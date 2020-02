Převratný objev: vědci přišli na to, jak vyrobit elektřinu ze vzduchu

Týmů akademiků z americké University of Massachussets Amherst se podařilo vyvinout technologii, která umožňuje vyrobit elektřinu ze vzduchu. Konkrétně vyvinuli zařízení, které používá přírodní protein, jenž dokáže vytvořit energii z vlhkosti ve vzduchu.

Zařízení má název Air-gen a funguje tak, že používá elektricky vodivý proteinový nanodrát, který produkuje mikrob Geobacter. Připojením elektrod k těmto nanodrátům zařízení dokáže z vodní páry v atmosféře vytvářet elektrický proud.

Výzkumný tým již nyní hledá možnosti, jak svůj vynález potenciálně uplatnit v praxi. Technologie je sama o sobě nenákladná, zcela obnovitelná a čistá a oproti jiným udržitelným zdrojům energie nepotřebuje vítr ani slunce a mohla by fungovat i uvnitř.

Hned to nebude. Technologii ještě čeká dlouhý vývoj

Technologie samozřejmě bude potřebovat ještě projít dalším vývojem a zdokonalením, než bude moci elektřinu vyrábět ve velkém měřítku. Odrazovým můstkem k tomu by podle akademiků mohlo být její použití v komerční elektronice. Momentálně dokáže Air-gen produkovat dostatek elektřiny pro malá elektronická zařízení. Díky relativně malému form factoru technologie je prý dalším logickým krokem uzpůsobit ji tak, aby mohla napájet nositelná zařízení jako chytré hodinky a fitness náramky.

Akademici věří, že v budoucnu by technologie mohla být teoreticky implementována i do smartphonů, což by teoreticky eliminovalo nutnost je pravidelně nabíjet. Jako mnohé jiné nové technologie v oblasti výroby energie a baterií má zařízení velký potenciál, cesta pro komerční využití však bude zřejmě ještě dlouhá. Vědci jsou každopádně ohledně budoucnosti svého vynálezu více než optimističtí. „Tohle je jen začátek nové éry na proteinu založených elektronických zařízení,“ uvedl elektroinženýr a vedoucí týmu Jun Yao.