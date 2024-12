Přes AirDrop vám vysají účet! Na TikToku se šíří dezinformační videa

V poslední době se na platformě TikTok rozšířila videa, která varují uživatele před údajnou možností krádeže informací o platebních kartách a jiných osobních údajích prostřednictvím funkce AirDrop na zařízeních od Applu. Autoři těchto videí tvrdí, že pokud má uživatel aktivovanou funkci Apple Pay a AirDrop, mohou útočníci v blízkosti získat přístup k jeho finančním údajům.

„Právě jsem byla na TikToku a viděla jsem někoho, jak mluví o novince, která přichází s novou aktualizací operačního systému iOS. Umožňuje lidem ukrást vaše údaje pouze tak, že kolem vás projdou. Těmi údaji myslím platební údaje a získají také přístup ke všemu, co na vašem telefonu je. Radím vám, ten zas*aný AirDrop si raději vypněte,“ tvrdí žena na TikTok videu. Videí, která varují před novou aktualizací iOS, se však na internetu v současné době objevují desítky až stovky.

Technologičtí experti a bezpečnostní specialisté tato tvrzení rychle vyvrátili. AirDrop je navržen tak, aby umožňoval bezpečný přenos souborů mezi zařízeními Applu pomocí šifrovaného připojení. Data uložená v Apple Wallet, včetně informací o platebních kartách, jsou silně šifrována a nejsou přístupná prostřednictvím AirDropu. „Číslo účtu je izolováno od iOS, není uloženo na serverech Applu a ani není zálohováno na iCloud,“ stojí na stránkách podpory společnosti.

Přenosná funkce využívá kombinaci technologie Bluetooth Low Energy (BLE) a Wi-Fi k vytvoření přímého spojení mezi zařízeními. Toto spojení je šifrováno pomocí protokolu TLS, což zajišťuje, že přenášená data jsou chráněna před neoprávněným přístupem. Funkce navíc vyžaduje, aby uživatelé na druhé straně přenosu potvrdili příjem souborů, což poskytuje další úroveň ochrany.

Původ těchto mylných informací může souviset se zavedením funkce NameDrop v roce 2023, která umožňuje sdílení kontaktních informací mezi zařízeními Applu. Někteří uživatelé si mohli nesprávně vyložit tuto funkci jako potenciální bezpečnostní riziko pro své finanční údaje.

I když jsou tvrzení o krádeži údajů přes AirDrop nepravdivá, je důležité, aby uživatelé dbali na nastavení soukromí a bezpečnosti svých zařízení. Apple doporučuje nastavit AirDrop pouze pro příjem od známých kontaktů nebo jej zcela vypnout, pokud není používán, aby se minimalizovalo riziko nevyžádaných přenosů.

