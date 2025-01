Prý je to tutovka! Očekávané Nintendo Switch 2 se představí už tento týden

Očekává herní konzole Nintendo Switch 2 by měla být odhalena už ve čtvrtek 16. ledna

Informace pochází od uznávaného informátora s přezdívkou Nate

Představení se bude týkat pouze samotné konzole, na hry dojde o několik týdnů později

Vytoužený okamžik mnoha hráčů už je opravdu blízko. K odhalení konzole Nintendo Switch 2 by mělo dojít ve čtvrtek 16. ledna. Ve svém podcastu do potvrdil důvěryhodný informátor, který na internetu vystupuje pod přezdívkou Nate. Oznamovací trailer se podle něj zaměří hlavně na zařízení jako takové, přičemž prezentace nových her by měla přijít na řadu o něco později, patrně někdy na přelomu února a března.

Nintendo Switch 2 otázkou hodin

„Slyšel jsem, že samotné odhalení se zaměří téměř výhradně na samotnou konzoli. Nějaká hra by se mohla mihnout v jednom ze záběrů, ale na software nebude kladen důraz,“ je přesvědčený Nate. Rozdělením odhalení do dvou etap by se japonských výrobce vydal po vlastních stopách z roku 2016, kdy nejprve představil podobu původního Switche a až poté přišla na řadu prezentace chystaných titulů. Dvoudílné odhalení navíc potvrzují také zdroje renomovaného magazínu VGC. Připomeňme, že v oznamovacím traileru na původní Switch se objevily vůbec první záběry z neoznámené hry s Mariem, ze které se o několik týdnů později vyklubala oceňovaná hopsačka Super Mario Odyssey.

Chystá se Mario Kart i nový 3D Mario

V další části podcastu se Nate domnívá, že Switch 2 by mohl být uveden na trh letos v květnu nebo červnu, přičemž i tato spekulace se shoduje se zdroji magazínu VGC. Očekávanou konzoli by podle informátora mohl doprovodit na trh nový díl legendárních ztřeštěných závodů Mario Kart, po nichž by během předvánočního období následoval nový 3D Mario.

Ve srovnání s původním Switchem by se nová konzole měla dočkat rozsáhlé podpory od vývojářských studií třetích stran. Mezi prvními by měla být k dispozici předělávka Final Fantasy 7, dosud poslední díl série Assassin’s Creed s podtitulem Mirage či remake třetího dílu série Metal Gear s názvem Metal Gear Solid Delta.