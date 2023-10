Qualcomm Snapdragon X: nová rodina počítačových procesorů bude chtít konkurovat Applu

Už za dva týdny se na Havaji odehraje další ročník výročního summitu společnosti Qualcomm. Americká firma na této události obvykle odhaluje nové čipsety do všemožných zařízení, především pak vlajkové Snapdragony pro nejlepší smartphony první poloviny následujícího roku. Letos se Qualcomm bude pravděpodobně věnovat i počítačům.

Když Apple v roce 2020 oznámil přechod z procesorů Intel na vlastní platformu Apple Silicon, způsobil tím malou počítačovou revoluci. ARMové procesory Apple M1 a M2 doslova deklasovaly konkurenci, především díky své efektivitě.

Paradoxně málokdo ví, že ARMové procesory pro počítače vyrábí i Qualcomm, a to dokonce déle než Apple – první generace čipu Snapdragon 8cx byla představena již v roce 2018, aktuálně je na trhu generace třetí. Přestože tyto procesory mají několik konkurenčních výhod, výrobci počítačů s Windows i nadále preferují klasické procesory od Intelu a AMD – nejsou u nich potíže s kompatibilitou aplikací, navíc nabízejí vyšší výkon, byť vykoupený větší spotřebou. Qualcomm nicméně neskládá zbraně a chystá nový útok.

Americká firma v tomto týdnu oznámila příchod nové generace počítačových čipsetů Snapdragon X, která bude mít ambice srovnávat se s nejnovějšími procesory od Applu. Qualcomm bude chtít ve svých čipových sadách zúročit dlouholeté zkušenosti s vývojem heterogenních výpočetních architektur – Snapdragon X má v sobě obsahovat jak centrální procesorovou jednotku (CPU), tak grafický čip (GPU) a neurální jednotku (NPU).

Hlavní slovo si vezme bezesporu procesor – Qualcomm totiž poprvé použije jednotku Oryon, která má být násobně výkonnější a efektivnější než dosavadní procesory postavené na jádrech Kryo vycházejících z návrhů společnosti ARM. Procesory Oryon mají být výsledkem akvizice společnosti Nuvia, kterou Qualcomm získal na začátku roku 2021 za 1,4 miliardy dolarů – tuto společnost přitom vytvořil tým bývalých inženýrů Apple.

Podle posledních informací mají procesory Oryon fungovat skutečně dobře, dokonce prý disponují vyšším výkonem než procesory generace Apple M2 v počítačích MacBook a MacBook Pro. S taktem 3,6 GHz mají jádra Nuvia P získávat v benchmarku Geekbench 6 skóre okolo 2600/14000 bodů, v taktu 4 GHz má dokonce skóre jednoho jádra narůst na 2900 bodů. Horší to ale má být s efektivitou, kde se žádný významný posun kupředu neočekává.

