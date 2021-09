První rozborka nových iPhonů 13 prozrazuje kapacity baterií

S celosvětovým začátkem prodeje nové řady iPhonů 13 se na některých YouTube kanálech začaly objevovat také první rozborky. Díky tomu jsme se mimo jiné dozvěděli i konkrétní kapacity baterií jednotlivých modelů, které Apple běžně v rámci představení svých produktů nezveřejňuje.

Nicméně Apple se neváhal pochlubit, že všechny čtyři nové modely mají baterie s větší kapacitou a to se nyní také potvrdilo:

iPhone 13 mini: 2406 mAh

iPhone 13: 3227 mAh

iPhone 13 Pro: 3095 mAh

iPhone 13 Pro Max: 4352 mAh

Pro srovnání níže najdete také kapacity baterií předchozí generace:

iPhone 12 mini: 2227 mAh

iPhone 12: 2815 mAh

iPhone 12 Pro: 2815 mAh

iPhone 12 Pro Max: 3687 mAh

iPhone 13 Teardown - Full Disassembly

Podle Applu by měl iPhone 13 Pro nabídnout o hodinu a půl delší výdrž ve srovnání s modelem 12 Pro. Taktéž Pro Max by měl nyní zvládnout dokonce o dvě a půl hodiny delší provoz na jedno nabití nežli Pro Max dvanácté generace. To se začíná potvrzovat také v prvních recenzích.