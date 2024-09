Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (4. 9. 2024)

Středa neomylně znamená náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát za zmínku stojí například dokument Apollo 13: Boj o přežití, osmá řada populárního seriálu Makléři z Hollywoodu nebo thriller s názvem Rebel Ridge.

Apollo 13: Boj o přežití (Apollo 13: Survival)

Datum premiéry: 5. 9. 2024

5. 9. 2024 Hrají: Jim Lovell

Strhující dokument o dramatické misi Apolla 13, který prostřednictvím původních záběrů a rozhovorů zachycuje boj o záchranu astronautů při návratu z vesmíru. Pouhých devět měsíců po přistání Neila Armstronga na Měsíci čelila NASA své největší krizi – tři astronauti uvízli na půli cesty k Měsíci v kosmické lodi, která utrpěla katastrofální výbuch.

Dokumentární snímek Apollo 13: Boj o přežití dokumentuje strhující příběh pionýrů nejen v oblasti dobývání vesmíru, ale také možností celého lidstva. Co se dělo na palubě Apolla 13, které psalo dějiny, se dozvíte v tomto dokumentu. Směsice původních záběrů a rozhovorů s pamětníky vám dá komplexní obraz o tom, co se vlastně tehdy stalo.

Makléři z Hollywoodu (Selling Sunset)

Datum premiéry 8. řady: 6. 9. 2024

6. 9. 2024 Účinkují: Chrishell Stause, Christine Quinn, Mary Fitzgerald, Heather Rae El Moussa, Jason Oppenheim

Elitní makléři z firmy Oppenheim Group prodávají bohatým zájemcům z Los Angeles život v luxusu. Rozhodující jsou vztahy, což často přináší pořádné drama. Známí makléři se vracejí ve výbušné osmé sezóně seriálu Makléři z Hollywoodu, v níž je čeká výjimečná nabídka a drama s vysokými sázkami, protože se potýkají s láskou, zradou a loajalitou uvnitř i vně makléřské firmy.

Nejlepší realitní makléři The Oppenheim Group jsou zpět! Selling Sunset, reality show zasazená do světa luxusních realit v Los Angeles, sleduje sedm nejúspěšnějších realitních makléřek ve městě, které pracují pod jednou střechou v agentuře číslo 1 v Hollywood Hills a na Sunset Strip. Tvrdě pracují a ještě tvrději si hrají, protože soupeří s krutým losangeleským trhem i mezi sebou navzájem. Tyto dámy udělají vše pro to, aby se dostaly na vrchol, a přitom se snaží udržet si osobní život nedotčený. V této sezóně znamenají noví agenti nové drama.

Rebel Ridge

Datum premiéry: 6. 9. 2024

6. 9. 2024 Hrají: Aaron Pierre, David Denman, Emory Cohen, AnnaSophia Robb, Steve Zissis

Bývalý mariňák z jižanského městečka vyrazí do boje proti zkorumpovaným strážcům zákona. Ti mu totiž neprávem zabavili peníze, které měl na kauci pro bratrance ve vazbě. Dynamický thriller s názvem Rebel Ridge se pyšní hercem Aaronem Pierrem v hlavní roli. Dále hrají například AnnaSophia Robb a Don Johnson.

Terry Richmond přijíždí do městečka Shelby Springs s jednoduchým, ale naléhavým úkolem – složit kauci za svého bratrance a zachránit ho před hrozícím nebezpečím. Když se však Terryho životních úspor neprávem zmocní strážci zákona, je nucen postavit se proti místnímu policejnímu náčelníkovi Sandymu Burneovi a jeho bojově připraveným policistům. Terry najde nepravděpodobného spojence v soudní úřednici Summer McBride a oba se zapletou do hluboce zakořeněného spiknutí v odlehlém městečku.