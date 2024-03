Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (20. 3. 2024)

Středa je tady a s ní opět přichází náš pravidelný seriál, který vás upozorní na ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, jenž se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát stojí za doporučení kupříkladu zajímavý dokumentární seriál Vraždy o zločinech v New Yorku, seriál Problém tří těles napsaný scénáristy Her o trůny či druhá řada reality show s názvem Realitní esa z Beverly Hills.

Vraždy v New Yorku (Homicide: New York)

Datum premiéry 1. řady: 20. 3. 2024

20. 3. 2024 Producent: Dick Wolf

Děsivý dokumentární seriál o skutečných zločinech od autora „Zákona a pořádku“, ve kterém detektivové a státní zástupci vzpomínají na zapeklité případy vražd. Nahlédněte do světa policistů v jednom z nejživějších měst na světě, New Yorku, v dokumentární sérii s názvem Vraždy, která vám tento svět poodhalí z trochu jiné stránky.

Od tvůrce seriálu Zákon a pořádek Dicka Wolfa, společností Wolf Entertainment a Alfred Street Industries přichází nový dokumentární seriál Homicide, který osvětluje příběhy známých případů vražd tak, jak je vyprávějí lidé, kteří je znají nejlépe: detektivové a státní zástupci, kteří je rozlouskli.

Problém tří těles (3 Body Problem)

Datum premiéry 1. řady: 21. 3. 2024

21. 3. 2024 Hrají: Eiza González, Benedict Wong, Liam Cunningham, John Bradley, Tsai Chin

Pět geniálních vědců na různých kontinentech a v různých dobách zjišťuje, že se svět otřásá v základech. Zákony přírody přestávají platit a na obzoru číhá děsivá hrozba. Na seriálu s názvem Problém tří těles se podílejí také scénáristé známí z adaptace knih George R. R. Martina Hra o trůny – David Benioff a D.B. Weiss a hrají v něm takové hvězdy, jako Benedict Wong či John Bradley

Osudové rozhodnutí mladé ženy v Číně 60. let minulého století se odráží v prostoru a čase až do současnosti. Když se před jejich očima nevysvětlitelně rozplynou přírodní zákony, spojí své síly úzká skupina geniálních vědců s neortodoxním detektivem, aby čelili největší hrozbě v dějinách lidstva. Na seriálu se podíleli nejen scénáristé z Her o trůny, ale také řada herců, kteří si v tomto ikonickém počinu sami zahráli.

Realitní esa z Beverly Hills (Buying Beverly Hills)

Datum premiéry 2. řady: 22. 3. 2023

22. 3. 2023 Kamera: Guido Verweyen

Mauricio Umansky nabízí prostřednictvím svojí rodinné firmy The Agency nejluxusnější nemovitosti v Beverly Hills. Na každém rohu ale číhá pořádné drama. Reality show Realitní esa z Beverly Hills pojednává o komplikovaných vztazích a luxusních nemovitostech. V hlavních rolích se představí Mauricio Umansky a jeho dcery.

Rodinná dramata, luxusní nemovitosti a tvrdá konkurence na losangeleském trhu jsou základem nové sezóny pořadu Realitní esa z Beverly Hills. Tato realitní okurková telenovela sleduje špičkové agenty z agentury Mauricia Umanského, včetně jeho dcer Farrah, Alexie a Sophie, kteří se pohybují ve světě luxusních nemovitostí, vztahů a přátelství, kde se hraje o hodně.