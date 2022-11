DJI Mavic 3 Classic je dostupnější verze populárního dronu. Teleobjektiv vymění ze příznivější cenovku

Dron DJI Mavic 3 je velmi schopný stroj. Za cenu 51 990 Kč se bohužel nejedná o levnou záležitost, a tak mnozí tvůrci sahají po levnějších alternativách. I proto nyní přichází DJI Mavic 3 Classic, který stále disponuje většinou vlastností Mavicu 3, ale pořídíte jej o poznání levněji. Samotný dron vás vyjde na 38 990 Kč. Za balení obsahující i ovladač DJI RC-N1 zaplatíte 41 990 Kč, v kombinaci s DJI RC pak 45 990 Kč.

Ačkoliv novinka postrádá teleobjektiv, hlavní snímač Hasselblad se nemění (4/3 CMOS, 20 Mpx). Optika má ohniskovou vzdálenost 24 mm a proměnnou clonu f/2.8 až f/11. Maximální délka letu taktéž zůstává na 46 minutách a zůstává odolnost vůči větru do 12 m/s. Video lze nahrávat v rozlišení 5.1K při 50 fps. K dispozici je i 4K / 60 fps nebo 1080p / 60 fps. U zpomalených záběrů se pak bavíme o 4K / 120 fps nebo 1080p / 200 fps. Fotky i videa jde bezdrátově přenášet přímo do telefonu pomocí Wi-Fi 6 rychlostí až 80 MB/s.

Jak je již zvykem, i Mavic 3 Classic přichází s množstvím softwarových vychytávek. Za zmínku stojí třeba režim Quickshoots i podpora časosběru, pohyblivého časosběru nebo panoramatu. Nechybí ani ActiveTrack 5.0 pro automatické sledování objektů.

DJI - Introducing Mavic 3 Classic

Těšit se můžeme i na bezpečnostní funkce v podobě APAS 5.0 pro vyhýbání se překážkám nebo automatický návrat domů ze vzdálenosti až 200 metrů. To vše je možné díky 8 vizuálním senzorům rozmístěným po těle zařízení. Vzhledem k hmotnosti 895 gramů dron spadá do nové kategorie C1. Pro jeho provozování by měl pilot provést registraci a projít online testem. U některých prodejců je produktová novinka k dispozici již nyní.