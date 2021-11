Recenze Netatmo Thermostat: váš kotel zkrotí s elegancí

Topná sezóna se naplno rozjela, a kvůli rostoucím cenám energií bude letos sledovanější než kdy jindy. Spousta domácností se bude snažit ušetřit energii všemi možnými prostředky, přičemž jednou z variant bude snaha zefektivnit vytápění domácnosti.

O vytápění mého bytu se do loňského roku staral termostat Electrobock PT20, který sice na internetu sbírá vesměs pozitivní hodnocení kvůli své nesmrtelnosti (někteří jej mají i dvacet let a vyrábí se dodnes), ovšem pro smartmaniaka bylo jeho ovládání spíše utrpením. Na obsluhu hrstky funkcí má bambilion tlačítek a jeho programování byl doslova očistec; bez mučení se přiznám, že jsem tuto činnost svěřoval manželce.

Když se loni v prosinci objevila možnost otestovat si chytrý termostat od společnosti Netatmo (aktuálně ji vlastní firma Legrand), neváhal jsem ani vteřinu. Tento produkt je na trhu již několik let a jeho hodnocení jsou nadstandardně vysoká, tudíž jsem nenašel sebemenší důvod, proč setrvávat u dosluhujícího Electrobocku.

Obsah balení: dorazil Ježíšek

Unboxing termostatu Netatmo je zážitek, především budete žasnout nad počtem položek v krabičce.

Kromě samotného termostatu totiž dostanete ještě:

Relé pro bezdrátovou komunikaci

Stojánek na stůl

Nástěnný držák

Rámeček na stěnu

Adaptér na kotel

4 vyměnitelné barevné folie

a nějaké baterie, hmoždinky a šrouby

Máte-li rádi bohatá balení, jste na správné adrese. Já jsem k termostatu navíc dostal k otestování chytrou radiátorovou hlavici Netatmo Smart Radiator Valve, jejíž balení je díky množství objímek na různé závity podobně bohaté. Tuto hlavici jsme již samostatně testovali před dvěma roky, takže v této recenzi si pouze popíšeme spolupráci s termostatem.

Design: ledová kostka s gumovým medvídkem

Netatmo design svých produktů umí a pro testovaný termostat to platí dvojnásob. To je dobře, protože termostat bude zpravila hodně na očích, většinou na zdi v obývacím pokoji. Krabičky termostatu i relé vypadají, jako kdyby byly vysekány z jednoho kusu ledu. Pokud si navíc na zadní stranu termostatu nalepíte jednu z přiložených samolepek, vypadá to, jako by v onom ledovém kvádru byl zamrzlý gumový medvídek, jehož barva prosvítá až na povrch. Detail za pár haléřů, ale výsledek je ohromující.

Možná je malinko škoda, že celý kvádr je vyrobený pouze z plastu, takže zrak dostane větší porci prémiovosti než hmat. Jak si ovšem povíme později, zase tak často se jej dotýkat pravděpodobně nebudete. Na termostatu nejsou vůbec žádná viditelná tlačítka, veškeré programování probíhá skrze smartphone nebo webovou aplikaci. Přímo na termostatu můžete manuálně regulovat jen aktuální teplotu, a to klikáním na horní nebo spodní stranu kvádru (popř. levou a pravou, rozhodnete-li se pro horizontální orientaci displeje). Stisk je mechanický a doprovází jej zřetelné kliknutí.

Displej termostatu je monochromatický z elektronického inkoustu. Podsvícení výrobce neintegroval, za běžných světelných podmínek je ale velmi dobře čitelný. Na panelu vidíte aktuální teplotu, nastavenou teplotu (s přesností na desetiny stupně) a několik piktogramů. Vždy jsou vidět ikony plus a minus (ať víte, kterým směrem můžete teplotu regulovat), dále můžete spatřit ikonu aktuálně spuštěného kotle nebo ikonu vybíjejících se baterií.

Uvnitř termostatu je zabudovaný akcelerometr, takže vás nic nenutí používat displej v režimu na výšku. Jakmile kvádřík otočíte o 90°, obsah na displeji se sám přepne do horizontálního zobrazení, teplota se pak zvedá stiskem na pravou část a snižuje klikáním vlevo.

Kompatibilita: plyn i elektřina

Ještě, než začnete vkládat Netatmo Thermostat do košíku, máte možnost ověřit si jeho kompatibilitu s vaším zdrojem vytápění. Přímo na stránkách výrobce najdete konfigurátor, kde si navolíte způsob vytápění:

centrální / vlastní

plyn, dřevo, elektřina, solární…

s bojlerem / bez bojleru

Následně na vás vyskočí seznam snad všech existujících značek výrobců kotlů a vy už si v nich najdete ten svůj. Můj kotel Baxi Ecofour 24F se v seznamu podporovaných zařízení nenacházel, ovšem nenechte se odradit – pokud vám z kotle vedou alespoň dva dráty (pokud jich je víc, dá vám výrobce k dispozici schéma zapojení), popřípadě je vybaven bezdrátovou konektivitou, máte vyhráno. Sám výrobce tvrdí, že stačí spínací proud maximálně 120VA, dva kabely se suchým kontaktem a účiník cos φ > 0,8.

Instalace: na zeď i na stolek

Já měl to štěstí, že jsem pod mým starým termostatem našel právě dva dráty, takže zapojení nemohlo být triviálnější. Horší to bylo s umístěním na samotnou stěnu, neboť termostat má poměrně malé rozměry a sotva zakryje klasickou elektrikářskou krabičku. Uchycení do jejich plastových boků tak bylo dílem improvizace a pro zakrytí nevzhledného okolí jsem musel použít přiložený bílý rámeček. S rámečkem to tedy není designově žádná hitparáda, ale finální zapravení si nechám až na akci malování obývacího pokoje v příští pětiletce (možná desetiletce).

Zavěšením termostatu na zeď však proces zapojování nekončí. Pokud chcete ovládat termostat i z telefonu, což chcete, musíte se postarat o jeho bezdrátovou konektivitu. Přímé spojení s Wi-Fi routerem termostat neumí, potřebuje k tomu prostředníka. Tím je přiložené relé, které se stane jakýmsi středobodem mezi vaším routerem a všemi zařízeními Netatmo ve vaší domácnosti (v mém případě termostat a chytrá hlavice).

Relé se vsouvá přímo do síťové zásuvky, je však nutné umístit jej tak, aby bylo v oblasti se slušným pokrytím Wi-Fi, a zároveň aby „dosáhlo“ na všechny Netatmo produkty. Spojení radiátorové hlavice a relé přes jednu příčku a jednu nosnou stěnu je stabilní a k žádným výpadkům nedochází, výrobce slibuje dosah až 100 metrů.

Jdeme instalovat a nastavovat

K uvedení termostatu do provozu potřebujete aplikaci Netatmo Energy, dostupná je jak v obchodě Play, tak i na App Store a umí komunikovat v čestině. Aplikace vyžaduje zřízení účtu, přičemž největší oříšek je vymyslet heslo; i když v něm máte velká písmena, speciální znaky a číslice, tak můžete odejít s nepořízenou, protože nahrazení písmena a za @ nebo + za t „se nepočítá“. Škoda, že výrobce nemyslel na dvoufázové ověření, pro ovládání termostatu na dálku přes webový prohlížeč bych sekundární potvrzení ocenil.

Jakmile se prokoušete registrací, čeká vás přibližné popsání vaší rezidence nebo více rezidencí (byt/dům, podlahová plocha, zdroj energie) a přidávání Netatmo produktů do vaší domácnosti. Nejprve je zapotřebí skrze aplikaci propojit relé s vaším Wi-Fi routerem, poté můžete vyhledat a přidat termostat a případně i doprovodné hlavice; ta v mém případě putovala do dětského pokoje. Hlavic můžete k jednomu termostatu připojit maximálně 20.

Já na domovské obrazovce aplikace vidím oba produkty a u každého můžu měnit teplotu zvlášť. Pro hlavici nicméně používám úsporný režim (namísto komfortního), což znamená, že „pokojová“ hlavice sama nesepne kotel, ale vyčkává až na příkaz termostatu.

Pokud by se vám náhodou navolené teploty „nezdály“, můžete u obou produktů použít manuální korekci na základě dat z přesnějšího teploměru, já sám jsem však byl s defaultním nastavením spokojen.

Ovládání z domova i ze světa

Jelikož termostat i hlavice komunikují skrze relé s vaším Wi-Fi routerem, jsou neustále online. Díky tomu můžete veškerá nastavení provádět nejen z vašeho obydlí, ale v podstatě odkudkoliv na světě. To se hodí zejména ve chvílích, kdy odjedete na zimní dovolenou a teprve v hotelu si uvědomíte, že doma vytápíte ostošest. Takto můžete zatnout kotli tipec i na dálku.

Přístup k aplikaci máte zpočátku pouze vy, můžete však přizvat hosty, kterým přidělíte (omezená) práva k ovládání teploty ve vaší domácnosti. Aplikaci lze provázat i se službami Google Home, Apple HomeKit nebo Amazon Alexa (včetně hlasových příkazů přes osobní asistenty), ovšem v nich si maximálně dočasně změníte teplotu.

Větší legraci zažijete s protokolem IFTTT, který vám poskytne větší množství automatizačních prvků (například pusť topení, jakmile opustím práci). Běžní uživatelé si ale vystačí se schopnostmi základní aplikace.

Tvorba týdenních plánů

Tajemství efektivního vytápění tkví v řádně nastaveném termostatu. Je přece zbytečné neustále vytápět celé obydlí, kdy jste zvyklí jezdit každý víkend k babičce na návštěvu. Logika nastavování je možná trochu jiná, než byste očekávali, ale nakonec se ke kýženému výsledku doberete.

Na začátek je zapotřebí pohrát si se soubory teplot, z nichž pak budete skládat týdenní plány. Ve výchozím nastavení pracujete s šesti soubory teplot:

Mimo domov

Ochrana proti zamrznutí

Komfortní

Komfortní+

Noc

Úsporný

U každého souboru si můžete navolit vlastní teplotu, popřípadě si můžete vytvořit vlastní soubor teplot s vlastními jmény (např. Peklo, Sibiř apod.). Ze souborů teplot následně vytváříte týdenní plány pro různé scénáře, jejich počet závisí na (ne)pravidelnosti vašeho života. Já si v loňské zimě vystačil se dvěma plány:

Hlavní plán – přes týden rodina chodí do práce / do školy / školky

Lockdown – všichni jsou celý týden doma

Vytváření plánů je poměrně snadné, v týdenním kalendáři si rozkouskujete každý den na časové úseky a těm přiřadíte některý ze souborů teplot. Potěšující je, že data lze mezi jednotlivými dny kopírovat, takže si můžete pondělní plán „natáhnout“ na celý týden a následně už jen provedete drobné korekce ve vybrané dny (když se například pravidelně každou středu vracíte domů později).

Nechte vše řídit umělou inteligencí

Jakmile si nastavíte plány podle svého přání, dostane váš kotel dvě možnosti, jak přistupovat k vytápění – vybrat si můžete buď režim hysterze nebo pokročilý. V prvním případě si nastavíte hodnotu maximálního poklesu teploty pod požadovanou hodnotu, při jakém má kotel znovu sepnout.

Druhou možností je svěřit se do rukou umělé inteligence, kdy si termostat v prvních týdnech používání „ohmatá“ vaše obydlí a zjistí, jak dlouho mu trvá zvýšit teplotu v místnosti o jeden stupeň. Termostat poté přistupuje ke spouštění kotle prediktivně. Máte-li například v plánu nastavené, že chcete mít v pondělí v 7:00 hodin teplotu 21 °C, bude vytápění zahájeno klidně s tříhodinovým předstihem, abyste mohli snídani zahájit hezky v teple.

Predikci oceníte i v situacích „mimo plán“. Pokud víte, že nebudete nějakou dobu doma (typicky odjíždíte na víkend), stačí v mobilní aplikaci zvolit režim Mimo domov a nastavit čas návratu. Termostat bude udržovat teplotu podle teplotního souboru Mimo domov a na základě predikce vše zařídí tak, aby v den a hodinu vašeho návratu byla teplota opět podle týdenního plánu.

K této predikci mám jednu „vtipnou“ vzpomínku na loňskou zimu. S rodinou jsme odjeli na víkend a na termostatu nastavili návrat v neděli v 17:00. Jenže co čert nechtěl, za ty dva dny spadly venkovní teploty o víc než 10 °C, s čímž termostat nepočítal. Podle svých přechozích zkušeností začal byt vytápět pár hodin před naším příjezdem, avšak ke kýžené teplotě se ani nepřiblížil, přivítalo nás „příjemných“ 18 stupňů.

Predikce by měla dle všeho počítat i s předpovědí počasí, aplikace dokonce ukazuje venkovní teplotu (buď z internetu nebo z meteostanice Netatmo). Pravděpodobně tehdy ještě nedošlo k řádnému „ohmatání“ bytu, neboť se to stalo pouze jednou v počátcích používání.

Pokud vám teplota navolená v plánu momentálně nevyhovuje, máte možnost dočasné manuální úpravy, a to buď v aplikaci nebo přímo na termostatu. Na něm si tlačítkem nahoru/dolů navolíte požadovanou teplotu, čas se řídí podle toho, co máte nastaveno v aplikaci. Já mám kupříkladu nastavené dvě hodiny, což pokrývá situace rodinných obědů, nákupů, procházek či dětských kroužků. Pokud budete provádět korekci přes aplikaci, můžete si zvolit jak dočasnou teplotu, tak i čas.

Podrobné grafické přehledy

O tom, jak se pohybují teploty ve vaší domácnosti a jak často spíná kotel, vám prozradí sekce Grafy vytápění. Do ní lze vstoupit buď skrze hamburgerové tlačítko, rychlejší cestou je otočení telefonu na šířku. Pro každý Netatmo produkt vidíte samostatný graf, kdy vodorovná osa vyjadřuje čas a svislá teplotu. Oranžová čára ukazuje nastavenou teplotu, černá čára reálnou teplotu a oranžové sloupce ukazují práci kotle a jeho výkon.

V grafu se můžete pohybovat daleko do historie, gestem pinch-to-zoom lze vodorovnou osu smrsknout tak, že se vám na jednu obrazovku vejdou data za celý rok. Na tomto grafu je krásně patrný rozdíl mezi zimou a létem, kdy máte v létě vyhřáté obydlí, aniž by jednou jedinkrát sepnul kotel. Inu, sluníčko.

Kolik vám chytrý termostat ušetří energie?

Netatmo slibuje, že vám inteligentní termostat uspoří nemalé množství energie, dokonce vám o úspoře podává podrobné reporty ve své webové aplikaci. V zimních měsících například měla moje úspora pohybovat mezi 20 – 40 procenty, než kdybych neměl termostat žádný. Webová aplikace vám dokonce vyhodnotí efektivitu vašich plánů a dodá tipy, jak ušetřit ještě více, ovšem za navrhované snížení o jeden a půl stupně by mě nejspíše manželka vynesla v zubech z bytu.

Vyhodnotit úspory na základě vyúčtování od poskytovatele plynu rovněž nebude jednoduché, neboť vzorek loňské zimy nelze brát jako příliš reprezentativní. Zatímco v obvyklé zimní měsíce má kotel právo na dopolední odpočinek, kdy jsou rodiče v práci a děti ve škole, významná část loňské zimy se nesla v režimu home office / domácí výuka. Musím tedy počítat s tím, že účet za energie bude vyšší než v minulých letech, aniž bych z toho termostat jakkoliv vinil.

Obecně se dá říct, že ušetřit energie se dá prakticky s jakýmkoliv termostatem, musíte však mít trpělivost jej správně nastavit a efektivně používat. U recenzovaného termostatu je situace částečně jednodušší díky intuitivní aplikaci, skrze kterou je jakákoliv změna v nastavení hračka, a ještě ji můžete udělat prakticky z každého místa na planetě. V tom je patrně největší kouzlo tohoto produktu.

Závěr: ovládněte svůj kotel s elegancí

Netatmo Thermostat je zařízení, které je radost používat. Obecně mám rád chytrá řešení, která na první pohled vypadají „obyčejně“, ale svými schopnostmi předčí tradiční složité produkty s totožnými schopnostmi. Netatmo Thermostat navíc nevypadá obyčejně a jeho schopnosti většinu běžných termostatů předčí.

Pokud máte doma nějaký starší termostat a uvažujete o změně za inteligentnější řešení, zakoupením recenzovaného produktu neuděláte chybu. Jen musíte překousnout vyšší pořizovací cenu pohybující se mezi 4 – 5 tisíci korunami. Pokud chcete ovládat teplotu ve více místnostech zvlášť, lze zakoupit termostat v sadě se třemi hlavicemi; zde však počítejte s investicí 10 tisíc korun (samotná hlavice přijde zhruba na 2 tisíce).

Nedokážu spočítat, za jako dlouho si na sebe Netatmo Thermostat vydělá (oproti jiným termostatům to pravděpodobně výrazně větší úspora nebude), avšak mě samotného hřeje už sám fakt, že mi na zdi visí elegantní a dobře fungující zařízení, u kterého nemusím stát každý rok s manuálem.