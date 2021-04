Realme chystá levný smartphone se 120Hz displejem a čipem Dimensity

Realme poměrně nedávno představilo nové smartphony, které navazují na předchozí úspěšné modely. Jak to vypadá, po telefonech Realme 8 a Realme 8 Pro si čínský výrobce nechce dát zaslouženou pauzu a již připravuje další smartphone.

Zmíněnou novinkou je Realme Q3, které začalo vystrkovat růžky na čínských sociálních sítích. Spekulovaným vylepšením oproti předchozímu modelu má být procesor MediaTek Dimensity 1100, který podporuje moderní technologie jako 144Hz displeje a sítě 5. generace a dle prvních ohlasů má dosahovat minimálně stejného výkonu jako Snapdragon 870.

V případě Realme Q3 to nicméně bude displej s obnovovací frekvencí „pouze“ 120 Hz neznámé výrobní technologie, který doplní baterie s kapacitou 4500 mAh s podporou rychlého 50W nabíjení. Zajímavostí má být nabíječka v balení, která bude údajně podporovat až 65W nabíjení. Zadní straně také chybí čtvrtý fotoaparát – podle všeho Realme vsadí na kombinaci hlavního fotoaparátu a tradiční dvojice makro/bokeh.

Co nás rozhodně zklamalo, je obří nápis „Realme“, který zabírá skoro polovinu zadní strany. Ačkoli je to lepší řešení než slogan „Dare to leap“, který používá řada Realme 8, stále si myslíme, že zejména konzervativnější uživatele takhle masivní text může odradit od koupě.

V Číně se novinka bude prodávat za příznivých 2 000 jüanů, což je v přepočtu zhruba 6 700 korun. O dostupnosti na českém trhu prozatím nemáme žádné informace, nicméně není vyloučeno, že se k nám podívá, a možná i pod jiným názvem.