Recenze Nubia RedMagic 6R: švihák se srdcem hráče

Čínská značka Nubia je v našich končinách známá především pro své herní smartphony. Ať už jde o modely RedMagic 5G nebo RedMagic 6, vždy se jednalo o herní bestie, které nenechaly nikoho na pochybách, kdo je špičkový herní telefon. Se smartphonem RedMagic 6R na to Nubia šla trochu jinak – zachovala drtivou většinu funkcí svých herních modelů, ale zabalila je do konzervativnějšího, avšak stále dostatečně nápaditého těla. Jak obstála v naší recenzi?

Design a konstrukce

Fyzická podoba je jeden z aspektů, na který se Nubia u RedMagic 6R zaměřila. Předchůdci totiž křičeli „herní telefon“ už z velké dálky, což někomu může imponovat, konzervativnějším hráčům ale takové výstřelky nejsou příliš po chuti. Na první pohled vypadá RedMagic 6R jako poměrně běžný telefon, až při bližším prozkoumání je vidět, že si Nubia mírné odkazy na herní povahu telefonu neodpustila.

Patrné je to na zádech, kde se nachází designové prvky, které jsem zvyklý vídat především u herních telefonů od Nubie, stejně jako červené logo RedMagic. Záda jsou skleněná a lesklá – bohužel se velmi snadno zašpiní a i při velmi šetrném zacházení jsem na nich našel několik drobných škrábanců. Vzhledem k tomu, že k tomuto modelu Nubia nepřibalila žádný obal, si na toto budete muset dát pozor.

Konzervativce jistě potěší absence blikajících LED a aktivního chlazení, naopak kapacitní nastavitelná tlačítka zůstala. Fotomodul je poměrně vystouplý, jak je na dnešní dobu zvykem. Rám je z kovu a pomáhá lepšímu chlazení, přední strana má poměrně malé rámečky a vcelku malý výřez. Potěší menší rozměry 163 x 75,3 x 7,8 milimetrů a hmotnost 186 gramů.

Parametry a funkce

Pokud jde o výbavu, tak se zde dočkáte výčtu snad toho nejlepšího, co můžete v dnešních chytrých telefonech nalézt. Displej typu AMOLED o velikosti 6,67″ dostal rozlišení 1080 x 2400 pixelů (jemnost 395 ppi), maximální jas 770 cd/m², kontrastní poměr 1000000:1, obnovovací frekvenci 144 Hz a odezvu na dotyk 360 Hz. Panel nemá žádné výraznější chyby, barevné podání je příkladné, odezva perfektní a čitelnost na přímém slunci adekvátní.

Nubia v případě displeje trochu ubrala nohu z plynu v některých oblastech, jako je například maximální obnovovací frekvence. Naopak na menší ploše zachovala stejné rozlišení, zvýšila maximální jas a také odezvu na dotyk. Za mě se jedná o přijatelné kompromisy, kvůli kterým sice Nubia RedMagic 6R nenabídne to nejlepší, nijak výrazně ale nezaostává.

Procesor Qualcomm Snapdragon 888, doplněný grafikou Adreno 660, 8/12 GB LPDDR5 RAM a 128/256 GB UFS 3.1 vnitřní pamětí bez možnosti rozšíření o microSD karty si v benchmarku AnTuTu vyválčil 828 413 bodů, což je více než u drtivé většiny dnešních telefonů. Vnitřnosti jsou takřka totožné s Nubií RedMagic 6.

Z ostatní výbavy nechybí podpora sítí 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, všechny relevantní polohové systémy, USB-C či NFC. Čtečka otisků prstů se nachází pod displejem a je poměrně rychlá a spolehlivá. Mrzí mě jen absence zvýšené odolnosti proti vodě a prachu, která by se zde díky nepřítomnosti aktivního chlazení mohla nacházet, stejně jako chybějící 3,5mm jack a stereo reproduktory, které jsou v této cenové kategorii standardem.

Baterie a výdrž

Baterie dostala kapacitu 4 200 mAh a podporu rychlého 30W nabíjení. Uvnitř balení se nachází adaptér s výkonem 33 W, což vám na rozdíl od RedMagic 6 bude stačit pro využití plného potenciálu. Chybí mi jen bezdrátové nabíjení, které se do těla patrně už nevešlo. Výdrž baterie je silně navázána na způsob, jakým budete Nubii RedMagic 6R používat.

Zatímco v případě Nubie RedMagic 6 jste se mohli dostat na zajímavé hodnoty v případě výdrže i přes aktivní chlazení, RedMagic 6R citelně trpí na nižší kapacitu baterie. Nejvýkonnější Snapdragon a energeticky náročný displej dělá z Nubie jednodenní smartphone a to ještě v případě, že se citelně uskromníte jak s hraním, tak nastavením. Při využívání plného potenciálu telefonu počítejte s půldenní výdrží, jinak se jedná o standardní jednodenní smartphone.

Operační systém

Software je tradičně Android ve verzi 11 s nadstavbou RedMagic 4.0. Ta nabízí široké možnosti nastavení, především v oblasti herního režimu či displeje a jeho Always-on zobrazení. Prostředí je dobře odladěné, nikde se nic neseká a na nic dlouho nečekáte.

Trochu mě zamrzelo, že Nubia RedMagic 6R, stejně jako její předchůdce, nemá plně lokalizovaný systém. Poměrně často se v softwaru či doprovodných aplikacích objeví angličtina, což nepůsobí příliš dobře. Naštěstí jde ale o věci, které by měla opravit další aktualizace.

RedMagic 4.0 je každopádně jednou z těch chudších nadstaveb. Přizpůsobení není jeho silnou stránkou, a jestli plánujete přechod z vybavenější nadstavby typu One UI či EMUI, bude patrně zklamáni tím, že co jste považovali za samozřejmost (například vlastní témata, sady ikon či bohaté vyhledávání), zde prostě nenajdete. Vrcholem je nemožnost vybrat vlastní launcher jako výchozí, což osobně absolutně nechápu.

Mobilní hraní

Herní telefon jsem pochopitelně musel využít také pro hraní. Při hraní jsem sáhl jak po jednodušších titulech ve stylu Crash Bandicoot: On The Run, tak po náročnějších hrách jako Call of Duty Mobile či Civilization VI.

Nebudu chodit dlouho kolem horké kaše – na hry je Nubia RedMagic 6R jako stvořená. Herní režim si můžete přizpůsobit tak, aby vás během herní seance nikdo nerušil a zároveň aby telefon dodal maximální možný výkon. Kapacitní triggery dodají hraní potřebnou hloubku a v kompetitivním hraní také určitou výhodu, kterou hráči na standardních telefonech zkrátka nemají.

Fotoaparát a záznam videa

Fotoaparáty nejsou nejsilnější disciplínou Nubie, i když výsledky jsou mírně lepší oproti předchůdci. Hlavní fotoaparát CMOS Sony IMX682 Exmor RS dostal rozlišení 64 Mpx, světelnost f/1.79, velikost senzoru 1/1.7, velikost pixelů 0.80 µm. Druhým senzorem je CMOS Hynix HI-846 s rozlišením 8 Mpx, světelností f/2.2 a velikostí pixelů 1.12 µm. Třetí do party je 5Mpx makro snímač se světelností f/2.4 a čtveřici uzavírá portrétový 2Mpx snímač.. Na přední straně ještě najdeme selfie fotoaparát s 8 Mpx a světelností f/2.0.

Za dobrých světelných podmínek umí Nubia RedMagic 6R produkovat průměrné snímky. Fotky jsou barevně přesné, netrpí na množství šumu a jsou ostré na těch správných místech. Občas se každopádně stane, že některé detaily automatika spojí dohromady a HDR sem tam vytvoří nepříjemný přepal. V nabídce máte ještě 3x, 5x a 10x digitální zoom, který je použitelný jen v nejnižším možném přiblížení.

Za zhoršujících se světelných podmínek a v noci už hlavní fotoaparát neudělá takřka žádnou parádu. V interiérech má problémy s ostrostí snímků a některé části postrádají detaily. V noci je problém s ostrostí, teplotou barvy, vysokým šumem či s odlesky od pouličního osvětlení. Noční režim je zkrátka nepřesvědčivý a na danou cenovou kategorii nedostačující.

Širokoúhlý fotoaparát se trochu neprakticky ukrývá v režimu Pro. Při automatice či nočním režimu jej nemáte vůbec k dispozici, což osobně nechápu. Když už se na něj prokliknete, tak vám záhy dojde, proč to Nubia udělala – málo detailů, občasné rozmazání, přepaly na denním pořádku a nepřesvědčivé HDR z širokáče dělá fotoaparát pro občasné použití, když není zbytí.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit či stáhnout zde

Makro objektiv jsem původně chtěl okomentovat v tradičním duchu o marketingové vábničce, nicméně Nubia k němu přidala jednu funkci, kterou musím ocenit. Při makro režimu se v levém horním režimu objeví lupa, která ukazuje focus peaking. Za tohle klobouk dolů. Bokeh senzor za zvláštní komentování příliš nestojí, jedná se o standardní levný senzor, který svou práci odvede, ale na zadek se z něj neposadíte.

Video můžete na Nubii RedMagic 6R natáčet až v rozlišení 8K a 30 fps, nicméně mnohem lepší variantou je nižší 4K a 60 snímků za sekundu. Na maximální rozlišení pokud možno nenatáčejte – více pixelů znamená více šumu, méně kvalitnější záznam a zbytečně nafouklý soubor, pro který jen obtížně najdete využití. Jestli chcete nahrávat prvotřídní videa v 8K na YouTube či si je přehrát na své nové televizi, raději sáhněte po jiném obsahu, než po tom vlastním.

Nubia RedMagic 6R camera test (8K, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Rozlišení 4K a 60 snímků za sekundu je už trochu něco jiného. Plynulost 60 fps je prvotřídní, nicméně i za dobrých světelných podmínek má hlavní snímač příležitostné potíže. Zamrzelo mě vcelku pomalejší ostření a také občasné zmatky s vyvážením bílé. Zvuk je taktéž vcelku průměrný a postrádá dynamiku.

Nubia RedMagic 6R camera test (4K, 60 fps)

Watch this video on YouTube

Noční záběry nedostatky jen prohlubují. Videa za horších světelných podmínek trpí na nedostatek světla, pomalé ostření, horší vyvážení bílé či nedostatek detailů. Na jednu stranu se mi příčí vyčítat hernímu smartphonu horší fotoaparáty a nepřesvědčivé natáčení videa, na druhou stranu ovšem Nubia chce za svůj stroj poměrně dost peněz a fotoaparáty jsou zkrátka důležitou součástí moderních telefonů.

Závěrečné hodnocení

Nubia RedMagic 6R je zajímavý úkrok stranou, který ocení všichni odrostlejší hráči a fanoušci maximálního výkonu, jež ovšem nechtějí vyvolávat nežádoucí pozornost. V konzervativně pojatém těle se ukrývá herní bestie, co zvládne i ty nejnáročnější herní tituly.

Předností Nubie RedMagic 6R je prvotřídní 144Hz displej, výkonný hardware, konzervativní design, rychlé 30W nabíjení a kapacitní triggery. Nevýhodou je naopak absence odolnosti proti vodě a prachu, chybějící 3,5mm jack, pouze jeden reproduktor, horší fotoaparát v nočním režimu, jen průměrné natáčení videa, nekompletně přeložený systém, jen 128/256 GB paměti bez možnosti rozšíření a chybějící bezdrátové nabíjení.

Za cenu 499 euro (cca 12 700 korun) za variantu 8 GB RAM/128 GB vnitřní paměti, případně 599 euro (cca 15 300 korun) za vybavenější verzi s 12 GB RAM/256 GB vnitřní paměti se jedná o zajímavou volbu pro všechny konzervativní hráče, kterým lezou krkem agresivní křivky a všudypřítomné RGB LED, které dělají i z toho nejuhlazenějšího stroje pouťovou atrakci. Nubia udělala vcelku rozumné ústupky, byť s některými se zcela neztotožňuji, neboť takové stereo reproduktory považuji v této cenové kategorii za naprostý základ. Vybalancovat ale herní telefon tak, aby výkon utrpěl co nejméně, není jednoduchý úkol.