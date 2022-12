Premiéra DJI Mini 3 je na spadnutí. Co o novince víme?

Vypadá to, že se můžeme těšit na brzké představení nového dronu populárního výrobce DJI. Půjde nejspíš o třetí generaci nejmenšího modelu Mini bez přídomku Pro. Fotky produktu se objevily na Twitteru. Novinka se totiž nečekaně vyskytla v jednom z obchodů Best Buy v New Jersey.

So, it will be 860 dollars for the fly more combo in the US. Release imminent. Maybe not even a release presentation. https://t.co/okOqNeKaQo

— Jasper Ellens – 27 Leaks (@JasperEllens) December 3, 2022