Recenze iRobot Roomba i8 Combo: zlatý standard ve střední třídě

iRobot uvedl na trh novou generaci populárního robotického vysavače i8 Combo

Ta umí vysávat i mopovat, avšak oproti předchůdci příliš mnoho změn nepřináší

Za základní variantu Roomba i8 Combo si výrobce řekne 14 990 Kč

Pravidelný úklid je jednou z činností, které má v lásce jen málokdo. Není proto divu, že si tuto nepříjemnou, avšak nutnou činnost snažíme co nejvíce ulehčit skrze chytrá zařízení. Jedním z nejužitečnějších pomocníků v rámci chytré domácnosti je bezesporu robotický vysavač. Tomuto odvětví vládne společnost iRobot a její robotické vysavače Roomba. Poslední generace s označením i8 Combo navazuje na úspěšnou minulou generaci a snaží se držet hesla „neopravuj, co není rozbité“. Má ale čím zaujmout?

Design a ergonomie

Vzhled robotického vysavače není něčím, co by při jeho výběru hrálo zásadní roli. Možná také proto, že většina přístrojů vypadá víceméně stejně a na první pohled je velmi těžké je od sebe odlišit. To není výjimkou ani v případě Roomby i8 Combo, který na první dobrou vypadá nachlup stejně jako jeho předchůdce. Zda je to dobře, či špatně, nechám na vás, osobně nemám s jeho nenápadným, šedivým vzhledem žádný zásadní problém.

Důležitá je ovšem ergonomie údržby a pravidelného čistění samotného vysavače. Kartáče jsou dobře přístupné a čistí se snadno, z tohoto pohledu odvedl iRobot dobrou práci. Mírnou výtku mám jen k umístění nádobky na odpad, která je přístupná z boku – vyjmutí a opětovné nasazení je trochu kostrbaté, nicméně časem si jistě najdete ten správný grif a vysypání prachu a nečistot vám nebude dělat sebemenší problém. Pro větší pohodlí můžete zakoupit verzi s dokovací stanicí s automatickým vyprazdňováním, avšak pokud chcete nějakou tu korunu ušetřit, vsaďte raději na základní model.

Rozměry Roomby i8 Combo jsou vcelku standardní – 34 × 9,3 centimetrů a hmotnost se zastavila na 3,38 kilogramech. V balení najdete kromě samotného robota také dokovací stanici, ochrannou podložku, vyměnitelný sběrný koš se zásobníkem na vodu, náhradní filtr, podložky z mikrovlákna a náhradní boční kartáček.

Parametry a funkce

Pro někoho může být překvapením, že Roomba nevyužívá technologii LiDAR, ale vlastní řešení iAdapt 3.0. To využívá pokročilé kamery pro mapování prostoru a s pomocí technologie vSLAM sbírá každou sekundu více než 230 tisíc datových bodů, na základě kterých rozpoznává jednotlivé místnosti. Úvodní mapování sice trvá déle než v případě vysavačů s LiDARem, na druhou stranu je ale řešení od Roomby vcelku spolehlivé. Slabina se nachází spíše až v následném úklidu, neboť Roomba i8 Combo si musí své okolí pokaždé „osahat“ tím, že do překážek jemně narazí.

Velikost uklízené plochy je neomezená a ve chvíli, kdy robot vybije svou baterii o kapacitě 1850 mAh, zamíří do dokovací stanice. Po dobití následně pokračuje v úklidu – na jedno nabití by Roomba měla zvládnout uklízet přibližně hodinu a půl, což mohu z praxe potvrdit. Nechybí ani chytré funkce jako Keep Out Zones pro vynechání určitých míst, upozornění na zvýšený úklid v období línání mazlíčků či během pylové sezóny nebo funkce Dirt Detect, která rozpozná více znečištěná místa a zvýší intenzitu úklidu. Roomba také umí mluvit česky, takže pro pochopení notifikací přímo z vysavače nebudete potřebovat slovník.

Mobilní aplikace

iRobot ke svému produktu pochopitelně nabízí také vlastní aplikaci stejného jména. Tu potřebujete především k prvotnímu spárování a uvedení do provozu, přičemž později můžete pro základní ovládání používat i tlačítka přímo na vysavači, které umožní přerušit/pokračovat v úklidu, případně vrátit vysavač zpátky do nabíjecí stanice. Aplikaci primárně využijete pro plánování úklidu (ať už v celém domě, či různých místnostech), prohlížení historie, čtení stavových zpráv nebo zjištění stavu robotického vysavače.

Prohlížet si můžete i zaznamenané mapy, a pokud máte větší domácnost, na kterou potřebujete více robotických vysavačů, můžete jejich úklid vzájemně koordinovat. V nastavení lze také robota pomocí zvukového signálu vyhledat, nastavit předvolby úklidu, aktivovat dětskou/zvířecí pojistku či vypnout stavové kontrolky. Přímo z aplikace si rovněž můžete dokoupit náhradní díly, což časem určitě bude potřeba. Nechybí ani možnost propojení s Alexou/Assistantem, avšak na HomeKit se stále nedostalo.

Úklid a vytírání

Nyní k tomu nejdůležitějšímu, tedy samotnému úklidu. Přiznám se, že bych od Roomby čekal mnohem lepší výkon, než jaký byl v mé domácnosti schopen podat. Můj byt je sice pro robotický vysavač především kvůli kobercům, nízkým prostorům, prahům a všudypřítomným kabelům výzvou, přesto bych ale od jedničky na trhu očekával perfektní výkon. Na cestě k dokonalosti se nicméně Roomba i8 Combo zasekla na půli cesty. To nicméně neznamená, že by Roomba odvedla špatnou práci.

Velikost úklidové plochy se v mém bytě pohybuje okolo 40 m² a vysavač ji zvládl obsloužit přibližně za hodinu. Občas se nicméně stalo, že úklid mu trval o něco déle a musel si během úklidu dát dobíjecí pauzu. Později během testování nicméně svůj vysávací cyklus optimalizoval a během úklidu již do dokovací stanice znovu nezajel. Hlučnost se pohybuje okolo 60 dB, avšak záleží na zvoleném režimu úklidu.

S překážkami v domácnosti si robotický vysavač někdy poradil, jindy na nich ztroskotal. Problémy mu dělaly především prahy, na které občas špatně najel a následně uvíznul, a také volné kabely od nabíječek, které měl tendenci navinout na svůj kartáč a následně se zaseknout. Jedná se veskrze o standardní obtíže robotických vysavačů, avšak u prémiového modelu z dílny jedničky na trhu bych očekával, že si s nimi pokaždé poradí.

Co se týče kvality úklidu, nemohu Roombě nic vyčíst. Ať už šlo o prach, či drobné nečistoty, robot si s nimi vždy poradil na jedničku a nezaskočil ho ani koberec s vyšším vlasem, který taktéž perfektně vyčistil. Příležitostně mi Roomba poslala notifikaci, že nádobka na nečistoty je plná, a to i přes to, že jsem ji den předtím vysypal. Pravděpodobně šlo jen o drobnou chybu, která uživatele ovšem nepotěší. Nádobku zvládla Roomba naplnit při každodenním úklidu přibližně za 3–4 dny, což je v mé domácnosti standard.

Krátce se musím zastavit také u mopování. To řeší Roomba i8 Combo vcelku běžně, tedy speciální nádobkou s možností nalití vody, přičemž ani zde byste neměli do nádobky nalévat žádné saponáty. Chytré funkce Roomby zajistí, že během mopování nevjede na koberec, což je velmi praktické. Na druhou stranu je mopování tradiční slabina – jedná se spíše o navlhčení podlahy a prevenci usazování většího množství prachu než o vytírání v pravém slova smyslu.

Závěrečné hodnocení

iRobot Roomba i8 Combo je spolehlivý zástupce robotických vysavačů a jedním z nejlepších produktů na trhu. Meziročně je nicméně vidět určitá stagnace, neboť oproti minulé generaci nedošlo k žádnému zásadnějšímu vylepšení, snad jen v oblasti vyšší výdrže baterie a tedy delším úklidu. Pakliže jste majitelem předchozí generace, nemáte prakticky žádný důvod k nákupu této novinky. Jestli ale pokukujete po svém prvním robotickém vysavači, neuděláte s modelem i8 chybu, stejně jako v případě předchozí generace.

Z kladů robotického vysavače Roomba i8 Combo musím zmínit především spolehlivý úklid, povedenou aplikaci, užitečné chytré funkce, dostatečnou výdrž na baterii nebo propojení s chytrou domácností. Záporem je především malý rozdíl oproti předchozí generaci, absence propojení s HomeKitem, občasné zaseknutí na prahu či kabelu a poměrně zbytečné mopování. Překážkou pro někoho může být také cena.

Poměrně zásadní rozhodnutí vás čeká ve chvíli, kdy dojde na nákup. Základní model i8 Combo vás totiž vyjde na 14 990 Kč, avšak pokud byste chtěli verzi i8+ Combo s automatickým vyprazdňováním nasbíraných nečistot do připravených sáčků, dostanete se rázem na částku 16 990 Kč. Ceny se oproti minulé generaci mírně zvýšily, což je spíš daní za delší podporu. V této cenové kategorii začíná být poměrně velká konkurence, takže do budoucna to iRobot nebude mít vůbec lehké.

iRobot Roomba i8 Combo 8.6 Design a zpracování 8.0/10

















Kvalita vysávání 8.8/10

















Čištění a údržba 8.5/10

















Obsah balení 8.4/10

















Výdrž baterie 9.1/10

















Klady spolehlivý úklid

propojení s chytrou domácností

povedená mobilní aplikace v češtině

užitečné chytré funkce

dobrá výdrž na baterii Zápory fádní design

minimum změn oproti předchůdci

vyšší cena

zbytečná funkce mopování

občasné zaseknutí o práh či volný kabel

