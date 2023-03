Realme pracuje na skládacím telefonu. Bude to Flip nebo Fold?

Realme je jedním z posledních asijských výrobců, který oficiálně nepřinesl svůj vlastní skládací smartphone. Nyní se situace mění, šéf společnosti Madhav Sheth se totiž na Twitteru zcela vážně ptá, jestli mají zákazníci zájem spíše o „Realme Flip“ anebo o „Realme Fold“.

Právě toto jednoduché označení, které začal první používat korejský Samsung, rozlišuje dva základní typy skládacích smartphonů dneška: Flip, moderní véčko, a Fold, větší smartphone, jehož flexibilní konstrukce se otevírá jako kniha.

What do you want next… #realmeFlip or #realmeFold?

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) March 9, 2023