Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (2. 10. 2024)

Máme tady středu a s ní i náš pravidelný seriál, který se vám snaží doporučit to nejzajímavější z dokumentů, filmů a seriálů, které se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát za doporučení stojí třeba sedmá řada populární reality show Láska je slepá, už pátá řada mysteriózního dokumentárního seriálu Nevyjasněné záhady nebo zajímavý thiller Kdo se v tobě skrývá.

Láska je slepá (Love Is Blind)

Datum premiéry 7. řady: 2. 10. 2024

2. 10. 2024 Účinkují: Lauren Speed-Hamilton, Cameron Hamilton, Jessica Batten, Mark Cuevas, Kenny Barnes

Nick a Vanessa Lacheyovi pořádají sociální experiment: nezadaní muži a ženy při něm hledají lásku a zasnoubí se s neznámou ženou, ještě než se osobně setkají. Může fungovat láska na první pohled? Oblíbený seznamovací pořad jménem Láska je slepá, který získal pět nominací na Emmy, včetně tří pro nejlepší strukturovanou reality show, se vrátí v sedmé řadě už dnes.

Nezadaní se přihlásili k méně obvyklému přístupu k modernímu randění. Vyberou si někoho, koho si vezmou, aniž by se s ním kdy předtím setkali. Během několika týdnů se nově zasnoubené páry nastěhují pod jednu střechu, naplánují si svatbu a zjistí, zda mezi nimi chemie funguje, či nikoli. Budou všechny okolnosti hrát proti nim, nebo se do sebe nakonec zamilují? Tento netradiční koncept, který uvádějí Nick a Vanessa Lacheyovi, odhalí, zda záleží na vzhledu, rase nebo věku, či zda je láska opravdu slepá.

Nevyjasněné záhady (Unsolved Mysteries)

Datum premiéry 5. řady: 2. 10. 2024

2. 10. 2024 Účinkují: Stephen Janis, Henrik Druid, Jonas Daniel Irvall, George Stephanopoulos, Braxton Angle

Legendární dokumentární seriál se vrací na obrazovky s další várkou záhadných zmizení, šokujících vražd, nadpřirozených setkání a dalších skutečných případů. Seriál Nevyjasněné záhady je z pera stejných tvůrců původní verze dokumentárního seriálu Nevyjasněné záhady a producentů mysteriózního seriálu Stranger Things, takže se i v páté řadě máme na co těšit.

Na jaké záhady se můžeme těšit? Park Bench Murders – V červnovém dni byli v rušném clevelandském parku zastřeleni dva přátelé, ale nikdo nic neviděl. Truchlící rodiny chtějí vědět, kdo to udělal a proč. My Paranormal Partner – Výzkumník paranormálních jevů Don Philips má neobvyklého spolupracovníka: bytost, která k němu promlouvá. S Donem se setkává renomovaný parapsycholog, aby jeho příběh prověřil. Mysterious Mutilations – Když je nalezen dobytek zmrzačený s téměř chirurgickou přesností, zmatení chovatelé a úřady se ptají, zda za to nemůže sekta. The Roswell UFO Incident – V roce 1947 se objevují zprávy o létajícím objektu a podivných troskách v poušti, které vyvolávají dodnes přetrvávající fámy o havárii UFO a utajování ze strany americké armády.

V háji (Trouble)

Datum premiéry: 3. 10. 2024

3. 10. 2024 Hrají: Filip Berg, Eva Melander, Måns Nathanaelson, Amy Deasismont, Dejan Čukić

Nešikovný prodavač elektroniky neprávem odsouzený za vraždu se snaží prokázat svoji nevinu. Bráni mu v tom ale zkorumpovaná policie. A navíc se zaplete s kriminálníky. Conny se ve švédském filmu V háji stává součástí plánu zločinců na útěk – musí však také sehnat své dceři koně k narozeninám, což není vůbec jednoduchý úkol.

Conny je rozvedený, pracuje jako prodavač ve velkém řetězci s elektronikou a těší se na každý druhý týden, kdy může trávit čas se svou dcerou Julií. Náhle se mu však život obrátí vzhůru nohama. Conny se ocitne v nesprávný čas na nesprávném místě, je usvědčen z vraždy a skončí ve vězení, i když je nevinný. Tam se setkává se zločinci Norinderem a Mussem, kteří si Connyho spletou s pilotem, což je povolání nového úspěšného přítele jeho ženy Tomase.

Kdo se v tobě skrývá (It’s What’s Inside)

Datum premiéry: 4. 10. 2024

4. 10. 2024 Hrají: Alycia Debnam-Carey, Madison Davenport, Brittany O’Grady, Gavin Leatherwood, James Morosini

Na předsvatební akci přátel z vysoké školy dorazí nečekaný host se záhadným kufrem. Setkání se pak rázem změní v psychologickou noční můru. Spletitý thriller jménem Kdo se v tobě skrývá, který napsal a režíroval Greg Jardin a hereckému obsazení vévodí Brittany O’Grady, si budeme moci vychutnat už tento pátek, pakliže je tento styl vaším šálkem čaje.

Večírek před svatbou se zvrhne v existenciální noční můru, když přítel dorazí s kufrem obsahujícím záhadné zařízení schopné výměny těla. Skupina je zlákána ke zvrácené hře, která odhalí skryté pravdy, utajené touhy a hluboce zakořeněnou zášť. Zatímco jejich životy zmítají podvody a překvapivá odhalení, odkrývá snímek různé vrstvy intrik s překvapivými zvraty.