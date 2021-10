Recenze Life is Strange True Colors: jak se hraje na Nvidia GeForce Now?

Streamované hraní zažívá v poslední době velký boom. Hrát plnohodnotné PC hry také na cestách či netradičních místech jen s pomocí chytrého telefonu, gamepadu a internetového připojení láká velkou masu hráčů. Jednou s nejlepších služeb pro tento typ hraní je bezesporu Nvidia GeForce Now.

Právě s využitím GeForce Now jsme vyzkoušeli hraní nejnovější adventury ze světa Life is Strange s podtitulem True Colors. Příběhově laděné herní tituly s pomalejším tempem jsou pro streamované hraní ideální – jak nicméně obstála samotná hra?

Se základy série Life is Strange přišlo před pár lety francouzské studio Dontnod. Tomu se podařilo vytvořit fascinující svět s nádechem tajemna, o které se starají nadpřirozené schopnosti hlavních protagonistů. Ti zároveň řeší i problémy každodenního života, ať už se jedná o šikanu, sexuální orientaci či vyrovnávání se s vlastními pocity.

Life is Strange: True Colors - Launch Trailer (PEGI)

Life is Strange True Colors si nicméně vzalo do parády americké studio Deck Nine, jež již dříve vytvořilo prequel k prvnímu dílu s podtitulem Before the Storm a také pracovalo na remasteru prvního dílu.

Hlavní hrdinkou příběhu je mladá žena Alex Chen, která se po dlouhých letech odloučení shledává se svým bratrem Gabem v malebném coloradském městečku Heaven Springs. Ihned po vystoupení s autobusu na vás dýchne ta správná atmosféra Life is Strange, pro kterou hráči tyto hry velmi oceňují.

Příběh má své trhliny

Vzhledem k tomu, že příběh tvoří větší část zážitku, nebudu se o něm rozepisovat dopodrobna. Prozradit mohu snad jen to, že vašeho bratra záhy po vašem příjezdu potká smrtelná nehoda. S tím se Alex rozhodně nehodlá smířit a několik indicií ji navede na stopu velké nadnárodní korporace, jež v městečku působí a která by mohla stát za smrtí jejího bratra.

Kromě řešení detektivní zápletky se musí Alex rovněž vypořádávat s vlastními pocity a touhou konečně najít místo, které může nazývat domovem. Právě rozkročení příběhu je jednou ze slabin Life is Strange True Colors, neboť vývojářům se nepodařilo obě linky správně vybalancovat. K tomu je příběh doslova protkán celou řadou klišé, takže mnoho příběhových zvratů dokážete vycítit mnohem dříve, než se skutečně stanou.

Stejně jako ostatní hlavní protagonisté Life is Strange i Alex má svou superschopnost. V jejím případě se jedná o zvláštní druh empatie, skrze kterou může cítit pocity a myšlenky ostatních postav a skrze ně je také ovlivňovat.

Ačkoli se jedná o skvělý nápad, jenž je podpořen výborným grafickým zpracováním, autoři z Deck Nine si s jeho využitím příliš nepohráli a některá použití Alexiny schopnosti vyzní naprázdno.

Grafická stránka je nejlepší z celé série

Pokud jde o grafickou stránku, jedná se o nejlépe vypadající hru ze série Life is Strange. Skrze streamované hraní na GeForce Now si navíc mohou hráči užít prvotřídní kvality PC verze, která vypadá zdaleka nejlépe. Konzolové verze se naopak potýkají s mírnými glitchi, propadajícím se frameratem a doskakováním textur, což u streamovaného hraní nenajdete.

V Deck Nine se v rámci mantinelů, kterými jim již nastavený svět svázal ruce, pokusili také o nějaké inovace. V jedné části hry se Alex pustí do hraní LARPu, který se autorům podařilo zpracovat na výbornou. Nejenže True Colors obohatili o novou herní mechaniku, ale zároveň na chvíli zapomenete na veškeré trable, kterými si Alex v tu chvíli prochází.

Důležitou složkou hry je také soundtrack. Ačkoli se výběr interpretů podle mého mínění nemůže rovnat alt-J, Syd Matters či José Gonzálezovi z prvního dílu, musím uznat, že Novo Amor, Kings of Leon nebo Phoebe Bridgers jsou taktéž velmi dobrou volbou.

True Colors je emoční horská dráha

Co se Life is Strange daří na jedničku, je vzbuzování emocí v hráčích. Právě práce s emocemi není často nejsilnější stránkou her a dramatické momenty mohou velmi snadno sklouznout k nechtěnému patosu či vyvolat místo slz posměch. To ovšem není případ True Colors. Vzhledem k tomu, že celá hra je na emocích hlavní hrdinky postavená, se jedná o skvělý úspěch.

Life is Strange True Colors je skvělým přídavkem do populární adventurní série. Autoři z Deck Nine si v rámci předem daného světa poradili velmi dobře a hráčům servírují emoční horskou dráhu, která vás neopustí ani po závěrečných titulcích. Kdyby se podařilo vyladit obě příběhové linky a lépe podat schopnosti hlavní hrdinky, jistě by se podařilo Deck Nine vystoupit ze stínu Dontnodu a vytvořit dílo, které by překonalo první Life is Strange, jež stále zůstává nejlepší hrou série.

Jak se hraje na Nvidia GeForce Now?

Titul Life is Strange True Colors jsem měl možnost odehrát skrze streamovací platformu GeForce Now (recenze), přičemž jsem jí mohl porovnat s verzí pro Xbox One. Zatímco Xboxová verze trpěla na propady framerate a občas na znatelně nižší kvalitu textur, streamovaná verze běžela naprosto bez problémů, ať už jsem hrál na notebooku či smartphonu. PC verze je totiž odladěnější než konzolová, netrpí na propady framerate a textury jsou k dispozici ve vyšším rozlišení.

Adventury, jako jsou Life is Strange True Colors, jsou bez větších problémů hratelné na streamovacích platformách, jako je právě Nvidia GeForce Now. Díky tomu si můžete příběh vychutnat i na cestách skrze mobilní telefon, přičemž dostanete k dispozici tu nejlepší možnou verzi hry.