Recenze Honor Choice True Wireless Earbuds: nový standard pro levné bezdráty

Bezdrátová sluchátka již dávno opustila prémiový segment a čím dál tím častěji se setkáváme s kousky, které si mohou dovolit i běžní smrtelníci. Do tisíce korun se nicméně stále jedná o určitý druh hazardu – zatímco drátová sluchátka pro nenáročného posluchače pořídíte poměrně snadno, s těmi bezdrátovými se můžete velmi snadno spálit.

Toho si je vědoma i značka Honor, která se do odvětví dostupných bezdrátů rozhodla vstoupit šalamounsky ve stylu Xiaomi – v domovské Číně si našla výrobce Moecen, kterého zařadila do svého programu Honor Choice.

Tento postup je právě obdobou obchodního modelu Xiaomi, které taktéž „lepí“ svou, přece jen známější, značku na čínské produkty, které by na západních trzích jen stěží prorazily. Je to ale od Honoru sázka na tu správnou kartu?

Design a provedení

Asi budu možná trochu nudit, ale říct to musím – Honor Choice prostě připomínají AirPods Pro. To jim nicméně nemám za zlé, protože výrobci od sebe kopírují jak na běžícím páse a skutečně originální produkt jsem už neviděl ani nepamatuji. Inspirace konkurencí ale proběhla v tomto případě na výbornou – sluchátka jsou pohledná a rozměry si drží příjemné hodnoty jak do uší, tak do kapsy.

Celoplastové provedení určitě není na škodu a rozhodně jsem při používání sluchátek neměl pocit, že by se jednalo o levný plast (i když tomu tak bezesporu je). V bílém lesklém provedení jsou Honor Choice sice magnetem na otisky prstů a drobné škrábance, nicméně pokud byste chtěli nějaké najít, musíte opravdu pořádně hledat – při běžném používání nejsou patrné.

Výhradu mám ale ke špuntům jako takovým. I když jsem vyzkoušel všechny tři dodávané nástavce, ani jeden mi nesedl v uchu perfektně, což už se mi dlouho nestalo. Vždy po nějakém čase začala sluchátka méně těsnit a vyklouzávat z ucha, což je velmi nepříjemný pocit. Nikdy se mi ale nestalo, že by z ucha samovolně vypadla. Velikost nástavců jen určovala, za jak dlouho se mi začnou z ucha uvolňovat.

Parametry a funkce

Každé sluchátko v sobě ukrývá 7mm měniče s impedancí 16 ohmů, dva mikrofony, podporu kodeků SBC/AAC a 55mAh baterii. O propojení s telefonem (či jiným zařízením) se stará Bluetooth 5.0, a jestli něco můžu vyzdvihnout, tak je to rychlost párování – opravdu na nic nečekáte. Nabíjecí pouzdro dobijete skrze USB-C kabel a má v sobě 500mAh baterii. Sluchátka disponují také odolností proti vodě a prachu podle standardu IP54.

Ovládání probíhá skrze dotykové plošky na obou sluchátkách, přičemž každé z nich funguje trochu odlišně. Společné je dvojité poklepání pro pozastavení/spuštění skladby, přijmutí/ukončení hovoru a dvouvteřinové podržení, které hovor odmítne. Pakliže během přehrávání hudby na dvě sekundy podržíte levé sluchátko, vrátíte se na předchozí skladbu. U pravého sluchátka pak přeskočíte na skladbu následující. Dotykové ovládání bohužel nelze nijak přizpůsobit.

Každé sluchátko zvládne fungovat samostatně, nenajdeme zde tak schéma master-slave. S latencí a sílou signálu po celou dobu testování nebyl nejmenší problém. Pokročilejší funkce, jako je spouštění hlasových asistentů, aktivní potlačení hluku či automatické zastavení skladby po vyndání z ucha zde pochopitelně nenajdete.

Nabíjení a výdrž baterie

Plně nabitá sluchátka by měla podle výrobce vydržet přehrávat hudbu po dobu šesti hodin a v nabíjecím pouzdře se k tomu ukrývají ještě dvě další plná nabití, tedy celkem 18 hodin poslechu. Z praxe mohu tyto hodnoty jen potvrdit – sluchátka rozhodně vydrží déle, než se zdá, byť musíte trochu ubrat na hlasitosti. Pouzdro máte z nuly na sto nabité za zhruba hodinu, což není žádná tragédie.

Přehrávání hudby a telefonování

Jestli mě sluchátka Honor Choice opravdu něčím překvapila, je to zvuk. Za tuhle cenu jsem čekal ledacos, ale je vidět, že ani dostupná cena neznamená automaticky špatný zvukový projev. Zvuk jsem tradičně testoval na Bohemian Rhapsody od Queen, soundtracku k filmu Nespoutaný Django a skladbě Ve sluji krále hor od Edwarda Griega.

Rozlišení jednotlivých nástrojů od sebe nejde zrovna snadno a při důkladnějším poslechu je v pozadí slyšet nenápadný šum, který degraduje kvalitu skladeb. Basová složka je výrazná a vcelku hutná, středy a hlas má nicméně tendenci se v ní utápět. Výšky na rozdíl od basů nedostaly tolik prostoru, kolik by si zasloužily. Obecně hudba jakoby postrádala hloubku a zní ploše.

Pro náročného posluchače to není zrovna příjemný poslech, ale pokud nečekáte zázračný výsledek, Honor Choice vás nezklamou. V rámci cenové kategorie, kam spadají, totiž odvádí poměrně dobrou práci. Žádná z testovaných skladeb nezněla vyloženě špatně, zvuk bych označil jako sebevědomý – pokud nezačnete zkoušet limity sluchátek, patrně nepoznáte, že zvukové podání není na špičkové úrovni.

Telefonování skrze Honor Choice není žádná slast, ale o tragickém výkonu se rovněž nedá hovořit. Váš hlas bude protistrana vnímat jako mírně zastřený a budete lehce „huhlat“, vy naštěstí uslyšíte protistranu čistě a jasně. V rušném prostředí je kvalita hovoru o něco horší, přesto se do sluchátek nedostává větší množství okolních ruchů a krátké hovory tak vyřídíte i v autobuse či tramvaji.

Závěrečné hodnocení

Jak sluchátka Honor Choice True Wireless Earbuds shrnout? V segmentu dostupných bezdrátových sluchátek se bezesporu jedná o model, kvůli kterému se vyplatí dát peníze na stůl. Sebevědomý zvuk, který doplňuje kvalitní zpracování, dlouhá výdrž na baterii, odolnost proti vodě a prachu standardu IP54 či moderní technologie jako USB-C, podporu kodeků SBC/AAC či Bluetooth 5.0 vnímám velmi pozitivně.

Vytknout musím jen absenci funkcí, které jsou typické spíše pro dražší sluchátka. Honor Choice bohužel nebourá bariéry toho, co lze za cenu 999 korun pořídit. Nejvíce citelná byla absence rozpoznání vytažení z ucha, nedostupná podpora kodeku aptX, nemožnost změnit dotykové ovládání a chybějící hlasoví asistenti.

Absenci aktivního potlačení hluku sluchátkům vytknout nemůžu – to už bych za tisícovku chtěl až moc. Příliš konkurentů také nemají, namátkou to jsou třeba námi testovaná sluchátka Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic.