Recenze projektoru Xiaomi Mi Smart Compact: kompaktní, přesto se skvělým obrazem

Xiaomi koncem loňského roku představilo svůj druhý projektor s názvem Mi Smart Comapct Projector. Jak z označení vyplývá, jedná se o chytrý kompaktní projektor, který spadá do zcela jiné kategorie než předchozí Mi Laser Projector za více než 40 tisíc korun.

Jedná se o Full HD LED projektor, který zujme líbivým designem a operačním systémem Android TV s podporou Google Assistanta, takže není nutné k němu připojovat jiný zdroj signálu.

Úhlopříčka obrazu může být od 40 do 200 palců a velice vhod přijde automatické ostření s korekcí zkreslení. Mezi vstupy nechybí USB a HDMI a potěší i 3,5mm audio výstup. Konektivitu zajišťuje Wi-Fi a Bluetooth. Projektor má i dva vlastní 5W reproduktory.

kompaktní Full HD LED projektor s Android TV a Google Assistantem

úhlopříčka obrazu 40-200″, podpora HDR10, DTS i Dolby Audio, Wi-Fi a Bluetooth

HDMI, USB, 3,5mm audio výstup, dálkové ovládání, cena 12 990 Kč

Xiaomi Mi Smart Comapct Projector se na českém trhu prodává za doporučenou cenu 12 990 Kč. Jaké jsou jeho další vlastnosti, pro koho je určený a jaká je kvalita obrazu a zvuku? To a mnohem více se dočtete v naší recenzi.

Obsah balení

Prodejní balení nabízí jen nezbytné příslušenství. Kromě samotného projektoru, zde najdete napájecí adaptér s metr a půl dlouhým kabelem, dálkový ovladač a uživatelskou příručku.

Baterie do ovladače typu AAA si budete muset dokoupit samostatně. Stejně tak v balení nenajdete HDMI kabel pro propojení s počítačem, ale k tomu tento projektor primárně určený není, takže se to dá omluvit.

Kompaktní rozměry a povedený design

Xiaomi Mi Smart Comapct Projector patří do kategorie mini projektorů a jeho rozměry jsou jednou z jeho velkých výhod. Proporce činí 115 x 150 x 150 mm, což je pro časné přenášení naprosto ideální. Hmotnost činí 1,3 kg a to také není tolik pro převážení a větší cestování. Ano, s tímto projektorem se dá i cestovat, například ke kamarádům, za přáteli, k rodině apod.

Za týden mého testování jsem s ním byl hned na několika místech, v několika domácnostech a při jeho převážení jsem s ním neměl vůbec žádné problémy. Zde se pomalu dostávám k jeho designu, protože bílá barva není zcela vhodná na časté přenášení. Světlé plastové tělo se snadno zašpiní.

Celkově se mi ale design hodně líbí a jedná se o minimalistický doplněk do každého pokoje. Každému, komu jsem projektor ukázal, vzhledově připadal jako reproduktor. Přední strana je vyvedena z látky, která celému zařízení dodává šmrnc. Kromě dominantní optiky, se na vpředu nachází malá kamerka pro doostřování obrazu.

Celé tělo je plastový monolit, ale dílenské zpracování je na vysoké úrovni. Co mě trochu překvapilo, že nikde na projektoru není logo Xiaomi. Na vrchní straně najdete pouze zapínací/vypínací tlačítko. Vstupy a výstupy se nacházejí na zadní straně současně s výdechem ventilátoru. K němu se v recenzi ještě později dostanu.

Na levém a pravém boku jsou viditelné průduchy reproduktorů. Na spodní straně vyčnívají praktické gumové nožičky, které bohužel nejsou nijak nastavitelné, takže občasného podkládání pro změnu úhlu se nevyhnete. Této nepříjemnosti se naštěstí můžete zbavit použitím stativu, který lze připevnit do klasického stativového závitu vespodu.

Výbava a možnosti připojení

Než se vrhnu na hodnocení chytrých funkcí a kvality obrazu a zvuku, rád bych zde uvedl několik technických parametrů. Jistě každého zájemce o projektor bude zajímat portová výbava. Model od Xiaomi na tom není vůbec zle a většině uživatelů zde nic scházet nebude. Ačkoliv se jedná o Full HD projektor, je zde HDMI ve verzi 2.0 podporující až Ultra HD 4K@50Hz/60Hz. Za tohle patří klobouk dolů.

USB 2.0 (na stránkách výrobce a u některých prodejců je uváděna verze 3.0, avšak přímo na projektoru je označení jiné) slouží pro připojení flashdisku nebo harddisku a také k připojení periferií – myši, klávesnici nebo gamepadu (a to i bezdrátových pomocí donglu). S rychlostí portu není problém, projektor úplně v pohodě zvládá přehrávat 4K videa s velkým datovým tokem. Jen je škoda, že ty porty tu nejsou aspoň dva – rozšíření musíte řešit hubem.

Potěší 3,5mm audio výstup pro připojení sluchátek nebo reproduktorů. Zde mám ale několik poznámek. Výstupní hlasitost je trochu vyšší a často jsem u svých sluchátek používal nejnižší úroveň, co šla (ozkoušeno na více sluchátkách). Dále jsem u svých sluchátek se zapnutým ANC (aktivním potlačení hluku) slyšel přes 3,5mm jack nepříjemné vrčení.

Konektivita potěší

O bezdrátovou komunikaci se zde stará Wi-Fi 5 a Bluetooth v nespecifikované verzi. V obou případech je signál stabilní, má velký dosah a rychlost zcela dostatečná pro streamování videí. Proces se zde stal čtyřjádrový Amlogic T962-X, kterému sekundují 2 GB operační paměti DDR3. Což není mnoho a při větším počtu spuštěných aplikací je to znát. Čipset je přímo stavěný na UHD TV a pro zpracovávání 4K HDR obrazu.

Vnitřní paměť nabízí 16 GB (dostupných je necelých 9 GB), což by mělo pro většinu aplikací a her stačit. Tato paměť určitě neslouží pro ukládání větších souborů. Projektor je napájen přes 65W adaptér, který se při provozu trochu zahřívá. Maximální příkon energie je tedy maximálně 65 W (v režimu highlight – zmiňuji v následující kapitole) a v pohotovostním režimu je spotřeba energie méně než 0,5 W.

Optika a skvělé automatické ostření obrazu

Optický systém Mi Smart Compact Projector je plně uzavřený, takže se do něj nedostane žádný prach. Za tento krok výrobce chválím a projektor by měl poskytovat dlouhou životnost. Projektor vyžívá čtyřkanálovou Osram LED technologii. Ve srovnání s běžnou tříkanálovou LED projekcí přidává projektor jednu další cestu pro modré světlo, což vedlo ke zvýšení jasu o více než 20 %.

Projekce samotná pracuje na principu difúzního odrazu, takže osoba sledující obraz není vystavena přímému světlu. Projektor je šetrnější k očím, což ocení zejména děti a starší osoby. Výrobce uvádí standardní životnost zdroje 30 tisíc hodin. Pokud byste tedy každý den promítali 6 hodin, projektor by vám měl vydržet více než 13 let.

Automatické ostření a korekce obrazu je jedná z nejlepších věcí na tomto projektoru. O ostření optiky se tak nemusíte vůbec starat a malá kamerka na přední straně vše udělá za vás. Při každém zapnutí a každém přesunu projektoru s spustí krátká animace, díky které se optika perfektně zaostří. Ostření můžete poté ještě doladit manuálně v nastavení. Korekce obrazu se také provádí sama, ale ta není tak dokonalá a občas jsem musel provést korekci manuálně.

Velikost obrazu závisí na vzdálenosti od stěny

Velikost promítací plochy se odvíjí od vzdálenosti projektoru od zdi/plátna. Obraz může být velký od 40 palců až do neuvěřitelných 200 palců. Nicméně doporučené úhlopříčky obrazu jsou od 60 do 120 palců – v tomto rozmezí dostáváte nejlepší možný obraz. 60“ úhlopříčka odpovídá projekční vzdálenosti 1,58 m, zatímco 120“ dostanete ve vzdálenosti dvakrát větší.

Nejčastěji jsem promítal na stěnu o rozměrech 185 cm na šířku a 2,5m na výšku, kam se vejde obraz o úhlopříčce 84“ (212 cm, při poměru stran 16:9). Na této ploše jsem si promítal i filmy v jejich typickém poměru stran (2,39:1), kdy klesla úhlopříčka promítaného obsahu na 79“, respektive 200 cm.

Abych si mohl například sednou na sedací vak a abych měl obraz v přirozené poloze a nedíval se na stěnu přes projektor, musel jsem jej umístit na zem a vypodložit jeho přední část. Nicméně lze to vyřešit i elegantněji dokoupením malého stativu hlavou. Tím se sice obraz deformuje, ale projektor si umí se změnou úhlu velice dobře poradit.

Obrazová kvalita je velmi dobrá

Na trhu je hned několik mini projektorů, ale jen minimum jich disponuje Full HD rozlišením. Pokud nesedíte moc blízko a není vaše promítací plocha příliš velká, žádného rastru si nevšimnete a Full HD rozlišení je tak bezpochyby zcela dostatečné. Xiaomi se dále chlubí použitím čtvercových pixelů oproti kosočtvercovým, díky čemuž je zejména text více ostrý a lépe čitelný.

Vysoká je i svítivost 500 ANSI Lumenů, což je v dané kategorii hodnota nadprůměrná, ale větší projektory v dané cenové relaci mnohdy dosahují až na 3800 ANSI Lm. Tento jas je dostupný jen v režimu highlight, který se hodí především při promítání za hodně světla, ale jinak celkovou kvalitu obrazu spíše degraduje.

Za úplně jasného dne nebo umělého osvětlení je samozřejmě požitek ze sledování horší a musíte si buď zatáhnout závěsy nebo posunout projektor blíže k místu projekce. Na svoji třídu i velikost je svítivost projektoru velmi dobrá a rozhodně jsem byl příjemně překvapen výkonem světelného zdroje. Nicméně když jsem si chtěl promítání opravdu užít, musel jsem místnost zatemnit nebo počkat do večera.

V nastavení je možné měnit různé režimy zobrazení. Ty však pouze změní barvy a vy si tak můžete vybrat, které nejvíce lahodí vašim očím. Osobně jsem měl nejraději Standard, respektive občas Vivid mode, ale záleží spíše na osobní preferenci a nejde říct, který je nejlepší.

Promítat se dá kdekoliv, a to i ve dne

Pokud máte doma volnou bílou stěnu a v ideálním případě neprůsvitné závěsy, pak máte vyhráno. Plátno by požitek ještě zvýraznilo, ale tenhle projektor úplně vybízí k přenášení mezi místnostmi nebo domácnostmi bez nutnosti vlastnit plátno. Jakákoli světlá plocha je vítaná – prostěradlo, fasáda domu apod. Osobně jsem to na chvíli venku zkoušel a pokud si odmyslím drobné nedokonalosti fasády, tak se jedná o super letní kino.

Uměl bych si představit i promítání na strop, ale v tomto případě jen nutné projektor vhodně umístit pro odvod tepla ze zadní strany a pro připojení napájecího kabelu. Za tmy jsem si sledování filmů a YouTube videí opravdu užíval. Barevná věrnost je slušná, což ostatně garantuje 85% pokrytí barevného gamutu NTSC. Jen černá není úplně stoprocentní, ale to jsem ani neočekával.

Ostrost obrazu je po celé promítané ploše stejná, stejně tak úroveň jasu. Co mě při používání poněkud vadilo je viditelný průhledný okraj kolem obrazu. Pokud projektor nakloníte, tento rámeček bude větší. Bohužel se mi to ne moc dobře podařilo zachytit na fotoaparát, ale během sledování filmů mě to chvílema docela rušilo.

Podpora 4K a HDR10 obsahu

Jak již bylo zmíněno, projektor umí přehrávat filmy a videa ve 4K rozlišení (ovšem zobrazí je ve Full HD), což je samozřejmě pochopitelné, protože výkon projektoru je dostatečný a většina Android přehrávačů to umí. Nicméně zajímavější je to, že projektor umí přijímat 4K signál skrze HDMI. Abyste mohli využít 4K při 60 Hz (ve výchozím stavu umí jen 4K/30Hz), je nutné v nastavení vstupu HDMI zapnout HDMI 2.0.

Rozdíl mezi Full HD a 4K v kvalitě nijak nepoznáte, ale jelikož mám 4K monitor, bylo pro mě snazší připojovat projektor v mém výchozím rozlišení. Kde rozdíl pocítíte je při sledování obsahu v HDR10, nicméně k tomu potřebujete odpovídající hardware – např. Apple TV, Nvidia Shield TV apod. Barvy jsou na tomto DLP projektoru ale jen 8bitové, takže promítaný obraz nikdy nebude v HDR10, ale projektor umí toto video dekódovat.

Projektor nijak zvlášť neruší

Projektor je poměrně tichý, ale ne zcela s čímž je nutné počítat. Jedná se o projektor, který musí zkrátka odvádět teplo, proto může být hluk chladícího systému trochu nepříjemný. Chytrý systém regulace teploty dokáže změřit teplotu světelného zdroje LED a základní desky a přizpůsobit jí chod ventilátoru.

Je tak postaráno o to, že zařízení za každých okolností pracuje v optimální provozní teplotě. Dalším bonusem je pak snížený hluk ventilátoru. Většinou mi hluk, ani odvod teplého vzduchu nevadil, ale hodně krát se vám stane, že budete mít projektor blízko u sebe a pak může teplý vzduch vadit. Hluk většinou přehluší reproduktory nebo to vyřeší sluchátka.

Zní překvapivě dobře

Projektory jsou většinou určeny pouze na promítání a jejich zvukové podání je u velké části mizerné. Zde je to ale jinak a byl jsem velice překvapen z toho, jak tento drobný projektor hraje. Uvnitř se nachází dva 5W repráčky, ale nejsou to ledajaké reproduktory.

Mi Smart Compact Projector se vyznačuje speciální zvukovou komorou a clonou, které spolu v rámci tohoto prostoru vytvářejí mimořádně dobrý akustický efekt. Velká zvuková komora v kombinaci s ultra dlouhým převodníkem vytvářejí bohatý zvuk linoucí se z vysoce citlivých reproduktorů. Nízkofrekvenční zvuky dosahují až 90 Hz, což samozřejmě není tak nízká hodnota, ale běžné projektory mývají spodní hranici okolo 150 až 200 Hz.

Komora je mnohem větší než u plochých projektorů a je to znát. Zvuk je bohatší, plnější a basy jsou poměrně výrazné. Středy jsou vyrovnané, ale občas je zvukový výstup až příliš agresivní ve výškách. V menších prostorách se zvuk neztratí, ale do větších místností a na ven to úplně není. Pro pořádný filmový zážitek doporučuji připojit externí reproduktory.

Je hodně hlasitý

Maximální hlasitost reproduktorů je 72,6 dB, což je slušný výkon. Ovšem při plné úrovni je zvuk nepřesný a často přeřvaný. Do zhruba 80 % zvuk není příliš zkreslený, ale já osobně stejně nikdy nešel dál než za 50 %. Nyní se dostávám k větší výtce a tím je minimální hlasitost. Projektor rozhodně nelze mít jen jako zvukovou kulisu – osobně bych ocenil i nižší úroveň hlasitosti.

Samozřejmě záleží, jak daleko od sebe projektor máte a co zrovna přehráváte. U některých videí a skladeb jsem ale zaznamenal vyšší hlasitost, kterou bohužel nešlo už více ubrat. Jindy je ale zvuk na nejnižší hlasitost tak slabý, že ho přehlučí i výdech ventilátoru.

Podpora Dolby Digital

Reproduktory využívají dvoukanálový virtuální surround sound stereo systém a podporují dekódování Dolby Digital a DTS. Pro Dolby Digital je maximální výstupní počet kanálů 5.1. Pro filmy jsem nejčastěji využíval přednastavený zvukový efekt a stejně tak pro poslech hudby doporučuji zvolit Music mode.

Celkově zvukové podání Xiaomi Mi Smart Compact Projector hodnotím chvalitebně a během testování jsem z 90 % využíval vestavěné reproduktory a pokaždé jsem byl ze zvuku mile potěšen. Ve zbylých případech jsem volil připojení bezdrátových sluchátek, abych nerušil ostatní. Tím, že je projektor lehký a skladný, bude vhodný pro přenášení po bytě nebo třeba na chatu či dovolenou. No a na takové příležitosti bude zabudovaný reproduktor naprosto dostačovat.

Bluetooth reproduktor v přestrojení

Skvělou funkcí je proměna projektoru v Bluetooth reproduktor, což lze udělat v nastavení nebo ve vypínacím menu vybrat danou položku. K projektoru můžete připojit například mobilní telefon a začít z něj streamovat hudbu. Velice vhod přijde možnost vypnutí obrazovky, respektive vypnutí promítání, což zaručí to, že projektor nebude spotřebovávat tolik energie, promítačka nebude svítit a větrák zcela utichne.

Bohužel zde jsou očividné limity samotných reproduktorů, které sice nehrají špatně, což mimochodem uvádím v samostatné kapitole o zvuku, ale jako Bluetooth reproduktor nestojí za nic. Kdybych měl zvuk hodnotit podle ceny, hudba z projektoru pře Bluetooth zní jako z repráčku za 500 korun.

Když na telefonu nastavíte hlasitost na nejvyšší úroveň, hudba zní velice plechově a hodně neučesaně. Zatímco když zvuk ve smartphonu uberete a na projektoru přidáte, je hudba hodně přebasovaná a zpěv se úplně ztrácí. Je potřeba hlasitosti obou zařízení vyrovnat, aby zvuk alespoň trochu stál za to. Tahle funkce mi osobně přijde jako skvělý nápad, ale streaming hudby přes Wi-Fi je mnohem, mnohem lepší.

Android TV a chytré funkce

Xiaomi Mi Smart Compact Projector disponuje operačním systémem Android TV 9.0, což je oblíbený a hojně využívaný systém pro řadu televizorů a chytrých krabiček. To, že má projektor vlastní plnohodnotný systém s chytrými funkcemi je jedna z jeho velkých výhod. Odpadá totiž nutnost připojovat extérní zdroj obrazu.

Hned na úvod ale musím zmínit jednu nepříjemnost, kterou je pomalý start zařízení. Než se systém spustí a zaostří se promítačka, trvá do zhruba 60 až 70 vteřin. To už poměrně hodně a rozhodně to není tak rychlé jako zapnout si televizi nebo počítač.

Systém bohatý na aplikace i hry

Prostředí Android TV asi není nutné detailněji představovat, zkrátka zde najdete spoustu oblíbených aplikací a her, které znáte z mobilní systému. Namátkou mohu zmínit populární Netflix, HBO GO, samozřejmě nechybí YouTube (Music), Google Play Filmy/Hudba/Hry. Z hudebních aplikací zde najdete Spotify či Deezer.

Často jsem vyžíval i přehrávač Kodi a VLC nebo Steam Link pro streamování her z počítače. Pro sledování televizních pořadů jsou tu připraveny aplikace IPTV, Voyo, České Televize, T-Mobile Tv Go, Sledovani.tv, Kuko a mnoho dalších.

Dálkový ovladač a Google Assistant

Ještě bych rád podrobněji popsal dálkový ovladač. Ten je celý z lesklého plastu, což není úplně ideální provedení, protože se na něm objevují škrábance a různé nečistoty. Horní část přední stran je ale z matného černého plastu, což ej velice příjemné.

Tlačítka jsou klasická – šipka zpět, tlačítko domů a menu aplikací. Dále kolébka pro hlasitost a směrový volič se středovým tlačítkem. Hojně jsem vyžíval i hlasového asistenta Google, který můžete znát ze svého smartphonu.

Stačí po celou dobu zadávání příkazu držet speciální tlačítko a během chvilky dostanete obrazovou a někdy i hlasovou odpověď. Vyhledávat lze cokoliv a ptát se můžete na všechno co vás napadne. Tato funkcionalita šetří čas a je velice pohodlná na používání. Prostředí systému (jen v některých částech narazíte na angličtinu) i hlasový asistent jsou v češtině.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi Mi Smart Compact Projector se skutečně povedl. Oceňuji na něm jeho kompaktní rozměry a nízkou hmotnost, díky čemuž se ideálně hodí na časté přenášení mezi místnostmi, ale i na převážení na chatu, na grilovačku apod. S tím souvisí i skvělá funkce automatického ostření a korekce obrazu, která funguje spolehlivě a jsem rád, že je uživatel oproštěn od neustálého ladění ostrosti.

Obraz je na vysoké úrovni a v dané cenové kategorii bude jen těžko hledat podobně kvalitní projektor. Ostrost detailů je vynikající, a i jas je plně dostatečný. Hodně chválím i za kvalitní a hlasité reproduktory, jen minimální hlasitost je vyšší, což platí i pro 3,5mm audio výstup. Mezi porty mi nic nechybělo a spokojen jsem byl i s konektivitou prostřednictvím Wi-Fi a Bluetooth.

Oceňuji líbivý design a použití vlastního operačního systému Android TV, takže není nutné připojovat jiný zdroj signálu. Menším mínusem je hluk a tepelný odvod ventilátoru, avšak není to zásadní problém. Zklamáním je režim Bluetooth reproduktoru, kdy je zvuk hodně špatný. Další mínusy směřují k těžko dostupnému nastavení, které navíc není příliš obsáhlé, ale přesto jsem do něj během testování několikrát zavítal. Zde bych si pro nastavení uměl představit speciální tlačítko na ovladači.

Rychlost naběhnutí projektoru a krátký přívodní kabel jsou mé další výtky. S Mi Smart Compact Projector se mi bude těžké loučit, protože jeho používání jsem si užil a rozhodně bych pro něj doma našel uplatnění. Rozhodně by se nestal mým primárním zařízením pro sledování médií, ale velkým přínosem pro mne byla jednoduchost jeho zprovoznění a používání. Stačí najít vhodné místo, zapojit, zapnout a ihned se můžete dívat, a to kdekoliv díky jeho přenosnosti. Cena 12 990 Kč mi přijde zcela adekvátní a mnoho podobných projektorů na trhu neseženete.