Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (15. 5. 2024)

Středa je tady a s ní i náš tradiční seriál, který vám dává tipy na to nejzajímavější, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme doporučit například dokumentární minisérii Ashley Madison: Sex, lži a ostuda, pokračování seriálu Bridgertonovi nebo dokumentární snímek s názvem Moc policie.

Ashley Madison: Sex, lži a ostuda (Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal)

Datum premiéry 1. řady: 15. 5. 2024

15. 5. 2024 Režie: Toby Paton

Online seznamka pro zadané se stane terčem útoku hackerů. Intimní údaje o milionech uživatelů, které se tak dostanou na veřejnost, zničí spoustě lidí manželství i život. Ashley Madison: Sex, lži a ostuda je příběh o nejděsivějším úniku intimních informací z internetu v moderní době a o tom, co se stalo, když byly nejtemnější touhy, hanebné zrady a sexuální tajemství lidí odhaleny celému světu.

Když byla hacknuta stránka Ashley Madison, seznamka pro lidi hledající nevěru, byly odhaleny intimní údaje milionů uživatelů, které rozvrátily manželství a zničily jejich životy. Tento třídílný dokumentární seriál společnosti Minnow Films a režiséra Tobyho Patona se zabývá vznikem webové stránky v době rozmachu dot.com, lidmi, kteří ji používali k prozkoumání části svého milostného života, o níž měli pocit, že jim chybí, a hackerským útokem, který vše způsobil.

Bridgertonovi (Bridgerton)

Datum premiéry 3. řady: 16. 5. 2024

16. 5. 2024 Hrají: Phoebe Dynevor, Adjoa Andoh, Nicola Coughlan, Ruth Gemmell, Polly Walker

Každá z letošních debutantek se chce stát hlavní hvězdou plesu. Nevýrazná mladá dáma, co žije dvojím životem, ve světě tajností a překvapení úplně rozkvete. Seriál Bridgertonovi natočila Shondy Rhimes, která má na svém kontě nominaci na Emmy. Předlouhou pro tento seriál je úspěšná romantická knižní série autorky Julie Quinn.

Seriál Bridgertonovi se vrací ve třetí sérii a Penelope Featheringtonová se konečně vzdala své dlouholeté lásky ke Colinu Bridgertonovi poté, co v minulé sérii slyšela jeho hanlivá slova na její adresu. Rozhodla se však, že je čas pořídit si manžela, nejlépe takového, který jí poskytne dostatek nezávislosti, aby mohla pokračovat ve svém dvojím životě lady Whistledown, daleko od své matky a sester. Penelopě však chybí sebedůvěra a její pokusy o sňatkové martýrium spektakulárně selhávají.

Moc policie (Power)

Datum premiéry: 17. 5. 2024

17. 5. 2024 Režie: Yance Ford

Americká policie, která byla vedena snahou potlačit hrozby ohrožující společenský pořádek, se během stovek let rozrostla co do rozsahu. Dnes ji lze popsat jediným slovem: moc. Dokument o neznámé historii americké policie, který si klade důležitou otázku k zamyšlení. Jsou mocnější lidi, nebo policie? Poutavý dokumentární snímek Moc policie režíroval a namluvil Yance Ford, nominovaný na cenu Oscar, který napsal scénář spolu s Ianem Oldsem.

Ve Spojených státech získala policie mimořádnou moc nad životy obyvatel. Policie rozhoduje o tom, kdo je podezřelý a kdo odpovídá popisu. Definují hrozby a rozhodují, jak na ně reagovat. Vyžadují poslušnost a neustále hrozí násilím. Ve městech a obcích se denně odehrávají tisíce takových interakcí podle skutečných a domnělých představ o kriminalitě a ohrožení společenského řádu – o kterých rozhoduje pouze policie. Policie uskutečňuje abstraktní moc státu.

Jednorožec Thelma (Thelma the Unicorn)

Datum premiéry: 17. 5. 2024

17. 5. 2024 Namluvili: Jon Heder, Jemaine Clement, Zach Galifianakis, Fred Armisen, Will Forte

Zpívající poník Thelma se chce proslavit a velký sen si splní tím, že se promění v nablýskaného jednorožce. Brzy ale zjistí, že není všechno zlato, co se třpytí. Snímek Jednorožec Thelma je srdečná a vtipná animovaná komedie od režisérů Jareda Hesse a Lynn Wang, ve kterém můžete slyšet například Jon Heder nebo Zach Galifianakis.

Thelma je malý poník, který sní o tom, že se stane okouzlující hudební hvězdou. V růžovém a třpytivém okamžiku osudu se Thelma promění v jednorožce a okamžitě se stane světovou hvězdou. Tento nový život plný slávy má však svou cenu. Pokud hledáte zajímavý snímek pro vaše ratolesti, dejte filmu Jednorožec Thelma rozhodně šanci.