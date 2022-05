První iPhone mohl být bez slotu pro SIM. Steve Jobs ale nakonec couvnul

V poslední době vyplouvají na povrch poměrně zajímavé informace z historie Applu, a to díky knize Tonyho Fadella, který v něm pracoval jako viceprezident divize iPodu, tudíž byl v pravidelném kontaktu s nejužším vedením společnosti včetně Steva Jobse. Dříve Fadell ukázal světu jeden z doposud nezveřejněných prototypů iPhonu, který se notně inspiroval právě u iPodu.

Nyní se objevila další zajímavá informace týkající se revolučního chytrého telefonu s jablkem ve znaku. Ta se týká technologie eSIM, která se v poslední době prosazuje především u chytrých hodinek, avšak není žádným tajemstvím, že by v Cupertinu chtěli jednoho dne fyzický slot pro SIM kartu úplně odebrat i ze svých chytrých telefonů. Ostatně právě Apple byl jedním z hlavních hybatelů zmenšování SIM karty, když pomohl prosadit nejprve formát microSIM a následně nanoSIM, který je dnes nejrozšířenější.

Fadell dokonce tvrdí, že Steve Jobs se slotu pro SIM chtěl zbavit už u prvního iPhonu, neboť prý „nechtěl v zařízení další díru“. Jako příklad použil spoluzakladatel Applu operátora Verizon využívajícího sítě typu CDMA, které SIM kartu na rozdíl od GSM sítí nevyžadují. Fadell byl nicméně proti a Jobse nakonec přesvědčil o tom, že sázka na CDMA není to pravé ořechové. Zdaleka nejde o tak rozšířené sítě jako GSM, tudíž by první iPhone byl značně limitován co se týká spektra zájemců. Už tak byl zatížen tehdy neobvykle vysokou prodejní cenou, které se ale dnes můžeme jen smát.