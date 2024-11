Qualcomm chce zadupat Intel do země. Snapdragony mají do pěti let pohánět polovinu počítačů

Qualcomm představil investorům své vize pro blízkou budoucnost

Hlavní slovo v nich hrají počítačové procesory

ARMové procesory mají do pěti let pohánět až 50 procent počítačů

V minulém týdnu se uskutečnila událost Qualcomm Investor Day 2024, na které americký čipový gigant před investory odhalil své plány a vize v blízké budoucnosti. Qualcomm je vnímán jako jeden z největších výrobců čipů pro smartphony, avšak jeho ambice jsou mnohem vyšší – v letošním roce naplno vstoupil do světa počítačových procesorů a v příštích letech by chtěl v tomto odvětví výrazně navyšovat svůj tržní podíl.

Qualcomm chystá levnější počítačový čip

Svůj první počítačový Snapdragon představil Qualcomm už v roce 2018, avšak díru do světa se mu udělat nepodařilo – chyběl mu výkon a tehdejší Windows pro ARMové procesory trpěly omezenou kompatibilitou aplikací a her navržených pro architekturu x86. S druhým problémem se vypořádávají i současné procesory z rodiny Snapdragon X, avšak v jejích případě se množství kompromisů značně snížilo a jejich výkon a efektivita jsou přímo dechberoucí. Ředitel Qualcommu Cristiano Amon zdůraznil, že rodina procesorů Snapdragon X je aktuálně lídrem v efektivitě, v poměru výkon/watt má tento čip porážet i poslední generace procesorů Intel a AMD (procesory od Applu zmíněny nebyly).

Od konce loňského roku Qualcomm představil hned několik procesorů z rodiny Snapdragon X, přičemž v tuto chvíli platí toto orientační rozdělení:

Snapdragon X Elite – s 12jádrovými procesory pro počítače s cenou okolo 1 000 dolarů (asi 30 tisíc korun s DPH),

Snapdragon X Plus – s 8/10jádrovými procesory pro počítače s cenou okolo 800 dolarů (asi 24 tisíc korun s DPH).

Qualcomm na akci Investor Day prozradil, že chystá další čip, který by měl pokrýt levnější stroje s cenou okolo 600 dolarů (asi 18 tisíc korun). Zatím není jasné, jak se bude jmenovat, pravděpodobný je jednoduchý název Snapdragon X. V příštím roce bychom se rovněž mohli dočkat druhé generace čipsetů Snapdragon X Plus a Elite s novými jádry Oryon 3. generace.

Do pěti let bude ARM až na 50 procentech počítačů

V budoucnu by firma chtěla nabídnout čipy pro většinu cenových kategorií – do roku 2026 chce mít „pokryto“ až 70 procent trhu notebooků, přičemž podle interních projekcí by v této době mělo čip Snapdragon používat více než 100 různých zařízení.

Qualcomm očekává, že v roce 2029 bude na trhu 30–50 procent počítačů, které nebudou pohánět x86 procesory, přičemž tento trh by měl jenom Qualcommu generovat tržby ve výši 4 miliard dolarů.