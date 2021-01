První informace o Xiaomi Mi Band 6: GPS, měření okysličení krve a spousta nových aktivit

Oblíbená řada náramků od Xiaomi se pravděpodobně brzy dočká nové generace. Naznačuje to nový únik dat z kódu uživatelského rozhraní Zepp App, které využívá právě nositelná elektronika značek Xiaomi a Amazfit. Informace se objevily na fóru Geekdoing.com v příspěvku dlouhodobě aktivního uživatele MagicalUnicorn.

Stejně jako u loňské generace by globální varianta měla celým názvem být označena jako Xiaomi Mi Smart Band 6. V kódu se objevují dvě varianty, které by se měly lišit přítomností NFC – opět tak lze očekávat, že to bude vyhrazeno pouze verzi pro čínský trh.

Chystaný náramek by si měl zachovat všechny funkce loňského Mi (Smart) Band 5, ale přidá k nim zároveň několik dalších. Z těch nejvýznamnějších je to především měření saturace krve kyslíkem (SpO2), které je dosud doménou spíše dražších wearables. Část kódu také naznačuje, že by Mi Band 6 mohl disponovat vlastní GPS, dosavadní generace přitom vždy spoléhaly na tu v připojeném telefonu.

Novinkou by měla být podpora Alexy od Amazonu, o jiných hlasových asistentech se ale data nezmiňují. Na základě vyššího rozlišení ciferníků lze také očekávat, že oproti 1,1 palcům u loňského Mi Band 5 naroste úhlopříčka obrazovky, přesný údaj je ale zatím neznámý. Z 11 na 30 ze má zvýšit také počet podporovaných aktivit, které zahrnují například i zumbu, bowling, street dance nebo pilates.

Ačkoliv jsou uvedené informace poměrně důvěryhodné, zatím je na místě brát je s rezervou. Potvrdit je mohou až další úniky a oficiální představení, jehož termín je ale zatím neznámý – nápovědou může být loňský model, který se poprvé oficiálně ukázal v červnu.