První recenze Cyberpunk 2077: jak se povedla nejočekávanější hra roku?

Od původního oznámení jedné z nejočekávanějších her současnosti – Cyberpunku 2077 od polského studia CD PROJEKT RED – uběhlo pro mnohé jen těžko uvěřitelných osm let. Dlouhé čekání však pro většinu hráčů po mnoha odkladech konečně skončí 10. prosince (několika šťastlivcům se podařilo dostat ke hře s předstihem). S blížícím se datem vydání se na internetu začaly objevovat také první recenze. Co se zahraničním (i tuzemským) novinářům zamlouvá, a co naopak titulu vytýkají?

Herní událost roku

Už nyní je jasné, že se Cyberpunk 2077 zařadí po bok těch nejlepších titulů letošního roku. Na serveru OpenCritic, který agreguje všechna hodnocení předních herních webů a novinářů, se novinka od tvůrců Zaklínače drží na parádním hodnocení 92/100 ze 46 recenzí (údaj platný v době psaní článku).

Cyberpunk 2077 vedle The Last of Us Part II platit za nejočekávanější hru letošního roku. Sci-fi RPG zasazené do živoucího otevřeného města Night City vychází vyjma Nintenda Switch na všechny myslitelné platformy od PC, PS5 a Xbox Series S a X až po nyní již minulou generaci konzolí či cloudové služby GeForce Now & Google Stadia, přičemž právě optimalizace pro Xbox One a PS4 činila tvůrcům velké potíže a byla důvodem posledního odkladu.

Cyberpunk 2077 — Official Launch Trailer — V

Watch this video on YouTube

Mohlo by vás zajímat… Nedejte virům šanci: poradíme vám, jak správně dezinfikovat telefon

Zážitek, který jen tak něco nepřekoná

Souhrnné hodnocení hry napovídá, že jednotlivé redakce udělovaly zejména vysoké známky. Absolutní hodnocení (5/5) udělil například server Windows Central, podle něhož hra představuje nejlepší zážitek pro ty hráče, kteří se do atmosférou nasáklého Night City ponoří bez jakýchkoliv předchozích znalostí. V takovém případě jim titul nabídne celou plejádu nezapomenutelných a překvapivých momentů. Redaktoři z Windows Central se domnívají, že Cyberpunk v následujících letech jen stěží nalezne svého přemožitele.

Vysoké hodnocení udělili také redaktoři herního portálu IGN (9/10). Cyberpunk 2077 podle nich nabízí krásnou a neuvěřitelně živoucí městské prostředí, které před hráče klade pouze minimum překážek. Hra poskytuje nebývale svobodné možnosti nejen při tvorbě postavy, ale také při plnění úkolů či konfrontaci s nepřáteli. Každé rozhodnutí má mít realistické následky nejen na okolní svět, ale i na postavy, které jej obydlují. Cyberpunk umí být emotivní, zábavný, vzrušující i temný a i někdy všechno dohromady.

Technický stav zamrzí

TechRadar hru přirovnává k ambiciózním a nezapomenutelným klasikám RPG žánru jako Fallout či Deus Ex. Redaktorům se zamlouvá grafické zpracování, promyšlené herní systémy i chytlavý design questů. Cyberpunk to prý nabízí opravdu hodně, trošku jej však sráží technické nedostatky, na něž si stěžovali také autoři jiných recenzí.

Cyberpunk 2077 — Rides of the Dark Future

Watch this video on YouTube

Mohlo by vás zajímat… Recenze Withings ScanWatch: klasické hodinky si podaly ručičky s moderními technologiemi

Lze očekávat, že bezprostředně po vydání nebude hra v nejlepší kondici a bugům se patrně nevyhnete. Většinu z nich však odstraní záplaty, na nichž již vývojáři bezpochyby pracují. V den vydání by navíc měl být k dispozici tzv. day one patch, který „váží“ 44,8 GB a zásadně vylepšuje technický stav a tedy i zážitek z hraní.

Witcher, nebo Cyberpunk?

Ačkoliv se na novinku od CD PROJEKTU RED snáší chvála ze všech stran, mezi záplavou recenzí byste narazili i na ty kritičtější. Podle PCGameru (78/100) se vývojářům podařilo zopakovat kvality třetího Zaklínače jen zčásti, ať už hovoříme o zábavnosti, kvalitě dialogů či celkové důmyslnosti. I přes to je však titul plný naděje, ale i klasických žánrových atributů, které jsou však zpracovány věrně a viditelnou láskou k předloze.

Podle GameInformeru (9/10) dokáže být hra místy značně znepokojivá, avšak většina obsahu nepřestává překvapovat a servíruje celou řadu propracovaných RPG systémů a promyšlený příběh. Prozkoumávat Night City po boku Johnnyho Silverhanda, jemuž propůjčil hlas a vizáž populární herec Keanu Reeves, je zkrátka pořádná zábava.

Cyberpunk 2077 — Official Trailer — Johnny Silverhand

Watch this video on YouTube

Mohlo by vás zajímat… Recenze iPhone 12 Pro: jablko, co nespadlo daleko od stromu

Svou recenzi zveřejnil také český magazín Games.cz, který hře udělil hodnocení 9/10. Podle Šárky Tmějové můžeme čekat „podmanivý příběh plný výrazných postav a krásné, detailní město […]“ Mělo by se jednat o parádní RPG, jehož hlavním nedostatkem jsou technické nedostatky.