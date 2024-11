Překladač Vasco Translator V4 je lepší, než kdy předtím. V rámci Black Week jej pořídíte se slevou

Překladač Vasco Translator V4 patří mezi nejlepší zařízení svého druhu na trhu

S touto šikovnou krabičkou se domluvíte s takřka 90 % světové populace

V rámci akce Black Week ho navíc pořídíte se zajímavou slevou

Zima už pomalu klepe na dveře, což znamená také období vánočních trhů a dovolených na horách. Pokud plánujete někam vyrazit mimo Česko, potažmo Slovensko, můžete narazit na jeden zásadní problém, kterým je jazyková bariéra. Ano, anglicky se sice domluvíte dnes už prakticky všude, nicméně i na místech, kde byste to nečekali, vás může překvapit někdo, s kým se zkrátka nedomluvíte. Nejen pro tyto případy je vhodné mít u sebe pomocníka, kterým je překladač frází Vasco Translator V4.

Šikovný překladač, se kterým se domluvíte

Mluvící překladač Vasco Translator V4 je neocenitelným pomocníkem pro každého, kdo si příliš nevěří komunikovat v jakémkoli cizím jazyce. Překladač umí překládat z pořízené fotografie, ale pochopitelně můžete danou frázi i namluvit či rovnou napsat. Vasco Translator V4 podporuje 112 jazyků pro překlad z fotografií, 96 jazyků pro překlad vloženého textu a 82 jazyků pro překládání mluveného slova – v praxi to znamená, že se domluvíte s více než 90 procenty populace. Ať už jde o ceduli o zákazu vstupu, zeptání se na cestu či překlad menu v restauraci, překladač od Vasco vás nenechá na holičkách.

Obavy nemusíte mít ani z poplatků za internetové připojení – Vasco Translator V4 má zabudovanou SIM kartu, přičemž v rámci nákupu máte k dispozici celoživotní přístup k internetu a to dokonce v téměř 200 zemích světa. Na dovolené tak nemusíte řešit datové balíčky nebo místní SIM karty. S Vasco Translator V4 se zkrátka domluvíte vždy, když to bude potřeba, dokonce i v případech, kdy u sebe nemáte svůj chytrý telefon, což se může hodit obzvláště v krizových situacích.

Po designové stránce vám ostudu neudělá

Překladač Vasco Translator V4 je velmi snadný na používání. Připraven sloužit je prakticky ihned po vybalení z krabice – není potřeba nic nastavovat, konfigurovat či instalovat. Vasco má pro uživatele k dispozici jak ovládání skrze fyzická tlačítka, tak lze využít také 5″ dotykový displej. Obě tyto možnosti mají své výhody a nevýhody, tudíž je dobře, že si mezi nimi nemusíte vybírat a můžete použít tu, která je zrovna nejvhodnější pro danou situaci.

Co potěší je také design Vasco Translator V4 – na tom si dali tvůrci opravdu záležet, což se odráží v získaných oceněních jako jsou Red Dot, New York Product Design Award, Good Design Award nebo The Good Design Award. Výhodou je také odolnost proti stříkající vodě a pádům, takže s překladačem Vasco Translator V4 nemusíte zacházet v rukavičkách.

Umělá inteligence samozřejmě nechybí

Samozřejmostí je také přítomnost umělé inteligence, bez které by to dnes už nešlo. Vasco Translator využívá více než 10 překladatelských modelů založených na pokročilé umělé inteligenci, které umožňují rychlé a přesné překlady. Vasco využívá umělou inteligenci k rozpoznávání a překladu mluveného slova na text.

Tyto modely umělé inteligence jsou trénovány pomocí řady již existujících zvukových nahrávek, takže si poradí s různými přízvuky a styly mluvy, přičemž zajišťují, aby text přesně odpovídal tomu, co bylo vyřčeno. Umělá inteligence také pomáhá překladači Vasco Translator V4 se samotným překladem a přehrávání mluveného překladu – některé hlasy jsou generovány pomocí umělé inteligence, díky čemuž znějí realističtěji.

Nechybí ani filtrování okolních ruchů, které pomáhá překladači soustředit se na to skutečně podstatné. Vasco má na mysli také soukromí uživatelů – společnost se zavázala k tomu, že pro trénování překladů a jejich vylepšování nebude používat uživatelská data, obzvláště pak ta, která obsahují citlivá sdělení.

Poslední aktualizace přidala užitečné vychytávky

Vasco Translator V4 reaguje na potřeby starších a zrakově handicapovaných osob, kterým přizpůsobil své rozhraní. Nová aktualizace umožňuje uživatelům například zvětšit písmo, využívat lupu v rámci systému, měnit kontrast a invertovat barvy, což výrazně usnadňuje používání zařízení lidem s různou úrovní zrakového postižení. Díky tomu může zařízení od Vasco využívat různorodé spektrum uživatelů.

Zajímavostí je také funkce MultiTalk, která rovněž dostala výraznou aktualizaci. MultiTalk nyní podporuje až 107 jazyků, tedy o 31 více než dříve). A to není všechno – aplikace nyní umožňuje překládat i mnohem delší texty, klidně i s délkou až 100 tisíc znaků. Díky tomu je tento klíčový nástroj pro cestovatele ještě užitečnější, než kdy předtím.

Překladače od Vasco nyní v akci Black Week

Překladač Vasco Translator V4 je bezesporu velmi užitečným pomocníkem pro každého, ať už je zdatný v používání cizích jazyků, nebo rozumí jen češtině a slovenštině. V krizových situacích nám totiž může dojít řeč a správná slova i v našem mateřském jazyce, proto je dobré mít po ruce zařízení, které nás nenechá na holičkách.

Vasco Translator V4 lze aktuálně pořídit v rámci akce Black Week se zajímavou slevou – samotný překladač je o 15 procent levnější, verze M3 je dokonce o 30 procent levnější a 15% slevy se dočkalo také příslušenství.