Prodeje iPhonů se meziročně propadly o 21 %. Přesto Apple zaznamenal rekordní tržby

Společnost Apple zveřejnila výsledky svého hospodaření za třetí čtvrtletí letošního roku, které v případě firmy z Cupertina uzavírá fiskální rok 2020. Apple před třemi měsíci varoval, že podzimní čísla nebudou tak silná jako v minulých letech, akcionáři však mohou být spokojeni.

Z hlediska tržeb se jednalo o nejsilnější čtvrtý kvartál v historii firmy – obrat činil 64,7 miliard dolarů (asi 1,52 bilionů korun), což je meziročně o 1 procento více. Čistý zisk oproti tomu klesl o 7 procent na 12,67 miliard dolarů (asi 297 miliard korun).

Apple zaznamenal růst tržeb na všech trzích, kde působí s výjimkou Číny. Tato země přinesla Applu z celkových tržeb 7,9 miliard dolarů, loni to však bylo o 3 miliardy více.

Méně prodaných iPhonů, zato více Maců, iPadů i další elektroniky

Nejvíce Apple tradičně vydělal na iPhonech, které mu do trezorů přinesly 26,44 miliard dolarů. Jedná se o poměrně značný pokles (20 procent) oproti loňsku, který je zapříčiněn pandemií nemoci COVID-19 a opožděnou premiérou generace iPhone 12. V minulých letech Apple začal prodávat nové iPhony před koncem září, takže příjmy z nich se ještě promítly do kvartálních výsledků. Je tak možné, že o co bylo z hlediska prodejů iPhonů slabší toto čtvrtletí, bude silnější to příští. Podle informací z dodavatelských řetězců je o letošní jablečné telefony nebývalý zájem a Apple už musel nechat navýšit výrobu.

Další jablečný hardware se prodával nad očekávání dobře. Z prodeje tabletů iPad Apple utržil 6,8 miliard dolarů, což je 46 procent více než ve stejném období v loňském roce. Vzchopily se i prodeje počítačů Mac, na nichž Apple utržil 9,03 miliard dolarů, tedy meziročně o 29 procent více. Potěšující čísla Applu přinesl i prodej nositelné elektroniky a dalšího příslušenství, z něhož plynuly příjmy ve výši 7,88 miliard dolarů, tedy o 20% více než loni.

Tradičně se dařilo i službám, na nichž Apple vygeneroval rekordní příjmy ve výši 14,55 miliard dolarů. Služby jsou tak po iPhonech druhý nejvýdělečnější artikl kalifornské společnosti.

Už zítra navíc Apple svoji nabídku služeb zatraktivní, neboť začne nabízet superpředplatné Apple One. To v našich končinách znamená balíček služeb Apple Music, Apple tv+, Apple Arcade a 50GB prostoru na iCloudu za zvýhodněnou cenu 285 korun (pro rodiny 389 korun).