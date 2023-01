Prima+ chce konkurovat Netflixu: bezplatný tarif i miliardová investice

Streamovací služba Prima+ nabídne online vysílání televizních kanálů, přes 2 tisíce titulů i originální tvorbu

Spuštěna bude 8. února, základní tarif bude k dispozici zdarma

Do vlastních seriálů chce Prima v průběhu následujících let investovat přes miliardu korun

Česká komerční televizní stanice Prima pořádně napíná síly ohledně streamování video obsahu. Prostřednictvím připravované služby Prima+ chce divákům nabídnout více než dva tisíce titulů včetně českých koprodukčních filmů, předpremiér současných televizních pořadů, dokumentů, pořadů pro děti, živého vysílání českých kanálů skupiny Prima a exkluzivního obsahu od českých filmařů.

„Může se zdát, že český trh se streamovacími službami je již saturovaný, ale není tomu tak. Návyky lidí se mění, již nesledují pořady jen v televizi, ale sledují je na různých zařízeních a v čase, který se jim hodí. Z detailních průzkumů také víme, že lidé jsou ochotni si platit více služeb najednou. Chceme, aby naše pořady v online byly nadále dostupné širokému publiku, proto přicházíme s možností výběru ze tří tarifů, a je jen na každém uživateli, které pořady a v jakém předstihu a kvalitě a za kolik je chce sledovat,“ říká pár dní před spuštěním konkurence Netflixu generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.

Jedním z hlavních taháků má být také Prima+ Originals, tedy původní tvorba skupiny Prima, kterou budou moci předplatitelé zhlédnout exkluzivně už rok před uvedením v televizi. Do rozvoje těchto formátů má televize v plánu během let 2023 až 2025 výrazně investovat. „Aktuálně je pro platformu Prima+ vyrobeno nebo se v těchto dnech vyrábí třináct prémiových seriálů a dalších dvacet osm projektů plánujeme v blízké budoucnosti realizovat. V horizontu nejbližších tří let plánujeme investici v řádu více než jedné miliardy korun, jedná se dosud o naši největší investici do seriálové tvorby,“ prozrazuje Singer.

prima+ již brzy! Nová česká streamovací video služba startuje 8. února (Obsah)

V rámci Prima+ Originals chce stanice hned na začátku zaujmout například komediální gangsterkou Bodyguardi s Predragem Bjelacem a Adamem Ernestem, politickým dramatem Sedm schodů k moci s Evou Podzimkovou (dříve Josefíkovou), detektivním seriálem Půlnoční zpověď s Markétou Plánkovou a Markem Lamborou či komedií Agrometal Karla Janáka a Rudolfa Hrušínského nejml. z prostředí svérázné vesnice s písničkami kapely Kabát.

Na startu služby by kromě originální tvorby měl být k dispozici také katalog s více než 2 tisíci filmů a seriálů tuzemské i zahraniční produkce a také online vysílání všech televizních kanálů spadající pod skupinu Prima. Služba Prima+ umožní konzumovat obsah na základě výběru ze tří tarifů. Každý registrovaný si může vytvořit až pět rodinných personifikovaných profilů s doporučovaným obsahem na míru. Registrovat je rovněž možné až pět zařízení v domácnosti (Smart TV nebo HbbTV, telefon, počítač či tablet), současně bude možné sledovat tři streamy Prima+.

Nová česká streamovací služba prima+ startuje 8. února a nabídne videoobsah pro celou rodinu

Základní nabídka Free je zdarma a registrovaným uživatelům umožní sledování živého vysílání všech českých stanic skupiny Prima v SD kvalitě s reklamou. Rozšířená nabídka Light za 99 Kč měsíčně nabídne navíc předpremiéry oblíbených pořadů a seriálů TV Prima až sedm dní dopředu, více než dva tisíce českých i zahraničních titulů a také exkluzivní obsah Prima+ Originals v HD kvalitě a s polovičním objemem reklamy. Tarif Premium za 149 Kč měsíčně obsahuje kompletní nabídku ve Full HD bez reklam.

Kreativní kampaň, jejíž zaváděcí část spouští skupina Prima v úterý 24. ledna, slibuje největší zábavu v celé galaxii. Opírá se o mimozemšťana Pýtýho a animovanou rodinu Plusákových, jejíž členové reprezentují jednotlivé segmenty budoucích uživatelů. Samotná streamovací platforma Prima+ bude oficiálně spuštěna 8. února letošního roku. Nakolik zastíní své předchůdce Prima Play a iPrima, ukáže až čas.