dotykového ovládání. Jako celek aplikace působí velmi jednoduše a použitelně. Chybějící kompatibilita s iOS je ale velkým minusem pro uživatele iPhonů.

Přehrávání hu d by a telefonování

Dostávám se k tomu, co u sluchátek patrně většinu uživatelů zajímá nejvíce: kvalita zvukového podání. Ačkoliv od sluchátek z nejnižší cenové kategorie jsem příliš neočekával, musím uznat, že z hlediska poslechu na tom nejsou vůbec špatně. Žádná z frekvenčních složek znatelně neztrácela a naopak ani nevyčnívala. Kupodivu i basové frekvence dostávají svůj prostor (s přihlédnutím k ceně a konstrukci sluchátek), patrně díky 10mm měničům.

Samozřejmě nemůžeme srovnávat s modely o několik tisíc dražšími, nicméně poměr cena/výkon je u Realme Buds Air 2 Neo více než dobrý. Taktéž kvalita přenosu při telefonování mne nijak neomezovala a jak na straně volajícího, tak na straně volaného splnila očekávání.

Baterie a výdrž

Sluchátka Realme Air Buds 2 Neo by měla zvládnout 5 hodin provozu na jedno nabití při zapnutém ANC. Při dobíjení z krabičky by to pak mělo být až 20 hodin. Bez použití ANC výrobce uvádí až 28 hodin.

Při mém použití, kdy jsem měl hlasitost někde mezi 60 % a 70 %, zapnuté ANC a občas jsem využíval i mikrofon pro telefonní hovory, byla reálná výdrž na jedno nabití mezi 4 a 5 hodinami. Cílových 5 hodin tedy většinou uteklo jen zhruba o půlhodinu. Troufám si říci, že 3,5 až 4 hodiny na jedno nabití sluchátka zvládnou při jakémkoliv použití, což ale není v dnešní konkurenci nijak závratná hodnota.

Z krabičky jsem při stejném způsobu použití vyždímal tři plná nabití, poté se rozsvítila červená dioda signalizující nižší úroveň baterie než 20 %. Celková výdrž i s nabíjením z krabičky tedy dosahuje nějakých 15 hodin. Při vypnutém ANC pak samozřejmě narůstá.

Bezdrátové nabíjení bychom zde hledali marně, kabelové nabití pak trvá zhruba dvě hodiny. Rychlé nabití na tři hodiny poslechu pak zabere 10 minut.

Výdrž tedy rozhodně není silnou stránkou nových sluchátek Realme. V dnešní době může být výdrž necelých pět hodin na jedno nabití omezující a pokud několikahodinový poslech bez nabití využíváte častěji, určitě bych se poohlédl i po dražší konkurenci, která nabídne lepší kapacitu baterie.

Závěrečné hodnocení

Realme Buds Air 2 Neo jsou skvělá sluchátka pro lidi, kteří nemají vysoké nároky a za své peníze chtějí dostat maximum. V ceně pod 1 000 Kč kombinují moderní technologie, jako je ANC, dotykové ovládání nebo propojení s aplikací. To bohužel zatím funguje jen pro uživatele Androidu, takže pokud máte iPhone, porozhlédl bych se spíše jinde.

Za příznivou cenu sluchátka nabízejí překvapivě dobré zvukové podání a lze s nimi také telefonovat, což je další výhodou. Výdrž na baterii není špatná, bohužel se zapnutým ANC se znatelně zkracuje, to občas může jejich použití znepříjemnit. Osobně mi sluchátka příliš dobře nesedla do uší, to je ale vždy subjektivní záležitost. Pokud byste rádi levná sluchátka s ANC a dalšími technologiemi, Realme Buds Air 2 Neo mohou být dobrou volbou.