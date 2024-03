Přemýšlíte o koupi monitoru či projektoru? S jarní akcí ViewSonic můžete ušetřit až 12 500 Kč

Pokud se chystáte pořídit si nový monitor či projektor, máme pro vás tip na zajímavou jarní akci

Značka ViewSonic zlevnila několik modelů, v případě projektoru ušetříte až 12 500 Kč

V akci jsou i herní monitory, ten nejlevnější vyjde na 5 290 Kč

Slevová akce společnosti ViewSonic platí až do 31. března, nebo do vyprodání zásob

Značka ViewSonic si pro své zákazníky připravila speciální slevovou akci, v rámci které můžete pořídit monitory či projektory za lákavé ceny. V této jarní akci je zahrnutý kompletní průřez portfoliem, včetně herních monitorů VX2780-2K, VX3418-2KPC, VX2718-2KPC-MHD, či projektorů M1+ a X1000-4K.

Herní monitor ViewSonic VX2780-2K

Pokud hledáte monitor, který nabízí skvělouí kvalitu obrazu a moderní technologie, ViewSonic VX2780-2K byste do svého výběru určitě měli zařadit. Tento 27palcový herní monitor nabízí obnovovací frekvenci 170 Hz s vylepšením AMD FreeSync Premium. S rychlou dobou odezvy 1 ms MPRT si maximálně užijete nejen rychlé akční či závodní tituly.

Monitor disponuje IPS panelem s rozlišením 2560 × 1440 px a podporou HDR10. Z konektorové výbavy je k dispozici DisplayPort a dva HDMI vstupy.

Doporučená maloobchodní cena monitoru ViewSonic VX2780-2K činí 6 590 Kč. Nyní je však k dostání za zvýhodněnou cenu 5 290 Kč včetně DPH.

Přenosný projektor ViewSonic M1+

ViewSonic M1+ je kompaktní přenosný projektor s integrovanými reproduktory Harman Kardon o výkonu 6 W. Disponuje nativním rozlišením 854 × 480 px a svítivostí 250 ANSI lm. Maximální upscalované rozlišení je 1920 × 1080 px. Garantovaná životnost je 30 000 hodin.

Připojení (například s mobilním telefonem) je možné realizovat skrze Bluetooth či Wi-Fi. Praktický je i dodávaný 360° stojan, díky kterému lze projektor natočit do libovolné pozice. Součástí projektoru je integrovaná baterie, která zajistí provoz až na 6 hodin.

Z původních 9 990 Kč je tento projektor nyní zlevněn na 8 990 Kč včetně DPH.

Projektor pro náročné: ViewSonic X1000-4K

ViewSonic X1000-4K je HDR LED projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností, který přináší špičkový vizuální a zvukový zážitek. Velkým lákadlem je nativní 4K rozlišení (3840 × 2160 px) a technologie Cinema SuperColor+ zajišťující živé podání barev.

O skvělou reprodukci zvuku se stará integrovaný 40W soundbar Harman Kardon. V případě, že zdrojové zařízení podporuje streamování obsahu skrze USB-C, můžete z něj snadno poslat obraz právě do tohoto projektoru. Pohodlně to funguje například s iPhonem 15 Pro či herní konzolí Nintendo Switch OLED. Majitelé starších iPhonů či iPadů mohou obraz přenášet skrze redukci z Lightningu na HDMI. Součástí balení je také praktický dálkový ovladač se speciální antibakteriální povrchovou úpravou. Hmotnost projektoru s integrovaným soundbarem je 9,44 kg. Rozhodně tedy není vhodný pro přenášení, ale spíše pro umístění například do obývacího pokoje.

Na tento projektor se vztahuje největší sleva z celé akce, a to 12 500 Kč. X100-4K lze tak nyní pořídit za 34 990 Kč včetně DPH.