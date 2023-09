První dojmy z Xiaomi 13T (Pro): slušná výbava, voděodolnost a pětiletá podpora

Xiaomi 13T a 13T Pro jsou totožné telefony s různými čipsety

Pyšní skvělým displejem, voděodolností, teleobjektivem a rychlým nabíjením

Xiaomi navíc slibuje čtyři velké systémové aktualizacem, známe české ceny

Na dnešní den připadla premiéra smartphonů Xiaomi 13T a 13T Pro, které v portfoliu čínského výrobce plní roli podzimních vlajkových modelů. Tisková konference se odehrála v Berlíně, kam dostala pozvánku i naše redakce. Zatímco dříve byly „téčkové“ smartphony od Xiaomi zatíženy několika kompromisy, například postrádaly teleobjektiv či voděodolnost, letošní řada nedělá v oblasti výbavy prakticky žádné ústupky. I když v případě použitého čipsetu to stále o kompromisech je.

Xiaomi 13T a 13T Pro: identická dvojčata

Co se týče designu, rozdíly mezi oběma smartphony nehledejte, vzhled, rozměry i barevné varianty jsou u obou modelů totožné. Telefony budou k dispozici ve třech barevných variantách – buď v zelené, nebo černé s lesklými skleněnými zády, popř. v modré se zády z umělé kůže. Kožená varianta je o pár gramů lehčí, ale o pár desetin milimetru tlustší. U obou variant potěší zvýšená odolnost vůči vodě a prachu IP68.

Přes čelní plochu obou telefonů se rozprostírá 6,67″ displej typu AMOLED, který Xiaomi nazývá Pro HDR. Pyšní se rozlišením 1 220 × 2 712 pixelů na poměru stran 20:9, dynamickou obnovovací frekvencí s maximem na 144 Hz, podporou HDR10+ a Dolby Vision. Maximální jas zobrazovače činí 1 200 nitů, v peaku dokonce 2 600 nitů. Součástí displeje je i čtečka otisků prstů a otvor pro 20MPx selfie kamerku se světelností f/2.2. V případě poškození displeje Xiaomi u obou modelů nabízí jeho bezplatnou výměnu během prvních 6 měsíců od data koupě.

Hardwarové parametry Xiaomi 13T Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: MediaTek Dimensity 8200-Ultra, 4nm, octa-core, 1× 3,1 GHz Cortex-A78 + 3× 3 GHz Cortex-A78 + 4× 2,8 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G610, RAM: 8 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,2 × 75,7 × 8,49 - 8,62 mm, hmotnost: 193/197 g, zvýšená odolnost: IP68 MediaTek Dimensity 8200-Ultra, 4nm, octa-core, 1× 3,1 GHz Cortex-A78 + 3× 3 GHz Cortex-A78 + 4× 2,8 GHz Cortex-A55,Mali-G610,8 GB,256 GB,162,2 × 75,7 × 8,49 - 8,62 mm,193/197 g,IP68 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1220 × 2712 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/1.9 75mm, 2× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/3.06", 1.12µm, selfie kamera: 20 Mpx, f/2.2, 0.7µm, Full HD video, HDR, noční režim Kompletní specifikace

Hardwarové parametry Xiaomi 13T Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: MediaTek Dimensity 9200+, 4nm, octa-core, 1× 3,35 GHz Cortex-X3 + 3× 3 GHz Cortex-A715 + 4× 2 GHz Cortex-A510, GPU: Immortalis-G715, RAM: 12 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,2 × 75,7 × 8,49 - 8,62 mm, hmotnost: 200/206 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1220 × 2712 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/1.9 75mm, 2× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/3.06", 1.12µm, selfie kamera: 20 Mpx, f/2.2, 0.7µm, Full HD video, HDR, noční režim Kompletní specifikace

Teleobjektiv namísto makra

Ve vystouplém fotomodulu na zádech se nachází tři samostatné čočky. V Xiaomi naštěstí v této oblasti nečinili žádné ústupky a použili následující fotoaparáty:

50Mpx hlavní (24 mm) s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.9

12Mpx širokoúhlý (15 mm) se světelností f/2.2

50MPx teleobjektiv (50 mm) se světelností f/1.9

Radost nám udělala zejména přítomnost teleobjektivu. Xiaomi 13T Pro má totiž základ ve smartphonu Redmi K60 Ultra, který tento prvek postrádá – namísto něj má pouze 2Mpx makro snímač. Jsme tedy rádi, že na globální trh Xiaomi vyslalo vybavenější modely.

O ladění barev se postarala společnost Leica, která oba telefony obohatila o fotografické režimy Leica Authentic Look a Leica Vibrant Look. Oba telefony umí natáčet 4K HDR10+ video při 30 fps, Xiaomi 13T Pro navíc zvládá díky výkonnějšímu čipsetu i 8K video při 24 fps. Kromě toho „pročko“ dokáže zaznamenávat video do 10bitového LOG 4:2:0 H.265, díky čemuž má uživatel dostat plnou kontrolu nad barvami a detaily.

Hlavní rozdíl hledejte v čipsetu

Xiaomi u obou smartphonů použilo čipset od MediaTeku – základní model pohání Dimensity 8200 Ultra, variantu Pro výkonnější Dimensity 9200+. Oba jsou vyrobené 4nm procesem, oba obsahují osmijádrový procesor, avšak Dimensity 9200 využívá novějšího návrhu procesorových jader a výkonnější grafiky. I přesto ale nejde o naprostou špičku, naopak.

Při běžném používání je telefon svižný, ale v nástroji GeekBench 5 jsme nenaměřili příliš oslnivé hodnoty (1 409 bodů v single-core, 4 626 bodů v multi-core). V případě novějšího GeekBench 6 jsme se dostali na 1 278 bodů v single-core testu a 3 477 v multi-core). To je poměrně zvláštní, jelikož by tento čipset měl dosahovat výrazně vyššího skóre. Na druhou stranu, v AnTuTu benchmarku jsme se průměrem třech testů dostali na 1 348 332 bodů, což už tak špatný výsledek není. Výkon Xiaomi 13T Pro také zvyšuje rychlejší úložiště typu UFS 4 (namísto UFS 3.1).

Xiaomi 13T Pro se také pyšní podporou modernějšího standardu Wi-Fi 7, jinak je bezdrátová konektivita obou telefonů stejná – 5G, Bluetooth 5.4 a NFC. Akumulátor v obou modelech má kapacitu 5000 mAh, rozdílný je maximální dobíjecí výkon:

Xiaomi 13T Pro – 120 wattů, za 5 minut 36 procent

Xiaomi 13T – 67 wattů, za 5 minut 21 procent

Bezdrátové nabíjení bohužel přítomné není ani u jednoho, stejně tak je nutné oželet port na sluchátka nebo čtečku paměťových karet. Oficiální informace mlčí i o možnosti reverzního dobíjení. Potěší ale přítomnost stereo reproduktorů s certifikací Dolby Atmos, které hrají opravdu dobře. Zvuk je čistý a v případě potřeby umí být dostatečně hlasitý.

Rekordní softwarová podpora

Operačním systémem je Android 13, přičemž Xiaomi u těchto modelů nabídne nadstandardní softwarovou podporu – 4 roky systémových aktualizací a 5 let bezpečnostních záplat. Tímto krokem čínský výrobce dohání konkurenci, podobnou podporu nabízí pouze Samsung a OnePlus.

Cena a dostupnost

Xiaomi 13T a 13T Pro budou dostupné od 28. září. Základní model nabídne 8 GB RAM a 256GB úložiště, verze Pro přijde s 12 GB RAM a 512GB pamětí. Za Xiaomi 13T Pro zaplatíte 20 999 korun, za základní model 14 999 korun s DPH. Pokud si některý z těchto telefonů zakoupíte mezi 28. zářím a 8. říjnem skrze oficiální web XiaomiCesko.cz či u některého z oficiálních partnerů, dostanete možnost získat zdarma tablet Redmi Pad SE a náramek Band 7 Pro.

Pouze u Mobil Pohotovosti můžete k telefonu získat výkupní bonus až 3 000 Kč a především tříletou záruku zdarma (tato akce platí pro prvních 200 zákazníků. Nejvybavenější Xiaomi 13T Pro už v redakci od minulého týdne testujeme, brzy se tak můžete těšit na podrobnou recenzi.

Je škoda, že v některých aspektech Xiaomi 13T (Pro) oproti původní sérii Xiaomi 13 ztrácí. Jde například o použitý čipset (Dimensity vs. Snapdragon, kvalitnější selfie fotoaparáty či bezdrátové nabíjení). Koupě modelu Xiaomi 13 tak nemusí být vůbec špatnou volbou, cena se nyní pohybuje okolo necelých 19 tisíc Kč.