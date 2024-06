Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Voyo (červen 2024)

Pojďme se zblízka podívat na to, jaký program čeká předplatitele služby Voyo

V měsíci červnu nebude nouze o dokumenty, reality shows a zábavné seriály

Fanouškům bizáru přijde k duhu potrhlé české sci-fi Franta mimozemšťan

V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na další v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se jednou, dvakrát do měsíce podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Voyo. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v druhé půlce dubna?

Survivor USA

Datum premiéry: 1 června 2024

1 června 2024 Účinkují: Jeff Probst (moderátor)

Tuzemská verze pořadu Survivor Česko & Slovensko je pomalu na svém konci. Není tak od věci připomenout si původní předlohu, a sice reality show s Jeffem Probstem coby moderátorem. Televize Nova na své streamovací platformě zkouší úspěch s americkou verzí poprvé, k dispozici bude 43. série, samozřejmě s dabingem.

Kromě amerického „Kdo přežije“, jak také zní název pořadu, si mohou předplatitelé Voyo přehrát i 5. a 6. řadu australského Survivora. Ten už je k dispozici hned teď, stejně jako 43. série amerického provedení, která dorazila 1. června.

Mozaika

Datum premiéry: 11. června 2024

11. června 2024 Hrají: Karel Heřmánek, Taťjana Medvecká, Marek Adamczyk

V rámci programu Voyo First (pořady, které zažijí premiéru na Voyo a až posléze míří na televizní obrazovky) uvede TV Nova již 11. června nový vztahově-dramatický seriál Mozaika. Příběh sleduje duo stárnoucích manželů, kteří se po 45 letech společného soužití rozhodnou své životy rozdělit.

O režii se postaralo tvůrčí duo Jasmina Blaževič a Lenka Wimmerová. Druhá zmíněná režisérka může být mezi diváky známá například tím, že se podílela na tvorbě seriálu Terapie z produkce HBO. O scénář pro seriál Mozaika se postarala oceňovaná Alice Nellis (Pustina, Andělé všedního dne, Zátopek).

Franta mimozemšťan

Datum premiéry: 8. června 2024

8. června 2024 Hrají: Jakub Prachař, Tereza Ramba, Filip Březina

Dalším exkluzivním pořadem na Voyo je celovečerní film Franta mimozemšťan (33 %). Toto potrhlé sci-fi se jako první objevilo v únoru v českých kinech, kde sklidilo u diváctva vlažnou reakci. Nyní se z kinosálů exkluzivně dostává rovnou na streamovací platformu Voyo. Snímek Rudolfa Havlíka (Po čem muži touží, Bábovky) tam zamíří 8. června.

Na ploše 101 minut servíruje již mnohokrát opakovaný příběh, kdy UFO ztroskotá na Moravě a návštěvník z jiné planety převezme podobu jednoho z občanů přilehlé obce Houňovice. Film je protkán referencemi na Muže v černém nebo E.T. – Mimozemšťan. Kromě Jakuba Prachaře se zde setkáme s klasickou sadou Langmajer, Ramba, Hřebíčková, Noha.

Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí

Datum premiéry: 7. června 2024

7. června 2024 Účinkují: Gabriela Soukalová

Jeden měsíc po Frantovi mimozemšťanovi zamířil do kin dokumentární film o nejúspěšnější biatlonistce naší historie, Gabriele Soukalové, s podtitulem Pravda se pořád vyplatí. Film na na kontě Petr Větrovský, manažer a producent, který však má z hlediska režie na kontě již několik biografických filmů, například o fotbalistech Janu Kollerovi a Martinu Škrtelovi, nebo zápasníkovi Atille Véghovi.

Snímek sleduje neuvěřitelnou cestu z Jablonce nad Nisou na světový trůn a umožní divákovi proniknout do tajů života jedné z našich nejznámějších sportovkyň. Sekundárně s tím mapuje vzestup popularity tohoto sportu, na němž má právě ona zásluhu. Dokázala se stát nejúspěšnější světovou biatlonistkou, ale její životní cesta nebyla jednoduchá. Film dokumentuje její vzestup i pád, a to jak sportovní, tak životní.