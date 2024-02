Recenze Poco M6 Pro: zlatá střední cesta za slušné peníze

Design novinky kombinuje obří čočky fotoaparátu s decentními barvami

Výkon obstarává čipset Helio G99 Ultra s až 12 GB operační paměti

Výbava je bohatá, nechybí microSD slot či stereo reproduktory

Poco M6 Pro je novinka, která dorazila na začátku letošního roku. Za cenu startující na částce 5 499 korun (8 GB + 258 GB) dostanete smartphone střední třídy, který pořídíte ve třech barevných variantách. Pokud si připlatíte 1 500 korun, můžete se radovat i z vyšší paměťové verze s 12 GB RAM a 512 GB vnitřní paměti. Bohužel systému HyperOS se zde dočkáme až časem, nyní si musíme vystačit s rozhraním MIUI 14. Během uplynulých dní jsme ale otestovali i mnohé další schopnosti a funkce.

Design a zpracování

Telefon dorazil v jasně žluté krabičce, která ukrývala větší 67W nabíjecí adaptér s USB-A konektorem a také odpovídající kabel (USB-A na USB-C). Příjemným překvapením v balení je matný šedý silikonový kryt a nechyběl samozřejmě ani papírový manuál a telefon samotný.

Ten je z přední strany opatřen ochranou fólií na displeji, která je přerušena jen uprostřed horní části, kde je vidět kulatý výřez pro přední kameru. Model M6 Pro je k dostání ve třech barevných variantách: modrá, černá a fialová. Já jsem testoval modrou, která má v tomto případě jemný pastelový odstín. Na zádech telefonu dominují obří objektivy fotoaparátů, respektive dvě čočky jsou velké asi jako pětikoruna a třetí objektiv spolu s přisvětlovací diodou zabírají mnohem méně prostoru. Tyto prvky jsou seřazeny do dvou řad spolu s logem společnosti i označením rozlišení fotoaparátu. Celý tento panel je opatřen lesklou povrchovou úpravou, přičemž prostor pod ním už je spíše matný.

Dva dominantní objektivy jsou opravdu velké a z těla telefonu značně vystupují, do budoucna bych se tedy bál o jejich poškrábání. Situaci se pokouší řešit přibalený kryt, který obě citlivé plochy kryje alespoň z jedné strany, i tak jsou ale dost „na ráně“. Kryt zároveň nevypadá nijak esteticky.

Okraje telefonu nejsou v modré, ale překvapivě v matně černé barvě, což mne na první pohled překvapilo. Bohužel to působí trochu lacině. Na pravé straně najdeme standardní dvojici tlačítek pro zapnutí telefonu a nastavení hlasitosti. Levá strana ukrývá šuplíček na SIM kartu, který je označen jako hybridní. Můžete tedy vložit buďto dvě SIM karty nebo jednu SIM kartu a paměťovou microSD kartu do kapacity 1 TB. Ve spodní části najdeme reproduktor, mikrofon i USB-C konektor pro nabíjení. Horní hrana ukrývá audio 3,5mm konektor a další mikrofon i druhý reproduktor. Máme tedy k dispozici stereo zvuk.

Rozměry jsou do jisté míry definovány 6,67″ displejem, takže se dostáváme na 161,1 mm × 74,95 mm, přičemž tloušťka je 7,98 mm, což je jen o dvě desetiny rozdílná hodnota například od iPhonu 13 mini. Šířka rámečku je poměrně decentní a ani poměr screen-to-body 88,9 % není špatný. Hmotnost 179 gramů je taktéž relativně příjemná. Z hlediska zpracování k tělu telefonu nemám výhrady. V ruce působí solidně a potěší audio konektor nebo hybridní slot. Bohužel musím zmínit, že barevná zadní strana trpí na otisky prstů i různé drobné částice, které ulpívají mezi rozměrnými objektivy. To vizuální atraktivitu přístroje dost snižuje.

Displej

AMOLED panel s úhlopříčkou 6,67″ nabízí zcela dostatečné rozlišení 1080 × 2400 px (jemnost 395 ppi) i vyšší zobrazovací frekvenci 120 Hz. Tu můžete aktivovat buďto globálně nebo jen pro některé aplikace, což dává smysl především z hlediska úspory energie. Díky 1920Hz PWM stmívání je displej příjemnější na oči ve večerních hodinách a nabízí se také přepnutí do tmavého režimu nebo změna barevného schématu.

Barvy displeje jsou velmi živé a taktéž svítivost 1300 nitů (peak) je naprosto dostačující i pro pohyb na silnějším světle. Součástí displeje je také optická čtečka otisků prstů, kterou najdeme ve spodní části. Po prvotním uložení vašeho otisku funguje velmi rychle a spolehlivě. V podstatě si nevybavuji, kdy by nedošlo k naskenování otisku hned na první pokus. Ochranu displeje zajišťuje Corning Gorilla Glass 5. Bohužel automatické nastavení jasu jsem musel v průběhu testování deaktivovat, protože především v přítmí nebo úplné tmě docházelo k maximálnímu snížení jasu a displej pak byl nečitelný. Někdy zase nastavení reagovalo opožděně.

Výkon a výbava

Novinka využívá čipset MediaTek Helio G99 Ultra, jedná se tedy o modifikaci čipu Helio G99, která je i nadále vyráběna 6nm technologií. Osmi jádrům CPU (2 větší jádra Cortex-A76 a 6 menších jader Cortex-A55) dále sekunduje také grafická jednotka Mali-G57 MC2. Operační paměť je k dispozici v kapacitě 8 GB i 12 GB, přičemž k nižší verzi náleží také menší úložiště s kapacitou 256 GB.

Hardwarové parametry Poco M6 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Mediatek Helio G99 Ultra, octa-core, 2× 2,2 GHz Cortex-A76 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G57 MC2, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,1 × 74,95 × 7,98 mm, hmotnost: 179 g, zvýšená odolnost: IP54 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 64 Mpx, f/1.8, 25mm, 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.5, Full HD video Kompletní specifikace

Vrcholná varianta nabízí 512 GB. Pomocí virtuální paměti Memory Extension 3.0 můžete přidat až dalších 12 GB na celkovou kapacitu 24 GB RAM. Co se týče rychlosti obou zmíněných pamětí, RAM využívá čipy LPDDR4X a úložiště UFS 2.2, v dané cenové kategorii se tedy jedná o lepší průměr. Z hlediska konektivity se ale budeme muset spolehnout na 4G.

Co se týče benchmarků a reálného výkonu, čipset Gelio G99 Ultra je na srovnatelné úrovni s procesorem Snapdragon 4 Gen 1, ztrácí ale na čipy Dimensity od MediaTeku. Pokud se budeme bavit o benchmarcích, které kladou větší důraz také na paměť a především její rychlost, je na tom testovaný kousek o něco lépe a řadí se zhruba někam mezi Snapdragon 4 Gen 1 a Snapdragon 4 Gen 2. Zároveň mírně zastiňuje také klasický model G99, přízvisko Ultra tedy opravdu přináší některé výhody. To ale neplatí, pokud se bavíme o grafickém výkonu, který je v obou verzích čipu srovnatelný.

V rámci testování jsem vyzkoušel také některé hry, jako je Asphalt 9 nebo Sea of Conquest. Ani v jednom případě jsem nezaznamenal nějaké problémy s výkonem nebo přehřívání. Vše běželo velmi plynule. Podobně je tomu také při běžné denní agendě. Ačkoliv Poco M6 Pro nedisponuje nejvýkonnějším čipsetem, pro běžné úkony a občasné hraní rozhodně dostačí.

Kromě již zmíněného nabízí osazený čipset také GPS, QZSS, Galileo, BeiDou nebo NAVIC pro polohovou lokaci, dále Wi-Fi 5 nebo Bluetooth 5.2 s podporou LE. Zmínit musíme také infraport, NFC nebo FM rádio.

Fotografie a záznam videa

A jak vypadá fotografická výbava? Hlavním snímačem je 1/2″ senzor OmniVision OV64B s rozlišením 64 Mpx. Světelnost činí f/1.8 a nechybí optická stabilizace. Pod druhým obřím sklíčkem se ukrývá širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 8 Mpx a světelností f/2.2. V tomto případě se jedná o 1/4″ senzor OmniVision OV08D.

Zadní trojici doplňuje také makro snímač s rozlišením 2 Mpx a světelností f/2.4. Senzorem je zde OmniVision OV02B s rozměrem 1/5″. Zapomenout nemůžeme na diodu pro přisvětlení v horších světelných podmínkách. V kulatém výřezu displeje se pak ukrývá ještě 16Mpx přední kamera se světelností f/2.4.

Co se týče hlavního snímače, při dobrém světle výsledky nejsou špatné. Barvy jsou poměrně realistické, jen u některých snímků mám pocit přehnaného doostřování, které působí nepřirozeně. Bohužel noční režim příliš použitelný není. Z přiložené fotky je vidět, že do snímku přidá obrovské množství fialové a celé to pak působí jako jakýsi umělecký filtr. Ve výbavě telefonu nenajdete teleobjektiv, ale aplikace fotoaparátu nabízí dvojnásobné přiblížení vytvořené ořezem z hlavního objektivu. Kvalita snímků je tedy velmi podobná, jen se musíte spokojit s nižším rozlišením. Ačkoliv se zde bavíme o 64 Mpx, standardně se fotí do 16 Mpx, můžete ale nastavit i plné rozlišení.

Širokoúhlý fotoaparát má horší světelnost a také nižší rozlišení, na dobré světlo si tedy potrpí ještě více než hlavní. Mnohé detaily se zde ztrácí a ani dynamický rozsah není nejlepší. Taktéž za horšího světla nebo v noci jde kvalita rapidně dolů. Portrétní režim funguje poměrně hezky, ohraničení objektu funguje povětšinou dobře a fajn je také možnost změny intenzity efektu bokeh. Můžete plynule přenastavovat z f1 až na f16.

U videa je bohužel omezení na rozlišení 1080p při 60 fps. 4K tedy chybí. Statické záběry jsou hezké, ostření funguje dobře, problém však nastává při pohybu. I při klidné chůzi nebo jemnějších pohybech je zřejmé, že stabilizace má co dělat a výsledný obraz značně „dýchá“, pro natáčení akčnějších záběrů se tedy příliš nehodí. Zároveň stejně jako u fotek kvalita rapidně klesá při zhoršení světelných podmínek.

Baterie a výdrž

Poco M6 Pro dostalo baterii o poměrně standardní kapacitě 5 000 mAh, radovat se ale můžeme z přibaleného 67W adaptéru, který urychlí doplnění energie. Vzhledem k použitému hardwaru telefon s přehledem zvládne den běžného používání a to i při vyšší zátěži. Pokud jej budete šetřit, vystačíte si bez nabíječky i dva dny. Po připojení adaptéru za zhruba 15 minut dobijete na 40 % a celkové nabití z nuly do plna trvá zhruba 50 minut, což není vůbec špatný výsledek obzvláště v této cenové kategorii. Bezdrátové nabíjení budete v tomto případě hledat marně.

Naměřená rychlost nabíjení 65W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 11 minut 21 minut 37 minut 51 minut

Operační systém

Poco M6 Pro běží na nadstavbě MIUI 14, která stojí na Androidu 13, přičemž upgrade na HyperOS má přijít až časem. Systém jako takový tedy není žádnou novinkou a většinu standardních úkonů zvládá s přehledem. Bohužel s ním přichází také řada předinstalovaného balastu například v podobě her. Občas na vás vykoukne nečekaná reklama a některá upozornění nebo nabízené funkce systému jsou vyloženě otravné. Pokud překousnete tyto nedokonalosti, dostává se vám do ruky poměrně dobře vyladěný systém, který nabízí množství widgetů i dalších personalizací v podobě tapet nebo celých témat.

V systému najdete kompletní složku aplikací Google, můžete si tedy vybrat, jestli budete používat osvědčenou klasiku nebo sáhnete po vlastním řešení nadstavby MIUI. Například Google Mapy při prvotním spuštění neběžely úplně standardně. U navigace v autě se pohyb v mapě nejprve dost zadrhával a později jsem se dočkal i podivného bugu, který přikládám jako screenshot. Později se to ale již neopakovalo.

Vyzkoušel jsem také funkci pro rozpoznání textu z fotografie, která se může hodit. Při načtení českého textu bohužel dojde k odstranění veškeré interpunkce, jinak ale celkové vyznění až na drobné chybky zůstává zachováno. Tato funkce je za mě pořád někde na půli cesty. Výsledky jsou opět přiloženy jako screenshoty. Jinak ale systém umí tmavý režim, automatickou úpravu jasu displeje nebo čtecí režim. Nechybí dokonce ani dva typy spořiče baterie. Obecně mě ale rozčilují všudypřítomné reklamy.

Závěrečné hodnocení

Poco M6 Pro na první pohled působí poměrně efektně. Ačkoliv k designu mám některé výhrady, pastelová modrá je elegantní a obří čočky fotoaparátu působí netradičně. Bohužel časem se telefon začne upatlávat a také prach ulpívající mezi objektivy na kráse nepřidává. Každopádně kladné hodnocení si zaslouží displej, který nabízí dobrou čitelnost i na slunci, vysokou obnovovací frekvenci i rychlou a spolehlivou čtečku otisku prstu. Ačkoliv použitý čipset není žádnou poslední novinkou, jeho výkon je vesměs dostačující a velmi pozitivní je také v podstatě neexistující přehřívání telefonu.

Co se týče fotografického výkonu, hlavní snímač za dobrého světla produkuje pěkné snímky, které určitě neurazí. Taktéž portrétní režim a selfie kamera funguje dobře. Širokoúhlý objektiv má nižší světelnost a při setmění kvalita snímků rapidně klesá a detaily z fotek mizí. U videa pak mírně trpí stabilizace a je škoda, že chybí možnost natáčení ve 4K. Ačkoliv Poco M6 Pro nemá bezdrátové nabíjení, musím pochválit velmi rychlé nabíjení pomocí 67W adaptéru a taktéž celková výdrž telefonu je naprosto dostačující.

Za cenu začínající na hranici pěti a půl tisíce se jedná o schopný telefon, který samozřejmě má své rezervy. Má ale také silné stránky, které mohou leckoho přimět k nákupu. Poměr ceny a výkonu tedy rozhodně není špatný. Varianta s 8 GB RAM a 256GB pamětí stojí 5 499 Kč, verze s 12 GB RAM a 512GB úložištěm vyjde na 6 999 Kč.

Poco M6 Pro 8.1 Design a zpracování 8.5/10

















Výkon a optimalizace 8.2/10

















Hardwarová výbava 7.6/10

















Fotografie a video 7.4/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Klady kvalitní displej

3,5mm audio konektor

rychlá nabíječka i kryt v balení

odolnost IP54

slušná výdrž baterie Zápory kvalita fotografií při horším světle

namísto HyperOS rozhraní MIUI 14

tělo náchylné na otisky prstů

neumí 4K video

problematická automatická regulace jasu Koupit Poco M6 Pro