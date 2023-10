Příští iPhony dostanou technologii, kterou zatím žádný jiný výrobce nepoužil

Apple se chystá zmenšovat základní desky ve svých iPhonech

Využít k tomu má novou technologii RCC

K jejímu nasazení má dojít nejdříve za dva roky

Výroba smartphonů čím dál více připomíná hodinářskou práci. Každým rokem v jejich útrobách roste množství či velikost fotoaparátů, kapacita akumulátorů nebo počet antén, tudíž výrobci musí neustále bojovat s vnitřním prostorem. Kvůli tomu jsme se museli v minulých letech rozloučit například s 3,5mm portem nebo slotem na paměťové karty, aktuálně se začíná smrákat nad fyzickými SIM kartami. Na čem se dá ještě ušetřit? Apple se prý chystá zmenšovat základní desku.

iPhony s menšími základními deskami

Podle informací z čínských zdrojů Apple údajně plánuje použít u budoucích základních desek pro iPhony technologii Resin Coated Copper (RCC). Tato technologie spočívá v kombinování měděných plátů a nevrstvené pryskyřice, čímž vzniká dielektrický materiál umožňující stavbu vícevrstvých obvodů.

Díky zvýšené hustotě jednotlivých komponent má být možné snížit počet vrstev, což povede ke snížení celkové výšky celého obvodu. Sekundární výhodou má být bližší propojení vrstev, a tedy rychlejší komunikace mezi čipy. Snazší má být i vrtání, neboť obvody vyrobené technologií RCC neobsahují tkaninu ze skelných vláken.

Nevýhodou technologie je celková křehkost – desky využívající RCC by údajně neobstály v testech na pád, tudíž jejich vývoj má ještě trvat nějakou dobu. Informátor Ming-Chi Kuo predikuje jejich nasazení nejdříve v roce 2025 v iPhonech 17, a to pouze v případě, že jejich přední výrobce, společnost Ajinomoto, pokročí ve vývoji do 3. kvartálu příštího roku.

Více prostoru pro vibrační motorky?

Zatím netušíme, o kolik se mají základní desky pro nové iPhony zmenšit. Pokud se to ale podaří, jsme si jistí, že Apple vzniklý prostor patřičně využije, například pro větší akumulátory nebo moduly fotoaparátů.

Více místa budou pravděpodobně vyžadovat i nová postranní tlačítka – Apple má v plánu nahradit současná mechanická tlačítka dotykovými senzory doplněnými o haptické motorky podobné současnému Taptic Enginu. Ten poskytuje hmatovou odezvu dotykového displeje, avšak zmíněné postranní senzory mají dostat své vlastní řešení. V Cupertinu zvažovali, že dotykové plošky namísto mechanických tlačítek nasadí už u letošních iPhonů, nakonec však jejich použití posunuli do další generace.

