Recenze přenosného monitoru ViewSonic VX1755: bezproblémové hraní na cestách

Americká společnost Viewsonic je známá pro své monitory a projektory, které velmi často nabízí sympatický poměr ceny a parametrů. Kromě tradičních zařízení má značka ve svém portfoliu také zajímavé produkty, jako je například ViewSonic VX1755. V tomto případě se jedná o přenosný 17″ monitor, jenž byl uzpůsoben tak, aby vyhovoval především hráčům. Je herní monitor na cesty vůbec dobrý nápad? A umí toho dost, aby obhájil svou vyšší cenu? Nejen na tyto otázky se dozvíte odpověď v naší recenzi.

Design a parametry

Než se vrhneme na výčet parametrů, musím se zastavit u designu. Ten se Viewsonicu opravdu povedl a monitor vám určitě na cestách nebude dělat ostudu. Přední stranu kryje odnímatelný kryt, který nepůsobí lacině, zadní stranu pak pokrývá tvrdý plast s trojúhelníkovými výřezy, do kterého Viewsonic chytře schoval také polohovatelný hliníkový stojánek. Herní produkty mají často tendenci působit zbytečně agresivně a poutat na sebe nechtěnou pozornost, nicméně tady v tomto případě se Viewsonic podle mého názoru trefil přesně do černého. Celý monitor navíc má rozměry 396 × 247 × 17 centimetrů a hmotnost 1 kilogram, tudíž je ideální na cesty.

Teď ale k tomu nejdůležitějšímu, což je samotný zobrazovací panel. Ten má zobrazovací plochu 17,3″, je vyroben technologií IPS, pyšní se rozlišením Full HD (1920 × 1080 pixelů), jasem 250 cd/m², odezvou 4 ms, obnovovací frekvencí 144 Hz s podporou technologie FreeSync Premium, pokrytím barevných prostorů NTSC z 45 % a sRGB z 64 %, antireflexní úpravou a 8bitovou barevnou hloubkou.

Portová výbava je poměrně skromná – na těle monitoru najdete USB-C 3.2 s alternativním režimem pro DisplayPort, 3,5mm audio konektor, mini HDMI a USB-C určené pouze pro napájení. Nebudu lhát, místo mini HDMI bych raději viděl plnohodnotnou variantu, avšak vzhledem k rozměrům se dá ústupek s přivřením obou očí pochopit, i s ohledem na dostupný DisplayPort.

Možnost připojit k monitoru sluchátka je potěšující, ale co mě ještě více překvapilo, jsou dva integrované 0,8W reproduktory. Od nich jsem příliš mnoho nečekal, také vzhledem k integrovaným reproduktorům v jiných monitorech od Viewsonic, se kterými jsem měl tu čest, nicméně tady americká firma zvládla do těla relativně kompaktního monitoru vměstnat překvapivě kvalitní ozvučení. Samozřejmě se nevyrovnají byť jen trochu kvalitnějším sluchátkům či externím reproduktorům, avšak vzhledem k fyzickým limitacím hrají překvapivě dobře.

Pár slov musím ztratit také s ohledem na spotřebu. V pohotovostním režimu si Viewsonic VX1755 řekne o 0,5 W, v nejúspornějším eko režimu je to poté 10 W. Jakmile budete monitor ždímat opravdu na maximum, řekne si VX1755 o přibližně 13 W.

Kvalita displeje a využití

Z parametrů je nejspíše jasné, co budu přenosnému monitoru VX1755 vytýkat patrně nejvíce. Když pominu jen Full HD rozlišení, které se dá jakž takž skousnout, co mě rozhodně nepotěšilo, je pokrytí barevného prostoru. Právě nepříliš věrné barvy jsou největší bolístkou VX1755, kterou zkušenější oko pozná na první pohled, méně zkušené si pak rozdílu všimne ve srovnání s displejem herního notebooku. Na kancelářskou práci je VX1755 až příliš vybavený, ale na hry se dá označit jako lehce nadprůměrně vybavený. Jestli tu a tam editujete fotografie či videa a externí přenosný monitor by se vám hodil, na VX1755 raději zapomeňte.

Když ale pominu neduhy, velmi rychle jsem si na hraní na přenosném monitoru VX1755 od Viewsonicu zvyknul. Nevýhoda v podobě dvou obsazených zásuvek mě sice příležitostně limitovala, ale jakmile jsem měl dostatek prostoru, nemohl jsem si prakticky na nic stěžovat. Hraní je na VX1755 překvapivě pohodlné, k čemuž přispívá také solidní obnovovací frekvence, a pokud nepatříte mezi počítače pixelů, nebude vám vadit ani Full HD rozlišení.

Hraní jsem testoval primárně na konzoli PlayStation 5, avšak neodpustil jsem si ani připojení herního notebooku. Zatímco v jeho případě mi externí monitor příliš smysl nedával a musel jsem hodně vymýšlet, jak jej co nejefektivněji využít, v případě připojené konzole sem si toto spojení naopak pochvaloval.

Dokáži si představit například scénář, kdy s konzolí často cestujete, případně pokud se pochybujete na místech, kde nemáte možnost připojit konzoli k plnohodnotnému televizoru. Ve spojení například s Nintendem Switch se poté otevírají další možnosti, jak využít hraní na cestách, například při hraní party her a podobně. Zkrátka pokud do vaší herní rutiny zapadá přenosný herní monitor, o tomto se vyplatí minimálně uvažovat.

Ergonomie ovládání

Ovládání funkcí a nastavení monitoru probíhá stejně, jako v případě ostatních monitorů od Viewsonicu. Pokud jste s ním už měli tu čest nebo máte jeden rovnou doma, budete tady jako ryba ve vodě. Pakliže jste ale nováčkem mezi těmito americkými monitory, minimálně ze začátku budete trochu tápat. Naštěstí ovládání i přes svou lehkou nemotornost přejde relativně rychle do krve a kromě hlasitosti reproduktoru na něm nejspíše nebudete zase tak často něco nastavovat, aby vás ovládání štvalo.

V případě VX1755 si Viewsonic naštěstí nemohl dovolit žádné velké experimenty a vsadil na čtveřici tlačítek na pravé straně. Ty mění funkce podle kontextu, přičemž ten je vždy zobrazen v rámci menu. Nabídka je relativně rychlá, byť občas umí pozlobit, stejně jako se tu a tam najde nějaká chybka v překladu. Jedná se sice o nepříjemnost, které určitě neslouží Viewsonicu ke cti, na druhou stranu se ale nejedná o žádný objektivní důvod, který by měl překazit případnou koupi.

K ergonomii je potřeba zmínit také integrovaný nastavitelný stojánek, který se otevírá v úhlu od 0 do 62 stupňů. Pro mé použití byl tento úhel více než dostačující, byť si dovedu představit, že by někdo ocenil přeci jen větší úhel. Pakliže rádi používáte externí monitory na výšku, i s VX1755 určitě tuto možnost máte, nicméně z hlediska stability bych raději volil standardní rozložení na šířku. Samotný pant je dostatečně tuhý a rozhodně nehrozí, že by se sám od sebe posouval, ať už vinou váhy monitoru, či například mikrovibrací, pokud pracujete s monitorem na cestách.

Závěrečné hodnocení

Přenosný herní monitor Viewsonic VX1755 rozhodně není špatným zařízením. Americká společnost se opravdu snažila a v mnoha případech překonala sama sebe, například pokud jde o relativně kvalitní integrované reproduktory, které byste v tomto případě rozhodně nečekali, kvalitní dílenské zpracování, příjemný a spolehlivý stojánek či řadu technologií, které hráči ocení, v čele s obnovovací frekvencí 144 Hz.

Na druhou stranu zamrzí horší podání barev, pro někoho také může být minusem rozlišení Full HD, použití mini HDMI nebo ve finále také cena. Tu Viewsonic v případě VX1755 stanovil na 8 999 Kč, což není zrovna málo, také vzhledem k použitým materiálům. Co alespoň potěší, je vše potřebné v balení, tedy kromě nabíječky (která by pravda mohla být menší) i mini HDMI kabel či ochranný kryt. Jestli vám ale tyto minusy nevadí, jistě vám Viewsonic VX1755 bude spolehlivým herním parťákem na cestách.

Viewsonic VX1755 8.3 Design a zpracování 9.0/10

















Kvalita obrazu 7.9/10

















Konektivita 7.3/10

















Ergonomie 9.1/10

















Klady obnovovací frekvence 144 Hz

překvapivě kvalitní reproduktory

sympatický design

bohaté prodejní balení

na svou velikost kompaktní a lehký Zápory barevné podání by mohlo být lepší

z použitých materiálů převažuje plast

mini HDMI

vysoká cena