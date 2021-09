První specifikace Galaxy S22 Ultra. Čekají nás velké změny?

Minulý měsíc korejský gigant Samsung představil dvojici ohebných smartphonů Galaxy Z Fold 3 a Flip 3, nicméně příznivci tradiční konstrukce chytrých telefonů vyhlížejí začátek příštího roku, kdy se pravděpodobně dočkáme představení nových smartphonů z řady S22.

V případě chystaných vlajkových lodí se spekuluje o nasazení obřího fotosenzoru s rozlišením 200 Mpx, který Samsung nedávno oficiálně představil veřejnosti. Poslední úniky bohužel naznačují, že ani nejvybavenější model Galaxy S22 Ultra se tohoto gigantického senzoru pravděpodobně nedočká.

To alespoň tvrdí známý leaker Ice Universe, ke kterému se přidává také leaker The Cat a korejský server The Elec. Základní varianta S22 a model Plus údajně dostanou stejné fotoaparáty, konkrétně hlavní 50Mpx senzor (pravděpodobně nedávno představený ISOCELL GN5) a 3x teleobjektiv s variabilní ohniskovou vzdáleností.

Z hlediska fotoaparátů má být opět nejzajímavější varianta Ultra. Hlavní snímač se bude pyšnit 108Mpx rozlišením s velikostí pixelů 0,8 µm s vylepšenou optickou stabilizací obrazu, jinak bude pravděpodobně stejný, jako v současném Galaxy S21 Ultra. Změnou si projde také širokoúhlý objektiv, který sice zachová 12Mpx rozlišení, ale dostane navíc optickou stabilizaci.

Samsung vylepší fotoaparáty řady S22, revoluci ale nečekejte

Hlavní a širokoúhlý fotoaparát doplní dva teleobjektivy, konkrétně jeden s 3x optickým zoomem a druhý s 10x optickým zoomem. Ačkoli je údaj o zoomu stejný, v praxi by měly oba teleobjektivy mít větší ohniskovou vzdálenost, a tedy i větší přiblížení. Konkrétní údaj bohužel prozatím není znám.

Za zmínku stojí také přední selfie fotoaparát, jenž by měl dostat rozlišení 40 Mpx. Pokud se těšíte na to, že přední kamera bude ukrytá pod displejem, pravděpodobně se tak nestane. Fanoušky dotykového pera S Pen alespoň potěší fakt, že model Galaxy S22 Ultra zachová jeho podporu.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S21 Ultra Systém: Android 11 Rozměry: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm , Hmotnost: 228 gramů Čipset: Samsung Exynos 2100, octa-core, 1x 2,9 GHz Cortex-X1, 3x 2,80 GHz Cortex-A78, 4x 2,2 GHz Cortex-A55 RAM: 12/16 GB , Interní paměť: 128/256/512 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,8", Quad HD+, 1440 x 3200 px Hlavní fotoaparát: 108 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, laserový AF, OIS Druhý fotoaparát: 10 Mpx, f/4.9, 1/3.2", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optický zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 10 Mpx, f/2.4, 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optický zoom, teleobjektiv , Přední kamera: 40 Mpx, f/2.2, 26mm, 0.7µm, PDAF, 4K video Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 33 490 Kč Kompletní specifikace

Fotoaparáty ve vlajkové řadě Galaxy S22 pravděpodobně dostanou jen drobná vylepšení, takže na revoluci si prozatím budeme muset počkat. Jestli se tyto spekulace potvrdí se dozvíme možná již v lednu, kdy Samsung tradičně představuje nové vlajkové modely.