Realme 8 Pro se 108Mpx fotoaparátem oficiálně. Nabijete jej za 48 minut

V redakci už zhruba týden testujeme nový model Realme 8 Pro, který si odbyl premiéru teprve před několika málo minutami. Mezi hlavní lákadla patří hlavní 108Mpx fotoaparát a rychlé 50W nabíjení, díky kterému 4500mAh akumulátor z nuly na sto dobijete za pouhých 48 minut (výrobce udává o minutu méně, nicméně já při třech nabíjeních vždy dosáhl na o minutu delší výsledek). Už po 17 minutách na nabíječce se se dostanete na 50% úroveň nabití. Takto výkonný nabíjecí adaptér je navíc součástí balení a není tedy nutné jej dokupovat zvlášť.

Při pohledu na další hardwarové parametry tu už ale tak velký skok oproti loňskému modelu Realme 7 Pro nevidím – ve výbavě se nachází totožný 6,4″ Super AMOLED panel s Full HD+ rozlišení (1080 x 2400 px), což s sebou bohužel přináší standardní 60Hz obnovovací frekvencí. Maximální úroveň jasu je dostačujících 1000 nitů.

Do zobrazovacího panelu je rovněž integrována čtečka otisků prstů. Hnacím motorem se stal osmijádrový čipset Snapdragon 720G, kterému dělá společnost slušných 6/8 GB RAM. Pro vaše data je připravena 128/256GB interní paměť. Potěší i přítomnost slotu na dvě nanoSIM a microSD kartu, někomu naopak může vadit absence 5G sítí.

Čtyři oči na zádech, hlavní se 108 megapixely

Hlavní 108Mpx fotoaparát vyrábí Samsung; konkrétně se jedná o snímač ISOCELL HM2, který byl představen v září loňského roku. Velikost senzoru je 1/1,52″ a využívá se i pro focení snímků s trojnásobným přiblížením, avšak optická stabilizace chybí. V tomto režimu snímač pořídí celkem osm fotek v 12Mpx rozlišení, které následně spojí do jednoho snímku.

Realme pro hlavní fotočip připravilo vlastní sadu optimalizací. Jednou z nich je například schopnost bezztrátového 3× přiblížení, které využívá sloučení osmi po sobě jdoucích fotografií do jedné, jejich ořezání a vylepšení pomocí algoritmů pro zvýšení jasu.

Druhým objektivem je 8Mpx širokáč se světelností f/2.25. Fotovýbavu uzavírají dva 2Mpx snímače – jeden černobílý, druhý pro focení makra. Oba mají shodnou světelnost f/2.4. Video je možné nahrávat maximálně ve 4K rozlišení při 30 fps. Přední selfie kamerka má 16Mpx rozlišení a světelnost f/2.45 (jde o snímač Sony IMX471 s pěti optickými členy). Test fotoaparátu a recenzi vám nabídneme až v průběhu dubna, kdy končí výrobcem stanovené embargo.

Timelapse videa s posunem

Realme 8 Pro jako první smartphone přichází s vlastním režimem pro pořizování časosběrných astrografických videí. V tomto případě snímač pořizuje 30 fotografií za 8 minut, z čehož vytvoří timelapse video o délce 1 vteřiny; tento postup se pak opakuje až do vytvoření celého videa. Výsledek si můžete prohlédnout zde.

Pro pořizování časosběrných videí má Realme připravený i speciální režim Tilt-shift Time-lapse, kdy zaznamenané video vypadá, jako kdyby bylo pořízené ve světě miniatur, neboť s pomocí vnitřních algoritmů simuluje náklon kamery a přidává rozmazání pro vzdálené objekty.

Hardwarové parametry Realme 8 Pro Systém: Android 11 Rozměry: 160,9 x 73,9 x 8,1 mm , Hmotnost: 176 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 720G, octa-core 2x 2,3 GHz Kryo 465 Gold, 6x 1,8 GHz Kryo 465 Silver RAM: 6/8 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,4", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 128 Mpx, f/1.88, 1/1.53", PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.25,širokoúhlý, záběr 119° Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.45, Full HD video, HDR, panorama Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Hmotnost telefonu je 176 gramů a pocitově Realme 8 Pro skvěle padne do ruky. Svůj podíl na tom má i tloušťka 8,1 mm a dobře vyvážené těžiště. Design novinky se bude líbit zejména mladým uživatelům, nicméně nad přítomností obřího sloganu „Dare to leap“ na zadní straně nechápavě kroutím hlavou od té doby, co mi telefon dorazil. Chápu snahu výrobce přijít s něčím originálním, ale nápis zabírající třetinu plochy je zkrátka přes čáru a zejména konzervativnější zákazníky může odradit.

Cena a dostupnost

Realme 8 Pro se na českém trhu objeví v první polovině dubna. Lokální cenu zatím neznáme a čekáme i na zveřejnění té evropské. Jakmile ji budeme mít k dispozici, do článku ji doplníme. Telefon se bude prodávat v námi testované černé barvě, kterou doplní ještě výraznější modrá a žlutá.