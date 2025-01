Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (8. 1. 2025)

Máme tady středu a co to znamená? Přece náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího z filmů, seriálů a dokumentů, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme doporučit například seriál Kdysi dávno v Americe, dokumentární minisérii Jmenuji se Ilary nebo povedené anime Sakamoto Days.

Kdysi dávno v Americe (American Primeval)

Datum premiéry 1. řady: 9. 1. 2025

9. 1. 2025 Hrají: Taylor Kitsch, Betty Gilpin, Dane DeHaan, Jai Courtney, Shea Whigham

Matka se synem na útěku před vlastní minulostí najdou novou rodinu. Na západě Ameriky je sice svoboda, ale život tam dokáže být dost krutý. Od režiséra Petea Berga, scenáristy Marka L. Smithe a výkonných producentů Erica Newmana a Alexe Gaynera přichází seriál Kdysi dávno v Americe, kde se v hlavních rolích představí Taylor Kitsch, Betty Gilpin nebo Dane DeHaan.

Toto je Amerika v roce 1857. Nahoře je dole, bolest je všude, nevinnost a klid prohrávají boj s nenávistí a strachem. Mír je ve stále se zmenšující menšině a jen málokdo má slitování – a ještě méně lidí zná soucit. V těchto krutých končinách není bezpečného útočiště a všichni mají na mysli jen jediný cíl: přežít.

Jmenuji se Ilary (I am Ilary)

Datum premiéry 1. řady: 9. 1. 2025

9. 1. 2025 Účinkují: Ilary Blasi

Dokumentární seriál, ve kterém moderátorka Ilary Blasi přibližuje, jak se jí po rozvodu změnil život a jak balancuje kariéru s novou šancí na lásku. Po obrovském úspěchu Unica se Ilary Blasi vrací v sérii s názvem Jmenuji se Ilary, kde prozkoumává novou kapitolu svého života: s přáteli a rodinou kolem sebe vyzkouší nové zážitky, vyjde na veřejnost se svým novým přítelem a užije si šťastné následky svého problematického rozvodu s fotbalistou Francescem Tottim.

Poté, co se Ilary Blasi podělila o svou verzi příběhu o bolestném rozchodu s manželem v časopise Unica, je nyní, o rok později, připravena pozvat nás do svého „nového“ života. Ilary je zábavný seriál, který diváky vtáhne do zákulisí jedné z nejikoničtějších italských televizních osobností. Představuje ženu, která plynule kombinuje okouzlující aspekty svého života v záři reflektorů se soukromými a intimnějšími okamžiky.

My jsme Upshawovi (The Upshaws)

Datum premiéry 6. řady: 9. 1. 2025

9. 1. 2025 Hrají: Wanda Sykes, Mike Epps, Kim Fields, Gabrielle Dennis, Khali Spraggins

Černošská rodina řeší každodenní problémy, buduje si šťastný domov a touží po lepším životě. Komediální seriál z dělnického prostředí americké Indiany. V šesté řadě populárního seriálu My jsme Upshawovi se můžete opět těšit na své populární členy známé rodinky a na jejich další strasti každodenního života.

Bennie Upshaw, hlava černošské dělnické rodiny v Indianapolisu, je okouzlující mechanik s dobrými úmysly a celoživotní nepořádník, který se jen snaží ze všech sil postarat o svou rodinu – manželku Reginu, jejich dvě malé dcery a prvorozeného syna, dospívajícího syna, kterého zplodil s jinou ženou, a tolerovat svou sardonickou švagrovou, to vše bez plánu na úspěch. Upshawovi jsou však odhodláni to zvládnout a společně se dostat zase o kus dále.

Sakamoto Days

Datum premiéry 1. řady: 11. 1. 2025

11. 1. 2025 Namluvili: Tomokazu Sugita, Nobunaga Šimazaki, Ajane Sakura, Hina Kino, Rjóta Suzuki

Nejlepší nájemný zabiják v dějinách Taro Sakamoto dal kvůli lásce svému řemeslu sbohem. Pak ho ale doženou hříchy minulosti a on se musí postavit na obranu svojí rodiny. Sakamoto Days, kterou napsal a ilustroval Yuto Suzuki, je populární manga, která v současnosti vychází v časopise Weekly Shonen Jump vydavatelství Shueisha od roku 2020.

Sledujte akcí nabitý příběh legendárního bývalého zabijáka Taro Sakamota, který se spolu se svými druhy vydává čelit hrozící hrozbě zabijáků, aby si zajistil klidný život s milovanou rodinou. Sakamoto a jeho parta řádí v nekompromisních bitvách, které si získaly velkou pozornost a zaujaly diváky po celém širém světě.