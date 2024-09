Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (25. 9. 2024)

Máme tady středu a s ní i náš pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát stojí za zmínku například snímek Pravý gentleman, sportovní drama Rez Ball nebo dokumentární série o legendě wrestlingu Mr. McMahon.

Pravý gentleman (A True Gentleman)

Datum premiéry: 26. 9. 2024

26. 9. 2024 Hrají: Çagatay Ulusoy, Ebru Sahin, Senay Gürler, Haki Biçici, Selen Uçer

Zamilovat se? To je to poslední, co tenhle profesionální společník potřebuje. A musí si proto rychle ujasnit, co v životě vlastně chce. Film Pravý gentleman je něco pro pravé fanoušky romantických snímků. Zdá se, že si Saygın vydobyl místo ve světě luxusu a lesku. Většina lidí ve městě ho považuje za dokonalého milovníka bohatých žen – svůdného a odměřeného okouzlujícího muže.

Pod tímto uhlazeným šarmem se však skrývá naprosto odlišná realita. Saygın je muž, který ženám poskytuje citové naplnění, po němž touží, i když se to zdráhají vyjádřit. Jeho úkolem je, aby se cítily jedinečně ceněné a opečovávané. Existuje však jedna zásadní otázka, kterou nikdy nezvážil: Kde je mé vlastní štěstí? Tato dosud nezodpovězená otázka v něm začne rezonovat po setkání s mladou a nevinnou Nehir. V důsledku toho se začne rozpadat pečlivě budovaná rovnováha jeho života.

Rez Ball

Datum premiéry: 27. 9. 2024

27. 9. 2024 Hrají: Kiowa Gordon, Jessica Matten, Amber Midthunder, Julia Jones, Dallas Goldtooth

Středoškoláci z indiánské rezervace by moc chtěli vyhrát basketbalovou ligu. Přišli ale o svoji největší hvězdu, a tak musí táhnout za jeden provaz víc než kdy dřív. Snímek Rez Ball natočila Sydney Freeland, která společně se Sterlinem Harjoem napsala i scénář.

V srdci města Chuska v Novém Mexiku čelí Chuska Warriors, středoškolský basketbalový tým s bohatým indiánským dědictvím, své dosud největší výzvě. Po ztrátě hvězdného hráče se zbytek týmu musí semknout víc než kdy jindy, aby si splnil sen o vítězství ve státním šampionátu. Je to víc než jen sport, je to cesta houževnatosti a jednoty, skutečný příběh boje, který je hluboce zakořeněn v indiánské kultuře.

Mr. McMahon

Datum premiéry 1. řady: 25. 9. 2024

25. 9. 2024 Účinkují: Vince McMahon, John Cena, Dwayne Johnson, Hulk Hogan

Vince McMahon dovedl wrestlingovou federaci WWE k rekordním úspěchům i zdrcujícím propadům. Dokumentární seriál Mr. McMahon zkoumá podnikání tohohle kontroverzního magnáta. V něm se objeví také hvězdy tohoto sportu, jako jsou Hulk Hogan, Dwayne Johnson, Steve Austin, John Cena, Bret Hart a další wrestleři, přičemž mnozí z nich se proslavili i mimo sportovní odvětví.

Pan McMahon je kronikou vzestupu a pádu Vince McMahona, kontroverzního podnikatele a spoluzakladatele WWE. Tento šestidílný seriál nabízí hluboký ponor do McMahonova života a jeho přetrvávající franšízy. Od přeměny WWE z malé regionální firmy v globální zábavní velmoc až po výbušná obvinění ze sexuálního zneužívání, která nakonec vedla k jeho rezignaci. Dokument čerpá z více než 200 hodin rozhovorů s McMahonem, členy jeho rodiny, obchodními partnery a některými z nejznámějších jmen wrestlingové historie, stejně jako s novináři, kteří McMahonova obvinění odhalili.