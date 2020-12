Řada OnePlus 9 nabídne více modelů, než se čekalo. Máme nové rendery

Už nějakou dobu není žádným tajemstvím, že OnePlus na začátku příštího roku vypustí dvě nové „vlajkové lodě“ – OnePlus 9 a One Plus 9 Pro. Nyní to vypadá, že se k nim připojí ještě třetí model OnePlus 9E.

OnePlus 9E?

OnePlus si zřejmě bere příklad ze Samsungu (a vlastně i Applu) a během jedné akce vypustí několik zařízení v různých cenových kategoriích. Tato informace se objevila na Twitteru Maxe Jambora. Všech tří modelů bychom se tedy měli dočkat už v březnu 2021. Co se týče modelu 9E, tak zatím bohužel nevíme, do které kategorie bude patřit ani jak bude vybaven.

OnePlus 9 Pro

Kromě informací o třetím smartphonu se na internet dostaly také rendery modelů OnePlus 9 a 9 Pro. Z těchto snímků je možné vidět, že jejich designová inspirace vychází převážně z modelu OnePlus 8T a série Nord N.

U renderů 9 Pro je vidět masivnější fotoaparát s dokonce čtyřmi objektivy. Můžeme identifikovat klasický širokoúhlý a ultra širokoúhlý objektiv. Dále očekáváme také teleobjektiv. Funkce čtvrtého objektivu zatím není známá.

Zdá se, že zakřivení hran displeje bude větší, než bylo u modelu 8 Pro. Model 9 Pro dále nabídne 6,7″ displej s obnovovací frekvencí 144 Hz. Měl by dostat také vylepšené stereo reproduktory a podporou Dolby Atmos.

OnePlus 9

Co se týče levnější alternativy – modelu OnePlus 9, dle renderů bude k dispozici několik barevných variant a fotoaparát nabídne tři objektivy. Marně byste ale hledali zaoblené hrany displeje. Jinak je design obou telefonů velmi podobný.

OnePlus 9 i 9 Pro poběží na čipsetu Snapdragon 875 s 8 GB RAM paměti. Nabíjet tyto smartphony bude možné až 65 W.