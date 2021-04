Recenze ASUS ROG Strix SCAR G533QS: výkon na prvním místě

„Absolutně maximální výkon“ je přesně to, co námi testovaný SCAR G533QS naprosto skvěle definuje a vystihuje. Není přitom určen jenom pro hráče, jak by se na první pohled podle modelové řady mohlo znát. Využijí jej i profesionálové, pojďme se na něj podívat zblízka.

Obsah balení: štědrost sama

ASUS byl u SCARu nezvykle štědrý. Nejen, že v balení najdete samotný počítač a 240W nabíječku, navíc zde najdete i náhradní 100W USB-C nabíječku, Keystone s klíčenkou a dva kryty Armor Cap. Samozřejmostí jsou i brožury, které ovšem nikdo nečte. Balení je opravdu moc hezky vyvedené, je vidět, že se jedná o počítač z řady ROG. Když krabici otevřete, počítač vám papírový mechanismus nadzvedne, takže se vám bude snáz vyndávat. Chválím minimální použití plastů v balení, kdy v sáčku byly jen nabíječky.

Technické specifikace Procesor AMD Ryzen 9 5900HX (8x 3,3 – 4,6 GHz), 4. generace Grafické akcelerátory NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile 16 GB VRAM, AMD Vega 8 Úložiště 2 TB M.2 PCIe SSD (RAID0) Operační paměť 32 GB RAM, DDR4, 3200 MHz (2 sloty) Displej Chi Mei 15″, IPS, 2560 x 2440 px (16:9), 165 Hz, 3ms Akumulátor ASUS 90 Wh Konektivita Intel AX200 (802.11ax / Wi-Fi 6) Rozměry a hmotnost 354 x 259 x 22,6 mm, 2,72 kg

Design a zpracování: duhové opojení

Už na první pohled je jasné, že jde o počítač, který je zaměřený na hry. Design se nese v duchu řady ROG. Sice nejsem úplně příznivcem designu herních notebooků, nicméně ASUS jej umí udělat hezky decentním a zároveň extravagantním. Osobně preferuji onu decentnost a za jeden z nejhezčích notebooků od ASUSu považuji Zephyrus G14, který mimochodem dostal upgrade na Ryzen 5. generace a RTX 3060.

Zpět ke SCARu. Před patnácti lety chtěl mít každý hráč v počítači modré podsvícení. Dnes je to RGB, SCAR není výjimkou. Nejenže je zde přítomné RGB podsvícení klávesnice, podsvícené jsou i prvky na bocích notebooku a na víku. Nutno podotknout, že na nějaké herním turnaji to bude vypadat efektně. Doma to je občas otravné, naštěstí jde podsvícení snadno vypnout. Nutno podotknout, že podsvícením není žádný problém osvítit celou místnost.

Tento laptop má velmi specifický design, který si můžete dokonce přizpůsobit. Malá část v levém horním rohu je snadno vyměnitelná. Jde o tzv. Armor Cap. Dva náhradní dostanete v balení. Nicméně, pokud máte po ruce 3D tiskárnu, můžete si vytisknout vlastní, třeba s logem vašeho týmu nebo se svou herní přezdívkou.

Ještě lepší je to, když notebook otevřete. Nejenže je základna poloprůhledná a nejde jen o jedno či více barevný plast, navíc zde uvidíte ještě více znaků herního počítače. Hodně zaujme font na klávesách a dedikovaná tlačítka pro rychlé přepínání módů počítače. Nutno podotknout, že zaujme taktéž malý výřez na pravé straně počítače – jde o slot pro KeyStone. Jde o malý NFC čip v pěkném balení, který je určený pro přepínání režimů notebooku. Lze mít více klíčů KeyStone a pomocí nich různě konfigurovat výkon, podsvícení apod.

Moderně taktéž působí i minimalistické rámečky okolo displeje. Ty sice už nepojmuly webkameru, ale kdo potřebuje při hraní kameru, že? Pro streamování se stejně webkamery nehodí, ta je nanejvýše na pracovní meeting či výuku. Pod displejem se ještě nacházejí tři notifikační diody, jedna indikuje stav zapnutí, druhá napájení z elektrické sítě a třetí aktivitu disku. Velmi praktické je i to, že diody jsou vidět pořád, ať už je notebook zavřený nebo otevřený.

Co mne velmi potěšilo, je hmotnost. Ta sice není nejnižší, 2,72 kg je poměrně hodně, ale na druhou stranu nejde ani o nijakého cvalíka, který by byl extrémně těžký. Hmotnost je opravdu moc příjemná, a ačkoliv jsem zvyklý na podstatně lehčí MacBook Pro M1, tak mi nepřipadala v batohu nijak zatěžující.

Vstupní zařízení

Klávesnice: na hraní? Na psaní? Na obojí

V předchozí kapitole jsem nakousnul klávesnici. Ta je zde opravdu velmi povedená. Jde o opticko-mechanický systém, který byl opravdu moc pohodlný. Nejsem nějak velký hráč kompetitivních her, upřímně se jim spíš vyhýbám. Nicméně hry hraji a na této klávesnici se hrály opravdu dobře. Klávesy moc příjemně cvakají, samozřejmě jsou mnohem hlasitější než membránové klávesnice, ale na druhou stranu jsem opravdu věděl, že jsem klávesu stiskl. Zdvih je tak akorát, není příliš vysoký ani nízký.

Kromě této mechaniky disponuje klávesnice velmi dobrým RGB podsvícením. Musím uznat, že se mi velmi líbilo mít na klávesnici duhu, ale jedna barva je jedna barva. Díky RGB si můžete vybrat prakticky jakou chcete, já si vybral klasicky bílou. Ta je sice trochu do modra, ale nejednalo se o nic strašného. Tohle není počítač, který budete mít v posteli a budete na něm pracovat. Ne, že by to nešlo, ale je hlavně na hraní. A koneckonců, když budete chtít nějakou méně agresivní barvu, můžete si trochu odstín přibarvit do oranžové. Proč ne, vše je možné.

Je očividné, že klávesnice je určená hlavně pro herní účely, nicméně to neznamená, že se na ní nedá psát. Píše se na ní velmi příjemně. Dokonce bych se nebál tvrdit, že klávesnice je příjemnější než ta na MacBooku Pro. Není problém psát delší texty, zkrátka skvělý univerzál. Nedovolím si odhadovat životnost, to ukáže jen čas. Co mne však překvapilo, je chybějící numerická klávesnice, jsem u 15“ notebooků zvyklý na její přítomnost. Toto je po dlouhé době, kdy se mi nějaký takový dostal do rukou, předtím to byl MacBook Pro 15 2012 a to už je nějaký ten pátek.

Touchpad: numerická klávesnice se hodí

Dokonce na notebooku najdeme i touchpad. Ten je zde až nezvykle povedený. Osobně bych upřímně čekal, že ASUS osadí nějaký levnější a nebude se jím moc zabývat. Co si budeme nalhávat, stejně u takového stroje budete používat externí myš. Nicméně, stisk je poměrně symetrický po celé ploše, horší je jen v horní desetině. Překvapila mne taktéž gesta, která už fungují opravdu dobře, na úroveň MacBooků sice nedosahují, ale v rámci Windows strojů jde o dobrý touchpad. Ten navíc výrobce využil pro zobrazení numerické klávesnice. Zde mám menší výtku, protože se mi podařilo několikrát numerickou klávesnici zapnout, aniž bych chtěl.

Displej: radost pohledět ve 165 Hz

„Hertz je jednotkou frekvence (kmitočtu) v soustavě SI. Jde o odvozenou jednotku, která vyjadřuje, kolik cyklických (pravidelně se opakujících) dějů se odehraje za jednu sekundu.“ Wikipedia. Proč je tady citát z Wikipedie? Inu, jde o herní notebook a displej je nesmírně důležitou částí gamingu, takže těch „hertzů“ potřebujete hodně. My jsme měli zapůjčenou variantu s 2K (2560 x 1440 px) displejem a frekvencí 165 Hz. A to nejde o vrcholnou variantu, nebo snad ano? ASUS nabízí buď tuto variantu nebo si můžete vybrat verzi s nižším Full HD rozlišením, ale zase s frekvencí 300 Hz. Takže není zde na výběr lepší nebo horší, máte na výběr vyšší rozlišení nebo vyšší frekvenci.

Samozřejmě jde o IPS displej s odezvou 3 ms a povrchová úprava je matná, což je tak akorát. Přeci jen nechcete vidět v obraze odraz vašeho soupeře, který sedí za vámi. Nutno podotknout, že barvy jsou skvělé, ještě aby ne, displej pojme 100% DCI-P3 barevného prostoru. Takový Cyberpunk vypadal opravdu skvěle.

Zvuk: skvěle doplňuje atmosféru

Ačkoliv se dá předpokládat, že u hraní budete mít většinou připojená sluchátka, neošidil ASUS nic ani zde. SCAR má celkem 4 reproduktory – dva výškové, dva pro ostatní frekvence. Ty dokonce podporují technologii Smart Amp pro vyšší hlasitost. Zvuk je opravdu dobrý, a to i při vysoké hlasitosti. Můžete poslouchat tvrdou muziku nebo si užívat zvuků vaší oblíbené hry. Sluchátka můžete připojit buď pomocí USB nebo skrz klasický 3,5mm jack. Ten umožní připojení sluchátek a mikrofonu jediným konektorem, což je méně matoucí, než když jsou konektory dva.

Baterie a výdrž: velmi dobré hodnoty

Výdrž baterie je jedním z faktorů, které mne opravdu překvapily. Tedy ne úplně ve všech směrech, ale maximální výdrž je opravdu velmi dobrá. Když potřebujete, dokáže běžet notebook jen na integrovanou grafiku, což ušetří opravdu hodně energie. No a pokud chcete na baterii hrát s dedikovanou grafikou, také můžete… chvíli. Nutno podotknout, že je zde opravdu hodně možností, jak ušetřit energii. Když vypnete všechna okrasná podsvícení, dostanete se na opravdu velmi dobré hodnoty.

Test Výsledek Přehrávání YT videa 4K – 75% podsvícení 10 hodin 42 minut Internet – 75% podsvícení 8 hodin 43 minuty Internet – 50% podsvícení 9 hodin 12 minut Maximální zatížení – 100% podsvícení 1 hodina 12 minut Nabíjení 0–100% 1 hodina 34 minut Nabíjení 0–80% 1 hodina 12 minut

Konektivita

Notebooku sice chybí webkamera, ale to neznamená, že mu chybí i připojení k síti. Preferovaná volba bude zřejmě ethernet. Ten je zde pouze gigabitový, což je dostačující, pro hraní není potřeba vysoký bandwidth. Nicméně i tak by lépe působil 2,5gigabitový řadič. Lepší bude pořídit si výkonnější router. Kromě ethernetu zde máme klasickou sortu konektorů. USB-C 3.2g2 (10 Gb/s) s DisplayPortem a Power Delivery, bohužel nejde o Thunderbolt. Pro obraz využijeme ještě HDMI 2.0b. Pak máme na výběr ze tří klasických USB-A 3.2g1 (5 Gb/s) portů. A společně s kombinovaným audio jackem a nabíječkou je to všechno.

Bezdrátově se můžete připojit k sítím Wi-Fi standardu ax nebo také Wi-Fi 6. Je zde přítomný klasický adaptér AX200, který funguje velmi dobře. Problémy s nestabilitou vůbec nenastaly a vše fungovalo tak, jak má. Příjem signálu byl taktéž velmi dobrý, nebyl problém chytit signál přes dvě místnosti.

Hardwarová výbava

Procesor: osmijádrový odvaz

A konečně se dostáváme k tomu, co dělá tento počítač tak skvělým. Je to hardware. Procesor je opravdu slušné dělo. Ještě aby ne, 8 jader a frekvence až 4,6 GHz se nevidí každý den. Samozřejmě se frekvence liší podle nastaveného výkonnostního režimu, v základu procesor běží na 3,3 GHz. Úsměvné, pamatuji si na první generaci Ryzenů, jak měla problémy s frekvencemi nad 3,8 GHz… A co s tímhle výkonem dělat?

Všechno, zvládne opravdu všechno. Pro představu, občas dělám testy pomocí frameworku Selenium, kdy spouštím webové roboty, aby procházeli nějaké stránky. Intel Core i5-8250U zvládnul obsloužit 8–10 klientů najednou… SCAR zvládnul klientů 40. Pak začal kolabovat server. Takže opravdu úctyhodný výkon nejen pro hráče. Testy probíhaly s nastavením Turbo, které poskytuje maximální výkon.

Test Výsledek Cinebench R15 – Single Core 224 bodů Cinebench R15 – Multi Core 2051 bodů Cinebench R20 – Single Core 563 bodů Cinebench R20 – Multi Core 5180 bodů Cinebench R23 – Single Core 1347 bodů CPU-Z 1.95 – Single Core 582,5 bodů CPU-Z 1.95 – Multi Core 5496,9 bodů PyPrime – 2B – všechna vlákna 17,464 s Super Pi / mod1.5 XS – 32M 7m 12,789s wPrime – 32M 3,093 s wPrime – 1024M 77,146 s 3DMark 13 – Time Spy – GPU 8603 bodů

Grafická karta: „This bad boy can fit so many fps in it“

O nové generaci GeForce Ampere slyšel nejspíš každý, kdo se o hardware aspoň trochu zajímá. Tohle je masakr. Je skvělé vidět, jak se všechen ten výkon posouvá dopředu, jak narůstá a zároveň klesá spotřeba (v přepočtu na výkon). Fakt, že si většinu nového hardwaru stejně nemůžeme koupit, nechme stranou.

RTX 3080. 1545/1750 MHz (GPU/VRAM). 448 GB/s. 6144 shaderů. Tohle jsou opravdu pojmy. Tato grafika zvládne všechno (až na Cyberpunk 2077 a GTA IV :-D), co si zamanete. Výkon je opravdu úctyhodný, a to nejen v nových hrách, ale i těch starších. Problém nečiní ani VR, ještě aby ano. Výsledky mluví za vše.

Grafickému čipu sekunduje 16 GB operační paměti s propustností 448 GB/s. Propustnost není až tak obrovská, před hodně lety zvládla Fury X dokonce 512 GB/s a to už je nějakých 6 let. Propustnost nicméně není všechno, potřebujeme optimalizace a lepší architektury. Tu bychom tady rozhodně měli, obzvlášť výkon pro těžbu kryptoměn je určitě dobrý, jinak by se daly tyto grafiky koupit. Nicméně, kromě GeForce RTX 3080 tu máme ještě grafický akcelerátor v procesoru. Ten je tu kvůli jedinému účelu, ušetřit energii, což se mu rozhodně daří. Přeci jen TDP dedikovaného čipu může dosahovat až úctyhodných 115 W. To se nedá s pár watty Vegy v procesoru srovnat.

Test Výsledek Unigine Superposition 9128 bodů GPUPI – 20M 6,008 s 3DMark 13 – Time Spy – GPU 9099 bodů Cyberpunk 2077 – Ultra, RTX OFF, QHD 49 fps (37 fps – 1% low) Zaklínač 3 – Ultra, Hairworks 4, QHD 96 fps (75 fps – 1% low) GTA IV – Very High, QHD 66 fps (75 fps – 1% low) Red Dead Redemption IV – Ultra Optimized, QHD 85 fps (62 fps – 1% low) Dota 2 – Best Looking, QHD 112 fps (64 fps – 1% low) Shadow of Mordor – Ultra, QHD 143 fps (109 fps – 1% low) Shadow of Tomb Raider – Ultra, QHD 86 fps (42 fps – 1% low) Half-Life Alyx – Ultra, QHD 92 fps (81 fps – 1% low)

Operační paměť: kolik si budete přát

Kolik si přejete operační paměti? Všechnu. My jsme měli na testování kousek s 32 GB a frekvencí 3200 MHz, to dostačuje prakticky na všechno, co děláte. Pokud tedy ve velkém nevirtualizujete, v tom případě si můžete paměť rozšířit až na 64 GB, a to je na přenosný počítač opravdu hodně. Je ovšem škoda, že paměti jsou ve dvou slotech, a ne ve čtyřech. Jednak by maximální kapacita ještě vzrostla a nemuseli byste moduly měnit, ale mohli byste je jen přidat. Na trhu jsou ještě varianty s 16 GB, což je pro většinu operací taktéž dostačující hodnota.

Chlazení: je trochu hlučnější

Dá se předpokládat, že takový výkon nadělá hodně hluku, protože bude potřeba ho pořádně chladit. Nutno podotknout, že to není zase až takový problém, chlazení je opravdu velmi účinné a nejedná se o žádné tryskové letadlo, jak jsem předpokládal. Hodně tomu pomáhají speciálně tvarované lopatky ventilátoru, které efektivně foukají vzduch ze čtyř otvorů z počítače ven. Stále však jde o velký hluk. V tabulce níže jsou hodnoty teplot, které jsem zaznamenal. Jde o průměry z časového intervalu jedné hodiny dané činnosti.

Činnost Teplota CPU Teplota GPU Hraní her – Cyberpunk 2077 – Turbo 87 °C 85 °C Maximální zatížení – Turbo 93 °C 89 °C Prohlížení internetu – Tichý 43 °C 32 °C

Úložiště: na pár her stačí

Nadpis je trochu zavádějící, kapacita úložiště totiž stačí na více her než na pár. ASUS osadil dva moduly M.2 připojené přes PCIe 3.0. Jsou zapojeny v režimu RAID 0, tudíž došlo k rozložení zátěže a zdvojnásobení kapacity úložiště. A výkon je opravdu velmi vysoký. Bude stačit prakticky na všechno. Pokud tedy nemáte v knihovně na Steamu přes 150 her, pak budou asi i 2 TB málo.

Softwarová výbava: standard s ovládacím softwarem navíc

Softwarová výbava je vcelku normální. Máme tady Windows 10 Home, verze Pro by působila líp, ale to není nic neobvyklého. Co také jiného použít než Windows, že? Linux už podporuje hodně her, ale na hry jsou stále lepší Windows. Samozřejmostí je software na ovládání podsvícení klávesnice a myši, resp. celého notebooku. Software na ovládání frekvencí procesoru a grafiky – nepřímo je taktéž velmi dobře použitelný, v podstatě jde o náhradu nástroje od Microsoftu, kterým přepínáte režimy počítače. ASUS také implementoval podporu Aura Sync. Ta umožní synchronizovat nastavení zbarvení nejen počítače, ale také vašich sluchátek, pokud jsou od ASUSu a podporují Aura Sync, a dalších zařízení.

Závěrečné hodnocení

Nutno podotknout, že ASUS odvedl velmi dobrou práci. SCAR G533QS je opravdu velmi povedeným herním počítačem. Nebudu tvrdit, že je nejlepším, ale minimálně je jedním z nejlepších. Kombinace všech prvků je v dokonalé harmonii, od vybalancování výkonu procesoru a grafiky přes velmi dobře vyřešené chlazení až po skvělý displej.

To vše doplňuje pěkný design a skvělá klávesnice. Kdyby ASUS udělal něco obdobného v menším balení, byl by to pro mě počítač číslo jedna… Počkat, to je vlastně Zephyrus G14. Nicméně, pokud bych se poohlížel po 15palcovém notebooku s monstrózním výkonem, určitě bych si vybral SCAR.

Je to nejen počítač pro hráče, ale také pro profesionály, kteří potřebují nekompromisní výkon na cesty a nebude jim vadit, že jejich hardware nebude ve zcela business kabátku. Bohužel, vše má svou vadu na kráse, zde je největším problémem to, že notebook je poměrně drahý – cena se pohybuje od 55 do 80 tisíc dle konfigurace.

To nejhorší je, že notebook vůbec nejde koupit a trápí jej stejný problém jako grafické karty pro desktopy. Asi nám nezbývá nic jiného než čekat, až kryptografická horečka zase přejde. Byť se obávám, že tenhle stav potrvá opravdu hodně dlouho.

A musím uznat, že jako fullstack developer budu nad pořízením nového notebooku hodně přemýšlet. Aktuálně jsem spokojený s M1 MacBookem Pro, ale home office mi sebral důvod, proč mít malý notebook, a kdo ví, třeba si příště koupím ASUS, protože z dřívějšího otloukánka se stal výrobce opravdu kvalitních počítačů, který do jisté míry udává směr.