Recenze Honor Band 6: povedený náramek s minimem kompromisů

Na čínskou firmu Honor chtě nechtě dopadlo obchodní embargo Spojených států namířené proti dříve mateřské společnosti Huawei. Už několik měsíců je Honor samostatný, nicméně stále je potřeba ukončit projekty, které započaly ještě pod nadvládou čínského giganta. Honor Band 6 je jedním z nich. Je to fitness náramek, nebo spíše chytré hodinky? Odpovědět se pokusíme v naší recenzi.

Design a provedení

Už na první pohled je patrná inspirace staršími hodinkami Huawei Watch Fit. To nicméně není na škodu, neboť se jedná o velmi povedený design. V černém provedení je náramek velmi elegantní, šedá a růžová barva mají ale také něco do sebe. Na levé hraně najdeme velký nápis Honor, který je vyražený přímo do těla náramku, na protější hraně je poté jedno ovládací tlačítko.

Silikonový řemínek je vyměnitelný, nicméně náhradu budete na našem trhu shánět jen velmi těžko, neboť se jedná o proprietární řešení výrobce. Celodenní nošení na ruce není žádný problém, náramek je totiž poměrně kompaktní (43 × 25,4 × 10,5 mm) a lehký (18 gramů). Ani zpocená ruka po sportu neovlivní pohodlnost nošení.

Na dýnku se nachází jako už tradičně senzor pro snímání tepové frekvence a okysličení krve a také dva piny pro nabíjení, které probíhá skrze magnetickou nabíječku. Na můj vkus by magnety mohly být o něco málo silnější. Potěší také voděodolnost do 5 BAR, takže příležitostní plavci si přijdou na své.

Parametry a funkce

Nejvýraznějším prvkem je hranatý 1,47″ AMOLED displej s rozlišením 368 × 194 pixelů. Ten má skvělé barevné podání, dobrou odezvu na dotyk i vysoký maximální jas (automatická regulace chybí), takže čitelnost na přímém slunci není problém. Na always-on displej bohužel zapomeňte. Co se nachází uvnitř, bohužel nevíme, Honor se s vnitřnostmi svého náramku nepochlubil.

O propojení s telefonem se stará Bluetooh 5.0 a bohužel jsme se nedočkali integrované GPS. Polohová data tak budete muset zaznamenávat skrze smartphone, což nemusí být vždy pohodlné. Zamrzela mě také absence vnitřní paměti, takže vlastní skladby si do náramku nenahrajete. S tím se pochopitelně pojí nemožnost spárovat s náramkem bezdrátová sluchátka či sportovní příslušenství. V tomto ohledu je Honor Band 6 jen obyčejným fitness náramkem.

Výdrž baterie a nabíjení

Baterie dostala kapacitu 180 mAh, což sice nevypadá jako závratná hodnota, nicméně díky AMOLED displeji a uzavřenému systému není pro Honor Band 6 problém dosáhnout až dvoutýdenní výdrže na jedno nabití. Počítejte ale s tím, že pro dosažení této hodnoty se musíte v používání značně uskromnit.

Se zapnutým 24hodinovým měřením tepu, monitoringem spánku, stresu, příležitostnou kontrolou okysličení krve a jedním měřeným cvičením denně jsem náramek vybil za zhruba 9 dní. Vzhledem k parametrům se jedná o skvělou hodnotu. Z 0 na 100 procent se dostanete za hodinku a půl, přičemž za 10 minut nabíjení máte Honor Band 6 nabit na 3 dny používání.

Operační systém

Proprietární systém z dílny Huawei je stále největší slabinou náramku Honor Band 6. Jedinou možností přizpůsobení jsou vlastní ciferníky, kterých je 92 a které jsou laděny vesměs sportovně a infantilně. Elegantních řešení je pomálu, přitom takový ciferník inspirovaný hodinkami Cartier Tank bych jistě ocenil nejen já. Rozmístění karet s měřenými veličinami si přizpůsobit můžete také, tím nicméně končí výčet možných přizpůsobení.

Práce s notifikacemi je vysloveně Achillovou patou náramku. S příchozím upozorněním nemůžete nijak pracovat a vlastní ikonu pro rozlišení dostanete pouze u těch nejznámějších služeb, jako je například Messenger. Chybí možnost odpovědět přednastavenou zprávou, potěší alespoň česká diakritika. Na vlastní aplikace taktéž zapomeňte, spokojit se musíte se základními funkcemi, tedy stopkami, časovačem či budíkem.

Telefonní hovor můžete odmítnout, z náramku jej bohužel neodbavíte. Potěší alespoň vzdálená spoušť fotoaparátu (pouze s telefony Huawei/Honor) či funkce vyhledání telefonu. S pomocí Honor Band 6 můžete ovládat přehrávání hudby ze spárovaného zařízení. Operační systém jsem měl během testování v angličtině, český jazyk se do náramku dostane později skrze aktualizaci.

Sportovní aktivity a měření

Alfou a omegou každého fitness náramku je měření a jeho spolehlivost. Honor Band 6 se může s klidným svědomím zařadit po bok Xiaomi Mi Bandu, alespoň co se spolehlivosti měření týče. Kroky umí Honor Band 6 měřit velmi přesně, jen občas si připočte cca 300 kroků navíc, pokud jej budete nosit na dominantní ruce. Pro orientační měření ušlých kroků je Honor Band 6 jako stvořený.

Srdeční tep umí Honor Band 6 měřit 24 hodin denně a nemá sklony k výpadkům a nechtěným přerušením. Také během sportu zvládá měřit tep velmi spolehlivě. Zjištění okysličení krve lze pouze manuálně a na certifikovaný pulzní oxymetr nemá, pro základní orientaci nicméně postačí. Zajímavé je měření stresu, se kterým mám spíše negativní zkušenost. Ve chvíli, kdy jsem byl ve stresové situaci, náramek naměřil pouze mírné zvýšení. Pro uvolnění lze využít dechové cvičení, kterým vás náramek provede.

Měření spánku je až překvapivě spolehlivé. Různé fáze zaznamenal Honor Band 6 přesně, včetně občasného probuzení uprostřed noci. Zamrzela mě akorát absence chytrého budíku, k dispozici je jen standardní buzení skrze vibrace. To vás sice probudí, nicméně ne vždy v ideální fázi spánku. Sledování menstruačního cyklu jsem bohužel neměl možnost vyzkoušet.

Honor Band 6 zvládá zaznamenat 10 typů sportu – venkovní a pásový běh, chůzi venku a uvnitř, jízdu na kole a na cyklotrenažéru, volný styl posilování, plavání v bazénu, veslování a cvičení na eliptickém trenažéru. Automaticky také dokáže rozpoznat a zahájit šest typů cvičení, jako spolehlivá se ovšem tato funkce neukázala. Měření z mého testování probíhalo v pořádku, jen občas měl náramek potíže s párováním GPS z telefonu. Samotné měření bylo následně bez potíží, potěší také odhad VO2Max. Sportovních aktivit by na můj vkus mohlo být více, chybí mi například kolektivní sporty, jako je fotbal či basketbal.

Doprovodná aplikace

Nepřekvapivě je doprovodnou aplikací stále Huawei Zdraví, která je dostupná jak pro Android, tak iOS. Aplikace slouží jednak pro spárování a aktivaci Honor Bandu 6, ale také pro sledování naměřených veličin. V nastavení hodinek si můžete aktivovat některé funkce a stáhnout některý z připravených ciferníků, moc důvodů pro návštěvu ale mít nebudete.

Z naměřených dat si musíte závěry udělat bohužel sami. Více informací dostanete pouze u monitoringu spánku, takže alespoň v této oblasti můžete podrobněji sledovat, co děláte špatně. V ostatních měřeních se musíte spolehnout na vlastní úsudek.

Závěrečné hodnocení

Honor Band 6 je v rámci řady fitness náramků čínského výrobce významným posunem kupředu a frontální útok na špičku v odvětví, tedy Mi Band od Xiaomi. Předností je větší displej, přesné měření, povedený design a dobrá výdrž na baterii. Nevýhodou je stále přílišná podoba s náramky od Huawei, menší množství sportovních režimů, značně omezený operační systém a horší práce s notifikacemi.

Za cenu 1 290 korun nabídne Honor Band 6 hodně muziky za velmi sympatickou cenu. Doufám, že do budoucna Honor maximálně využije dobré základy, které převzal od Huawei, a vylepší je do té míry, kdy pro ostatní výrobce bude skutečný postrach. V současné době se jedná spíše o spícího obra, který se ne a ne probudit.