Přenášení dat mezi Samsung telefony a Windows 10 nikdy nebylo jednodušší

Spolupráce mezi systémem Windows 10 a vlajkovými smartphony od Samsungu se opět rozšiřuje, a to díky novince v aplikací Váš telefon. Ta umí zrcadlit obrazovku vybraných smartphonů Samsung na displej počítače, brzy bude dokonce možné tuto funkci využít ke kopírování dat.

Drag na telefonu, drop na počítači

Celý systém bude fungovat následovně – na displeji počítače si otevřete obraz ze svého telefonu, v něm spustíte nativního správce souborů (nebo galerii obrázků) od Samsungu, a z něj pak budete moci stylem drag and drop přenášet data do libovolného místa v počítači. Podporován bude vícenásobný výběr, kopírování dat tímto způsobem půjde i z počítače do telefonu.

Limitující faktory jsou zatím následující – telefon musí podporovat funkci Link to Windows ve verzi 1.5 a vyšší, telefon i počítač musí být připojen ke stejné Wi-Fi síti, najednou může být přenášeno maximálně 100 souborů, a žádný z nich nesmí být větší než 512 MB. Největším omezením je ale fakt, že tato funkce je zatím dostupná pouze v programu Insider a bude chvíli trvat, než se dostane do ostré verze Windows.