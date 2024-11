Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (6. 11. 2024)

Středa, filmů, dokumentů a seriálů od Netflixu třeba. Podívejte se na náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na oblíbené streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme vypíchnout třeba dokumentární minisérii Odpočítávání: Paul vs. Tyson, seriál z prostředí MMA Klec nebo španělský seriál Banka v obklíčení.

Odpočítávání: Paul vs. Tyson (Countdown: Paul vs. Tyson)

Datum premiéry: 7. 11. 2024

7. 11. 2024 Účinkují: Jake Paul, Mike Tyson

Podívejte se, jak Jake Paul a Mike Tyson žijí a trénují před vzájemným ostře sledovaným zápasem. Jejich boxerský souboj v těžké váze budeme streamovat živě 15. listopadu. Třídílný dokumentární seriál Odpočítávání: Paul vs. Tyson je intimním přístupem k boxerům Jake Paulovi (10-1, 7 KO) a Mike Tysonovi (50-6, 44 KO), kteří se připravují na vysoce očekávanou boxerskou akci.

Dokumentární seriál zavede diváky do zákulisí tréninkových táborů Paula a Tysona a zachytí neuvěřitelnou odvahu, odhodlání a fyzickou náročnost přípravy na výbušnou profesionální boxerskou akci, kterou si nesmíte nechat ujít. Dokumentární série bude také sledovat přípravu na jeden z nejočekávanějších ženských zápasů v historii, odvetu mezi nespornou šampionkou superlehké váhy Katie Taylorovoua sjednocenou šampionkou pérové váhy Amandou „The Real Deal“ Serranovou.

Banka v obklíčení (Bank Under Siege)

Datum premiéry 1. řady: 8. 11. 2024

8. 11. 2024 Hrají: María Pedraza, Hovik Keuchkerian, Miguel Herrán, Isak Férriz, Pablo Béjar

Je rok 1981. Ozbrojenci přepadnou ve Španělsku banku a zajmou stovky rukojmích. Co je ale jejich pravý motiv? Po tom se k nelibosti úřadů začne pídit neodbytná novinářka. Pětidílné drama Banka v obklíčení pojednává o přepadení, ve kterém hrají Miguel Herrán, María Pedraza a Hovik Keuchkerian, známý z Papírového domu.

Barcelona, 23. května 1981. Uplynuly přesně tři měsíce od pokusu o státní převrat v Kongresu poslanců, kdy jedenáct mužů v kuklách vniklo do sídla Centrální banky v Barceloně. To, co začíná jako spektakulární loupež, se brzy stává skutečnou výzvou pro nedávnou španělskou demokracii. Lupiči drží v bance více než 200 rukojmích a vyhrožují, že je zabijí, pokud vláda nebude souhlasit s osvobozením plukovníka Tejera a dalších tří osob.

Klec (The Cage)

Datum premiéry 1. řady: 8. 11. 2024

8. 11. 2024 Hrají: Franck Gastambide, Melvin Boomer

Mladý kluk už dlouho marně sní o kariéře profi zápasníka. Po nečekaném souboji pak konečně dostane šanci se ukázat proti brutálnímu soupeři. Francouzské drama Klec nám dává nahlédnout do velmi populárního světa smíšeného bojového umění, známé pod zkratkou MMA. Pokud vás svět tohoto sportu fascinuje stejně, jako miliony lidí po celém světě, rozhodně byste si jej neměli nechat ujít.

Mladý bojovník, který sní o profesionální kariéře, se snaží zviditelnit, dokud mu nečekaný souboj nezajistí šanci na úspěch – a brutálního soupeře, který mu rozhodně nic nedaruje zadarmo. V tomto napínavém seriálu o MMA z dílny Netflixu hrají nejen Melvin Boomer ( známý z Reign Supreme), ale také skutečné legendy MMA. Francouzský seriál kompletně vytvořil Franck Gastambide.