Recenze notebooku ASUS ZenBook Flip 13: naprosto univerzální

Když ASUS přišel s řadou ZenBook, chtěl s ní konkurovat Applu a jeho MacBookům. Dnes však tato modelová linie nezahrnuje jen klasické notebooky, ale obsahuje i tzv. 2v1 konvertibilní stroje. Do této skupiny patří i dnes testovaný ASUS ZenBook Flip 13 UX363EA.

Obsah balení: nejen nabíječka

Nový ZenBook Flip 13 je notebook vyšší třídy, a i na krabici je znát, že si dal Asus pořádně záležet. Po otevření se vám váš nový počítač doslova nabídne pomocí důmyslně poskládanému vnitřnímu mechanismu, který zadní stranu notebooku mírně nazdvihne, aby se lépe vyndával.

Přímo pod strojem najdete velmi strohý, ale zato krásně přehledný manuál a záruční knížku ve dvou jazycích. Důkladně prohledejte všechny malé boxy po stranách. Mohlo by se vám totiž stát, že se spokojíte pouze s nabíječkou a zbytek obsahu necháte na pospas prachu na vrcholu skříně.

Naproti nabíječce si můžete vybalit krásný malý adaptér. Abyste dlouho nepátrali po důvodu, řekneme vám ho hned – jde o redukci z USB-c na 3,5mm audio jack. V době, kdy jsou Bluetooth sluchátka na denním pořádku Asus stále myslí i na ty, kteří jedou na kabelu. Je však překvapivé, že jako první s tímto krokem nepřišel Apple.

A jako poslední se v nejmenším úložném prostoru nachází stylus. Může se zdát na první pohled trochu těžší, ale to je jen tím, že uvnitř se již nachází AAAA baterie. Marně byste ho ale zkoušeli použít hned. Nejdříve se musíte zbavit malé ochrany proti vybití baterie.

Technické specifikace Procesor Intel Core i5-1135G7 (4x 2,4 – 4,2 GHz), 11. generace Grafické akcelerátory Intel Iris Xe Operační paměť 8 GB DDR4 2400 MHz (0 slotů) Displej Chi Mei N133HCE-EN2 14” OLED 1920×1080 (16:9) Akumulátor ASUS 69 Wh Konektivita Intel AX201 (802.11ax / Wi-Fi 6) Rozměry a hmotnost 305 x 211 x 13,9 mm, 1,3 kg

Design a zpracování: v jednoduchosti je krása

Jednoduché a ostře řezané linie. Tímto heslem se v poslední době řídí čím dál více výrobců a Asus nezůstává ani v nejmenším pozadu. Úzké, vzadu lehce tlustší kovové tělo novému, jen 300 gramů přes kilo vážícímu ZenBooku velice sluší a díky dostatečně velikému výřezu se i velmi snadno otevírá. Kvůli pevnosti pantů není bohužel možné otevřít notebook jednou rukou.

Nicméně, takto pevné panty mají jasný důvod. Jedná se o ZenBook z řady Flip, tudíž je možné jej používat v mnoha režimech. Kromě režimu klasického notebooku je zde možnost „stanu“, který využijeme na jakémkoliv stole, stojanu, který se hodí ve stísněných prostorech a tabletu, který se hodí všude tam, kde není třeba klávesnice. Nutno podotknout, že tato konstrukce je stará už nějakých 8 let. Ten čas letí…

Povrchová úprava je příjemná na dotek. Efekt, díky kterému se vám bude zdát, jako kdyby z loga vyzařovaly paprsky do všech stran je velmi shovívavý k otiskům. Za celou dobu testování nebyl na víku vidět ani jediný. Nyní však jdeme laptop skutečně otevřít a podívat se, co na nás čeká uvnitř. Podobný styl používá, s menšími obměnami, ASUS již léta.

Vstupní zařízení: má i numerickou klávesnici

První, co vás zaručeně zaujme, bude určitě touchpad. Nejen že je větší, než je u stejně velkých počítačů obvyklé, a nemá jediné fyzické tlačítko, je zároveň chráněn fólií s natištěnou mřížkou s čísly, kterou je možné v případě potřeby odstranit. Když budete chtít, krátkým podržením pravého horního rohu touchpadu se vám dotyková numerická zviditelní na tak dlouho, dokud ji zase podržením stejného místa nevypnete.

Není však problém ji nechat zapnutou permanentně. I v módu numerické klávesnice funguje touchpad jako touchpad. Jde sice trochu o zvyk promačkávat touchpad, když chcete na něco kliknout, ale brzy si zvyknete a řada čísel omylem napsaná poklepáním bude něco, s čím budou mít problém jen ti, kterým laptop půjčíte.

Klávesnice má jednu skvělou vlastnost – podsvícení. Nenechte se ovšem zmást, není to jen tak nějaké podsvícení. Je to chytré podsvícení. Můžete ho mít zapnuté nebo vypnuté, jako u každého jiného počítače s podsvícenou klávesnicí, můžete si ovšem vyzkoušet také mód, kdy klávesnice bude svítit jen a pouze v případě, že na ní budete psát. Možná to nezní jako nic extra, ale je to skutečně skvělé, když chcete delší dobu něco číst. Klávesnice pak bude temná, dokud nestisknete první klávesu.

Poté se vám rozsvítí a vy můžete vesele přejít od čtení k psaní. Klávesy samy o sobě jsou velmi příjemné na dotyk. Měkké promáčknutí a povrch jako kdyby byl gumový, ovšem ne tím nepříjemným lepivým způsobem. Zde působí, jako kdyby bylo každé písmeno sametově hladké. Je také příjemně velká. Vzhledem k tomu, že práci numerické klávesnice hravě zastane touchpad, může se pohodlně roztahovat po celé šířce.

Displej: zastane i grafický tablet

Je velmi dobře znát, že je ZenBook zamýšlen sekundárně jako tablet. Na dotyk nedrhne a ani otisky se na něm příliš nedrží, byť stále nejde o matnou povrchovou úpravu. Barvy působí bohatým dojmem a vysokou ostrostí dokonce i při ztlumeném jasu. Tomu tak je i díky kvalitnímu OLED displeji. Ať již sledujete videa, kreslíte, nebo jen čtete text, nemusíte se bát, že by se barvy rozpíjely nebo dokonce splývaly jinde, než je to v podstatě videa nebo grafiky zamýšleno. Skvěle působí i velmi tenký rámeček okolo displeje, má jen 3,9 mm. To je sice stále více než u telefonů, ale i tak to vypadá výborně.

Display zároveň působí velmi měkkým dojmem. Při používání stylusu máte téměř pocit, že každou chvíli prostě musíte někde promáčknout díru. Také příliš rychlé pohyby stylusem nejsou zrovna něco, co by se Asusu líbilo. Možná je to jen tím měkkým pocitem, ale pevné hluboké tahy nejsou zrovna něco, co by při rychlém pohybu stylusem lákalo. Při dotyku prstem, jak již bylo řečeno výše, jde o příjemný pocit, kdy povrch nedrhne a otisky prstů nijak neulpívají. Na rozdíl od stylusu není při psaní prstem rychlý pohyb sebemenší problém, nicméně jde o zvyk.

Bohužel i ZenBook trpí stejným nešvarem jako spousta tabletů a ostatních flip notebooků. Tím nešvarem je vysoká citlivost náklonu. Máte-li jej na kolenou v módu tabletu a nakloníte jej trochu špatným směrem, máte obraz najednou ze šířky postavený na výšku. Můžeme být ovšem jen rádi, že změna obrazu zpět tak jak ho chceme je stejně rychlá a že nemusíme celý počítač zvednout, třást s ním a čekat než, a pokud, se vůbec rozmyslí vrátit zpět. Naštěstí máme možnost naklápění displeje zcela vypnout. Nicméně poté se nám nebude obraz překlápět, když to zrovna budeme potřebovat.

Webkamera: Windows Hello (there)

Už vás také nebaví hledat prstem, kde máte čtečku otisků prstů a pak si zoufat, když ani na potřetí počítač nechce uznat, že jste to skutečně vy? Asus taky ne. Proto čtečku vůbec nevzal v potaz a připravil pro ZenBook Flip přihlašování pomocí Windows Hello. Za stávajících podmínek se s rouškou na obličeji někde v kavárně asi uchýlíte k obyčejnému PINu, doma vám však rychlé přihlášení se pouhým pohledem do kamery udělá radost a ušetří tu chvíli, kdy musíte položit vše, co zrovna držíte, abyste mohli naťukat potřebná čísla.

Webkamera má standardní snímkovací frekvenci, a i když rozlišení není nijak přehnaně dokonalé, na dobře zaznamenanou videokonferenci stačí. Nešvarem zůstává i zrnění v barvách, které se objeví, jen co se okolí trochu zešeří.

Zvuk: mohlo by to být lepší

Zvukové podání ZenBooku není rozhodně špatné, ale určitě nejde o nějak zázračný zvukový projev. Zvuk je krásně vyvážený a nemá žádné zásadní vady na kráse. V klidu si tedy poslechnete vše od Beethovena po Motorhead aniž by vám poslech kazily přepálené výšky nebo plechová reprodukce. Občas je ve zvuku cítit zásah ekvalizéru, ale rozhodně to není nijak strašné.

Bohužel se ale zvuk nevyšplhá do hlasitosti, která by donutila nepřipraveného posluchače s sebou trhnout. Vyšší hlasitost by však určitě zhoršila kvalitu reprodukce, takže se ASUS raději uchýlil k tomu, že uživateli příliš vysokou hlasitost nedovolí ani nastavit. Poslech tedy skutečně zůstane jen na takový ten domácí relax.

Baterie a výdrž

Zapomněli jste si ve spěchu sbalit do tašky k Asusu nabíječku? Nic se neděje. Nejen že můžete nabíjet pomocí kabelu k telefonu, ale když nemáte ani ten, baterie vás nenechá ve štychu celou pracovní směnu. Je vidno, že s novou generací procesorů Intel zapracoval na spotřebě energie a úsporných funkcích. Výdrž je opravdu velmi slušná, obzvlášť, když vezmeme v úvahu, že zde máme výkonné čtyřjádro se slušnou grafikou. Konec je také dlouhým nocím připojených na kabelu, jak můžete vidět v tabulce níže.

Test Výsledek Přehrávání YT videa 1080p – 75% podsvícení 11 hodin 12 minut Internet – 75% podsvícení 9 hodin 2 minuty Internet – 50% podsvícení 10 hodin 8 minut Maximální zatížení – 100% podsvícení 2 hodiny 12 minut Nabíjení 0 – 100% 1 hodina 59 minut Nabíjení 0 – 80% 1 hodina 16 minut

Konektivita

Vzhledem k tomu, že chybí možnost připojení k internetu po kabelu kvůli absenci příslušného konektoru, nezbývá nám nic jiného, než se připojit přes WiFi. ASUS se rozhodně nebál vzít to nejlepší co mohl a využil nejnovějšího modulu Intel AX201, který podporuje standardy 802.11ax neboli WiFi 6. Příjem je velmi dobrý, dosah je i přes dvě tlusté zdi a celkové vzdálenosti okolo 12 metrů jsem měl stále dostatečný signál, aby internet fungoval. Jen jsem nemohl vyzkoušet maximální rychlost, jelikož nedisponuji routerem s podporou ax, nýbrž jen ac.

A jakou máme tedy fyzickou konektivitu? No moc toho není. Jedno USB-A 3.2 gen 1 (5 Gb/s) pro připojení starších zařízení a pro video se najde i jeden HDMI konektor. Stejně tak čtečka microSDXC karet. Dále už jsou to ale jen dva konektory Thunderbolt 4, které jsou kompatibilní se standardem USB. Z toho ale jeden slouží jako nabíjecí port. Respektive jako nabíjecí konektor můžete použít oba dva, jen ne zároveň. Pokud máte v autě nabíječku s podporu PD, můžete si nabíjet notebook i tam.

Hardwarová výbava

Procesor: konečně změna

Vůči novým procesorům Intel jsem byl poměrně skeptický, 10. generace nebyla úplně to, co jsem čekal, byť nešlo úplně o špatné čipy. 11. generace je však o něco zajímavější, ani ne procesorovou částí, kdy jsem však byl nadšen z toho, že procesor konečně tolik netopí, ale hlavně tou grafickou, o té však až v další kapitole.

Čip samotný je nabušený nejnovějšími technologiemi, mezi kterými najdeme Thunderbolt 4, podporu WiFi 6 nebo paměťový řadič s podporou velmi vysokých frekvencí, až 4266 MHz. Výkon sice není nejlepší na světě, pořád jde je o čtyř jádro, ale i tak je velmi slušný. Pokud nepotřebujete hodně vláken a osmička je vaše šťastné číslo, tak vám bude zcela dostačovat. Navíc ASUS velmi dobře zvládl chlazení a to i přes to, že jde o 28W čip.

Test Výsledek Cinebench R15 236 bodů Cinebench R20 1213 bodů Geekbench 5.1.0 – Single-Core Score 1122 bodů Geekbench 5.1.0 – Multi-Core Score 4711 bodů

Grafický čip: první z rodu Xe

O tom, že Intel se chystá vstoupit na trh s grafickými kartami není nic nového. Jako obchodní značku pro ně si vybral Xe a v námi testovaném ZenBooku se nachází jeho první iterace. Jde samozřejmě stále o integrovanou grafiku, ale i tak postrádají low-endové grafické čipy smysl. Budoucnost je zdá se integrovaná.

Celkem se v procesoru nachází 96 výpočetních jednotek, které mohou běžet až na 1,35 GHz, to se nezdá jako moc, ale i tak je nové Xe rychlejší než dedikovaná GeForce MX350. Oproti konkurenčnímu AMD Intel však velký náskok nezískal. Výkon je vyšší o zhruba 10 %, což AMD naprosto v klidu dožene s příští generací procesorů a bude mít opět slušný náskok.

Činnost Výsledek Zaklínač 3 – Full HD (Ultra detaily) 18 fps Bioshock Infinite – Full HD (Ultra detaily) 24 fps Mafia II: Definitive Edition – Full HD (Ultra detaily) 9,9 fps FurMark – Preset: 720p 735 bodů (12 FPS) GeekBench 5.1.0 – OpenCL 141ZO bodů GeekBench 5.1.0 – Vulkan 13121 bodů Unigine Heaven – Extreme Preset 19,5 fps – 491 bodů Unigine Superposition – Extreme HD Preset 1873 bodů Cinebench R15 – OpenGL 46,49 fps 3DMark Time Spy 1412 bodů

Operační paměti: běžný standard

ASUS umožňuje si vybrat mezi 8 GB a 16 GB variantou notebooku. Nutno podotknout, že 16 GB je tak akorát, už jen proto, že se zde nachází výkonná integrovaná grafika. Pokud však nejste vášniví hráči, určitě vám bude dostačovat i varianta s nižší kapacitou.

Úložiště: opět nic neobvyklého

Jako úložný prostor využil ASUS SSD disku. Jde o klasický disk Kingston, konkrétně OM8PCP3512F-AB. Nejde o disk, který byste běžně koupili v obchodě, jeho výkon je však poměrně slušný, byť určitě nejde o nejrychlejší disk na světě. Je připojen přes PCIe 3.0 a jsou využity 4 linky. Kapacita je vcelku standardní, 512 GB. Pokud nehrajete hry, bude kapacita dostačovat, pokud jste však vášniví hráči, volil bych spíše 1 TB variantu.

Softwarová výbava

ASUS použil naprosto standardní verzi Windows 10 Home. Ten není úplně vhodný do korporátu, na takové to domácí žvýkání však zcela dostačuje. Byť počet vláken procesoru vybízí k virtualizaci, budete nuceni u této verze využít alternativních virtualizačních manažerů.

Co se mi úplně nelíbí, je nainstalované McAfee. Ten ASUS instaluje na všechny své notebooky a považuji jej za pekelně otravný. Nejen že pořád píše o nějakých hrozbách, které se ve skutečnosti nevyskytly, ale navíc vás pořád nutí ke koupi antiviru. Nejlepší je jej okamžitě odinstalovat.

Závěrečné hodnocení

Na trhu se objevují notebooky s funkcí překlopení již nějakých těch pár let. ASUS ZenBook Flip 13 UX363EA je jedním z nich. Zapadne? Neřekl bych. Už jen použití OLED displeje je unikátní. Kvalitní zpracování a možnost použití stylusu je jen dalším bonusem.

Tento ZenBook je velmi dobrým univerzálem, který rozhodně nechce zapadnout a k dokonalosti mu toho moc nechybí. Uvítal bych kupříkladu matný displej, nebo hlasitější reproduktory. To jsou však detaily, které nejsou nijak zásadní a na hodnocení se příliš neodrazí.

Jestliže potřebujete slušný variabilní pracovní stroj, který se nelekne práce s grafikou, ani občas nějaké videohry, dlouho vydrží a výkyvy v internetovém připojení ho nevykolejí, je nový Asus ZenBook Flip UX363EA přesně pro vás. Doporučená koncová cena pro český trh je v případě třináctipalcové verze stanovena na 30 990 Kč včetně DPH.