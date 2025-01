Příslušenství pro PlayStation 5 vychází hráčům vstříc, nově ho pořídíte v nadčasové černé

Sony obarvilo některé své příslušenství k PlayStationu 5 do černé barvy

Nová barevná kombinace je k dispozici pro sluchátka, ovladač či zařízení Portal

V prodeji bude už od 20. února

Když se řekne PlayStaion 5, patrně každý si představí konzoli v ikonické bílé barvě. Časem pochopitelně přibyla možnost zakoupit různé barevné kombinace ovladače DualSense či náhradní plastové kryty, a to ať přímo od Sony, tak od třetích stran, nicméně co řadě hráčů chybělo, byla oficiální černá barva veškerého příslušenství. Bílá je sice velmi elegantní a na produktových snímcích se dobře vyjímá, ale přiznejme si to – černá je černá. Nehledě na to, že je v mnoha ohledech také praktičtější, co se týče údržby.

Jen černá to může být

Sony přání nejednoho hráče nyní vyslyšelo a přišlo s novou řadou příslušenství v barvě Midnight Black, jinými slovy v černé. V této barvě můžete koupit například ovladač DualSense Edge, bezdrátová sluchátka Pulse (jak velká náhlavní, tak špunty) nebo zařízení PlayStation Portal pro vzdálené hraní her. Černý odstín se shoduje s náhradními kryty pro samotnou konzoli, takže pokud už máte svůj PlayStation 5 převlečen do šik černé barvy, nyní můžete barevně sladit také veškeré oficiální příslušenství, které vlastníte.

Pokud jde o ceny, ty jsou následující – PlayStation Portal pořídíte za 220 eur (cca 5 500 Kč), bezdrátová sluchátka Pulse Explore za 220 eur (cca 5 500 Kč), bezdrátové špunty Pulse Elite za 150 eur (cca 3 700 Kč) a herní ovladač DualSense Edge za 220 eur (cca 5 500 Kč). Příslušenství v nové černé barvě bude k dispozici už 20. února letošního roku, přičemž předobjednávky budou spuštěny už 16. ledna. Jaká bude česká cena a dostupnost, prozatím nevíme.