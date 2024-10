První střípky informací o Samsungu Galaxy S25 FE. Dočkáme se slim verze?

Galaxy S24 FE se ještě nestihl ohřát na pultech obchodů a už se spekuluje o nástupci

Ten by měl nabídnout ještě tenčí tělo a čipset od MediaTeku

Dočkat bychom se měli až v příštím roce

Jihokorejský gigant Samsung tradičně představuje své nové zařízení začátkem roku, což je termín, který se pomalu, ale nezadržitelně blíží. V poslední době se nicméně spekuluje také o novém zařízení z ranku dostupných vlajkových modelů, které Samsung označuje písmeny FE. S nimi má společnost ze Soulu problematický vztah a ačkoli jsou tyto modely minimálně u části zákazníků velmi oblíbené, do jejich pravidelného představování se firma příliš nehrne. Nyní se objevily další spekulace ohledně modelu Galaxy S25 FE, která by měla spatřit světlo světa už v příštím roce.

Tenčí v pase a s novým čipsetem

To nicméně není jediná zajímavá informace. Samsung údajně zvažuje vydání Galaxy S25 FE jako „slim“ modelu. Podle dostupných informací by Galaxy S25 FE mělo disponovat displejem s úhlopříčkou 6,7″, tedy stejnou jako v případě S24 FE. Označení „slim“ se nejspíše vztahuje k nižší tloušťce zařízení, které by mělo být dosaženo pomocí přepracované baterie. Vzhledem k tomu, že současný model Galaxy S24 FE má v pase 8 milimetrů, je tedy otázkou, jak moc chce Samsung ještě zeštíhlovat.

Je ale také pravděpodobné, že označení „slim“ bude narážet na mírně ochuzenou výbavu oproti vlajkovým modelům. Stále totiž kupříkladu nevíme, jakým čipsetem bude chystaný smartphone disponovat. Současný Galaxy S24 FE má ve svých útrobách Exynos 2400e, tedy mírně ochuzenou variantu čipsetu, které mají vlajkové modely. Jihokorejská společnost by podle spekulací mohla v případě Galaxy S25 FE nasadit procesor Dimensity od MediaTeku, což je otázka především z pohledu toho, jak moc bude se svým výkonem zaostávat oproti nejvybavenějším modelům.

Jakým způsobem se Samsung postaví k dostupné vlajkové lodi Galaxy S25 FE budeme v následujících měsících sledovat. Vzhledem k tomu, že současný model byl uveden na trh teprve minulý měsíc, je velmi nepravděpodobné, že bychom se jeho nástupce dočkali dříve, než v létě příštího roku.